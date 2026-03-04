ES NOTICIA:
EEUU e Israel atacan Irán, en directo
Últimas noticias
Mapa de noticias
Muere Fernando Ónega
Sorteo Euromillones, en directo
Sánchez se descuelga de EEUU
Ataque embajada EEUU
Cierran el Estrecho de Ormuz
El Gobierno alerta del conflicto de Irán
La CIAF y la Guardia Civil acusan a Adif
Oro Polonia
Españoles atrapados en Oriente Próximo
Experto en energía Ormuz
Manu Sánchez, sobre su mujer
Oruga procesionaria
Interiorista que decoró la casa de Tamara Falcó
La 'casa azul' de Lucía Bosé
María Esteve, hija de Marisol
Pablo Motos
Refugio secreto de Paco León
Pérez-Reverte casa
Nuevo bastión del lince ibérico
Aemet avisa del cambio de tiempo
Perros y gatos en terrazas
Nuevas casillas en la Renta
Español en Japón
Dinosaurio de 95 millones de años
Brasil y el Amazonas
Salario presidente comunidad
Ayudas por hijos
Permisos de trabajo EEUU
Derechos vecino moroso
Agricultor rechazó 13 millones de euros
Impacto económico guerra de Irán
El PSOE se hunde en Castilla y León
Penalizar llamadas comerciales
Profesiones bancos dan más hipotecas
Venta de viviendas en 2026
Madrid gana a Florida
Premios Goya 2026
Ganadores Premios Goya 2026
Anécdotas Goya
Dónde ver las películas de los Goya
Las tendencias de los Goya 2026
El guiño de Susan Sarandon a Pedro Sánchez
Joaquín Torres arquitecto Zidane
David Broncano presentador desayuno
Quién es Antonio Fernández
Macarena Gómez y Aldo Comas
Tyrannosaurus rex
Mueble con cajones Jysk
Ingeniero vietnamita
Café para demencia y memoria
Estantería Kiabi
Aparador Jysk
Adolfo Suárez en una foto de archivo

Adolfo Suárez en una foto de archivo Efe

A la intemperie

Los papeles del presidente: cuando Adolfo Suárez me pidió que escribiera sus memorias

Muchas de mis preguntas sobre el 23-F nunca fueron contestadas. Pero yo siempre me quedaré con el recuerdo de aquella aventura imposible.

Más información: Charles Powell analiza el papel internacional de Juan Carlos I, el monarca embajador

Publicada

La desclasificación de los archivos secretos del 23-F no ha afectado mucho ni a la opinión pública española ni a la publicada. Nihil novum sub sole. La vieja sospecha de la postura y la actitud del rey Juan Carlos I, que todos estos años ha sobrevolado la vida política y social en España, queda a salvo, aunque sospecho que no desaparecerá de la conciencia histórica de muchos ciudadanos españoles.

¿Paró el rey el golpe? Parece que sí, y me refiero al de Tejero y Milans del Bosch, mientras la mayoría de los capitanes generales esperaba órdenes superiores. Tengo para mí que el 23-F está amortizado en la conciencia política de los ciudadanos españoles, y en la política misma, aunque ahora las sospechas recaigan en un "arreglo interior" de esos mismos papeles desclasificados. Cualquiera sabe.

Recordé estos días, con motivo de esos mismos papeles desclasificados, que Adolfo Suárez quiso durante un tiempo que yo escribiera sus memorias políticas. Una importante editorial lo apremiaba para publicarlas. Nos pusimos en marcha en sesiones semanales —los viernes, de 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde—, en su despacho de la calle Antonio Maura.

El escritor Javier Cercas en un desayuno de prensa, en el Café Comercial, a 26 de febrero de 2026. Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Fueron siete u ocho semanas seguidas, pero el trabajo no crecía. Suárez traía un esquema previo en cada reunión, pero el tiempo se nos iba en hablar de ese mismo esquema, de los detalles de los episodios más importantes. Entre ellos, había una fijación: cada semana nos trabábamos al hablar sobre el 23-F, lo que a veces desencadenaba en una larga conversación sobre sus relaciones con el rey durante su presidencia y de las que saqué las conclusiones de todo el mundo: que Juan Carlos I estaba harto de Suárez; que hubo discusiones de gran tensión entre ellos y que, en fin, el rey estaba deseando salir de Suárez y entrar en González, es decir, que en España hubiera cuanto antes un gobierno de izquierdas.

Muchos de los detalles que me contaba Suárez son importantes y enjundiosos, pero cada vez que yo demostraba sumo interés en algunos de ellos, el expresidente Suárez me contestaba siempre lo mismo: eso no se podía publicar ni siquiera cuando él hubiera muerto.

Las discusiones entre Suárez y el rey subieron de tono en los últimos meses de su presidencia, agravada por las prisas de tumbarlo del poder ("Hay que sacarlo del gobierno como sea", dicen que era la tesis de González) y las luchas internas, las traiciones de los democristianos liderados por Herrero de Miñón y, sobre todo, por un ambicioso Óscar Alzaga, de quien Suárez me dijo que nunca llegaría a nada por su manía conspiratoria.

Entonces, una y otra vez nos tropezábamos con el golpe de Estado en marcha, o con los golpes en plural. Y ahí, Suárez se volvía cauto, se ponía serio, cambiaba el tono de voz. Porque muchas de las cosas que él sabía no se podían contar, como él mismo decía.

Antonio Tejero durante el golpe de Estado del 23-F.

Suárez me confirmaba una y otra vez que su dimisión se debió a —además del lamentable hartazgo del rey— lo que ya se supo hace mucho tiempo: el proyecto de una moción de censura de todos los partidos del hemiciclo, menos los comunistas, y con el apoyo de los democristianos, socialdemócratas y liberales de la UCD. El mismo Óscar Alzaga se atrevió a presentarse en Moncloa, sin previo aviso ni petición de audiencia oficial, a amenazarlo con ese proyecto. Suárez se vio perdido y, como sabemos, dimitió.

En todas las sesiones de trabajo, que para mí fueron una lección política inolvidable, flotó el 23-F. Si no fueron seis, fueron siete las veces que le pregunté a Suárez por el papel del rey. Pero ¿estaba al tanto de lo que estaba pasando en los cuartos de bandera o no?, le preguntaba. Pero ¿dejó hacer, a ver qué pasaba, o desde el principio trabajó en contra de todos los golpes? ¿Qué pasó con la conversación de la reina y Enrique Múgica en Lérida? ¿Y Armada?

Juan Carlos de Borbón. Un libro melancólico, delicado y profundo

Mis preguntas nunca fueron contestadas. Suárez nunca dijo que el rey estuviera en el asunto pero tampoco me lo desmintió. Pero estoy seguro de que el expresidente sabía desde el principio la postura del monarca. Yo nunca lo supe. Y he vivido estos años pensando siempre en mis preguntas y en esos serios silencios de Suárez. Y sigo pensándolo.

Perdimos aquel intento de conocer las memorias de Suárez. Entonces y hasta ahora. No sé si aquellos esquemas, que yo llamaba los papeles de Suárez, que nos servían de inicio en las sesiones de trabajo, permanecen guardados en manos de sus herederos. Ni siquiera sé si ya no importan, pero yo siempre me quedaré con el recuerdo de aquella aventura imposible de escribir las memorias del expresidente Adolfo Suárez. Y, de verdad, lo siento mucho.

Más en A la intemperie