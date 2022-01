Diez series recomendadas para 2022

Portada de la nueva temporada de 'Better Call Saul', de Vince Gilligan y Peter Gould. Movistar Plus - Netflix

Aquí un aventurado avance de algunos de los estrenos más esperados de este recién inaugurado 2022. Nos hemos quedado con diez, una cifra ridícula si atendemos al último estudio presentado por la revista Variety en el que se detallaba que, en 2021, solo en Estados Unidos, se habían estrenado 1923 series originales, 752 de ficción y 1171 de no ficción (categoría en la que se incluyen diversos formatos, desde documentales a realities).

Nuestra selección atiende tanto a las expectativas generadas por determinadas producciones (y ya les adelantamos que hemos pasado de Juego de tronos versión 2.0 y de Marvel), como de la trayectoria de determinados proyectos y/o autores. Tengan en cuenta que algunas de las series anunciadas para este año no tienen todavía una fecha de estreno definida, por lo que nuestra galería de recomendaciones podría verse empañada por algún que otro aplazamiento.

Better Call Saul (Vince Gilligan / Movistar Plus - Netflix)

La sexta y última temporada de las andanzas de Jimmy McGill/Saul Goodman (Bob Odenkirk) estará dividida en dos partes, como ya sucediera con su antecesora Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-2013), y el estreno, al menos de la primera de ellas, está previsto para este 2022. Hablamos, sin lugar a dudas, de una de las grandes teleseries de los últimos tiempos, un spin-off que ha sido profusamente analizado en este blog y que, en opinión de quien esto firma, ya se ha situado por encima de las rocambolescas aventuras protagonizadas por Walter White (Bryan Cranston). En esta recta final habrá que ver cómo se las componen Vince Gilligan y Peter Gould para enlazar las líneas argumentales de estas dos series canónicas.

Euphoria (Sam Levinson / HBO Max)

He aquí otro esperadísimo regreso, este con fecha de emisión. El 10 de enero Sam Levinson nos trae de vuelta a Jules (Hunter Schafer) y a Rue (Zendaya) y nos acerca de nuevo a ese entorno adolescente marcado por la hiperconexión, la sobreestimulación y la soledad. Con una estética que metaboliza las formas visuales de los social media y una aproximación tan descarnada como despojada de prejuicios a la realidad teenager, el director de Nación salvaje (2018) se aproxima a una generación desnortada en la que una desazón implacable contaminada de una baja autoestima se levanta como el principal obstáculo para encontrar una vía de escape, un camino hacia el futuro.

Apagón (Varios autores / Movistar Plus)

Isa Campo y Fran Araújo en 'Apagón'. Movistar Plus

Esta adaptación del podcast ‘El gran apagón’, creado por José A. Pérez Ledo en 2016, puede verse como el Rubicón de Fran Araújo, Director Editorial de Ficción Original de Movistar Plus. El guionista y productor ejecutivo ha reunido para este proyecto a las parejas creativas formadas por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos (La peste), Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña (Antidisturbios), Raúl Arévalo (Tarde para la ira) y Alberto Marini (La unidad) e Isaki Lacuesta y él mismo (conviene recordar que Araújo ya trabajó en los guiones de largometrajes como Entre dos aguas o La propera pell). Del episodio restante se encargará, en solitario, Isa Campo, colaboradora habitual de Lacuesta y que viene de firmar el guion de Maixabel (Icíar Bollaín, 2021). Se trata, pues, de cinco capítulos independientes, pero con un nexo argumental: todas las historias se desarrollan en un mundo que se ha quedado sin electricidad a causa de una tormenta solar.

¿Quién es Anna? (Shonda Rhimes / Netflix)

He aquí el segundo de los proyectos desarrollados por Shonda Rhimes para la compañía de Los Gatos (el primero, Los Bridgerton, también tendrá segunda temporada en este 2022), basado en la historia real de Anna Sorkin, quien tras modificar su nombre por el de Anna Devley se hizo pasar durante casi cinco años por una rica heredera y así defraudar a bancos, hoteles y señores y señoras que cogen aviones privados en lugar de taxis. Julia Garner (The Assistant, Ozark) le pone cara y ojos a la mujer que estafó a buena parte de la elite neoyorquina y Anna Chlumsky (Veep) será la periodista que la investigue. Se estrena el 11 de febrero.

El señor de los anillos (J.D. Payne & Patrick McKay / Amazon Prime Video)

Fotograma de 'El señor de los anillos'. Amazon Prime Video

Entramos en el terreno de los proyectos megalómanos. Y abrimos con el number one: la serie más cara de la historia. De 462 millones de dólares han dispuesto J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners del asunto, para desarrollar una primera entrega que, atención, se centrará en las leyendas acaecidas a lo largo de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, situándose, por lo tanto, miles de años antes de los acontecimientos que J.R.R. Tolkien relató en El Hobbit y en El señor de los anillos, ambas adaptadas por Peter Jackson en sendas trilogías (de las cuales se hubiera podido ahorrar una). La avalancha de datos sobre está superproducción está en consonancia con el montante de la inversión. Quedémonos solo con dos: Juan Antonio Bayona dirigirá los dos primeros episodios (habrá 8) y la podremos ver el 2 de septiembre de 2022.

Obi-Wan Kenobi (Deborah Chow / Disney Plus)

Portada de 'Obi-Wan Kenobi'. Disney Plus

Pasamos de Juego de tronos y de Marvel, pero aquí nos tienen dándole coba a la franquicia galáctica (y ahora paso del plural de modestia y, como Osgood, les digo aquello de nadie es perfecto). Disney Plus tiene previsto seguir ampliando el universo Star Wars con el estreno de series como Andor, una precuela de Rogue One (Gareth Edwards, 2016) protagonizada por Diego Luna, la segunda temporada de La remesa mala, la tercera de The Mandalorian o la muy reciente El libro de Boba Fett. También esperan a la vuelta de la esquina Ahsoka o The Acolyte, pero la que de verdad nos interesa y de la que, no nos engañemos, tampoco hay mucha información, es Obi-Wan Kenobi. Su estreno está previsto para este año y la historia se ubica diez años después de los acontecimientos de La venganza de los Sith. Lo más importante: Ewan McGregor volverá a interpretar al maestro Jedi y Hayden Christensen encarnará a Darth Vader, retomando su papel en la segunda trilogía de George Lucas. Al frente del show está Deborah Chow, que ha dirigido un par de episodios de The Mandalorian, y una mezcla de guionistas contrastados como Hossein Amini (Drive, Jude) y jóvenes talentos como Hannah Friedman, quien también ha participado en otro de los blockbusters seriéfilos de 2022: el reboot episódico de Willow.

Masters Of The Air (Varios autores / Apple TV)

Un fotograma de 'Masters Of The Air'. Apple TV

Tras Hermanos de sangre (2001) y The Pacific (2010), Steven Spielberg y Tom Hanks vuelven a ejercer como productores ejecutivos de la adaptación de Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany, el libro de Donald L. Miller sobre las acciones militares de la Octava Fuerza Aérea norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial (fue la unidad que más bajas tuvo de todas cuantas los Estados Unidos mandaron al conflicto). Pero Hanks y Spielberg no están solos. En la nómina de directores figuran Cary Joji Fukunaga tras su paso por la saga Bond, veteranos como el siempre solvente Tim Van Patten (Los Soprano) o la pareja formada por Anna Boden y Ryan Fleck, curtida en el terreno de las superproducciones tras firmar Capitana Marvel (2019). El guion de los nueve episodios está firmado por John Orloff, quien ya trabajó en Hermanos de sangre, aunque conviene destacar la presencia de un veterano como Graham Yost (creador de Boomtown o Justified) en la larga lista de productores ejecutivos de la serie. Todavía no tiene fecha asignada.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty (Max Borenstein & Jim Hecht / HBO Max)

Anunciada para marzo de este año, esta epopeya baloncestística basada en el libro de Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980's hará salivar a cualquier fan del deporte. Y a cualquier fan de las series. ¿Por qué? Pues porque detrás de este proyecto está Adam McKay, productor ejecutivo y culpable del look del último gran éxito de HBO, Succesion. Y porque, como cuenta aquí Daniel Mantilla, explora “la histórica racha de los Lakers en los años 80. Entre 1980 y 1989 el equipo de Los Ángeles solo dejó escapar el campeonato de la NBA en dos ocasiones. La miniserie se centra en la vida profesional y personal de los jugadores, ejecutivos, entrenadores y rivales de una de las dinastías más admiradas y dominantes en la historia del deporte”.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Ryan Murphy & Ian Brennan / Netflix)

'Monster: The Jeffrey Dahmer Story'. Netflix

Industrias Ryan Murphy no se detiene y entre las muchas cosas que prepara para este 2022, sin duda la más apetecible, habida cuenta de lo bien que se maneja con las historias basadas en hechos reales (y ahí está su línea de producción American Crime Story para corroborarlo), es la truculenta biografía de Jeffey Dahmer, también apodado "El carnicero de Milwakee". La miniserie, coescrita junto a Ian Brennan, abarca desde su infancia en los años sesenta hasta los noventa, cuando fue arrestado por matar y descuartizar a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991 (la necrofilia y el canibalismo se contaban entre sus prácticas). Dahmer, al que encarna Evan Peters, uno de los actores fetiche de Murphy, murió en 1994 en la cárcel a manos de otro preso cuando apenas había cumplido dos años de condena. Había sido sentenciado a 15 cadenas perpetuas.

Upright (Chris Taylor / Filmin)

Esta miniserie australiana no es nueva, es de 2019, pero Filmin la estrena hoy mismo y vale la pena (aunque esto tampoco es del todo cierto, tuvo un paso fugaz por Sundance TV y llegamos a reseñarla en este blog). Escrita por Chris Taylor, Leon Ford, Kate Mulvaney y el hombre orquesta Tim Minchin (protagonista, director, guionista, compositor… chequeen su web) esta propuesta aparentemente ligera llega al melodrama familiar utilizando un vehículo un tanto heterodoxo, un sidecar genérico en el que la road movie atolondrada y la buddy movie intergeneracional comparten viaje.

Lachlan "Lucky" Flynn (Tim Minchin) tiene que cruzar Australia de este a oeste. De Sidney a Perth. 4000 kilómetros. 41 horas en coche. Trayecto que necesita atravesar para llegar a tiempo para despedirse de su madre, cuyo cáncer terminal está a punto de completar su tétrica misión. Un fortuito accidente le hará coincidir con Meg (Milly Alcock), una joven de edad indefinible, aunque ella afirma haber cumplido los 16, una chicha lista, directa y tempestuosa como un terremoto de bolsillo. Ambos se verán obligados a compartir vehículo y viaje y ahí la serie extrae petróleo humorístico de las diferencias generacionales, de la divergencia de intereses de uno y otra, en definitiva, de las casi opuestas concepciones del mundo que tienen. Si quieren saber más, lean (casi mejor después de haberla visto; además, dura un suspiro).

Sigue los temas que te interesan