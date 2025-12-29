El viaje a la India o al falso paraíso perdido

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Navidad 2025
Lotería del Niño 2026
Comprobar Cupón Diario
Sánchez excluido de los líderes de la UE
Exmujer de Koldo declarará ante el juez
Sumarios perseguirán a Sánchez en 2026
Trump y Zelenski ven la paz cerca
Guardia Civil maniatada ante los narcos
Prohibición pirotecnia y petardos
Joven países con mayor SMI de Europa
DGT triángulos en carretera
Albañila en España
Español en Alemania
Crisis Doña Manolita
Gonzalo Bernardos
Bajas en Navidad
Falta de mujeres en la obra
Reducir el daño de la resaca
Nutricionista, sobre los horarios de comida
Cirujano alerta sobre enjuague bucal
Cantante de verbena
Dueño de una frutería
Madre de familia
Empresario español en China
Español en Suiza
Vendedor de la Once
Pareja jubilada a los 30
Helena Rodero
Casas sin calefacción
Encender la calefacción
Karlos Arguiñano infancia
Iris, profesora en Dubái
Subida Ingreso Mínimo Vital
Jubilado compra excavadora
Hacienda te revisa
Vivienda en 2026
Vive en Mallorca y trabaja en Ibiza
Mejor mes solicitar jubilación anticipada
Profesora de secundaria salario
Acuerdo en junta de vecinos es ejecutivo
Joven elige profesión más demandada de España
Deducción vehículos eléctricos
Falta de trabajadores churrería
El vuelco en España es de centroderecha
Salario camarero
Calefacción en Navidad
José Elías supermercados
Policía local salario
Asesor fiscal advierte sobre Hacienda
Vigilante afectado por los alquileres
Jubilada comparte piso con 3 personas
Lourdes, madre de 11 hijos
Reforma de la casa
Abascal, el alpinista
Joaquín Sabina inversiones
Reparación ascensores dana
Renovables a precio de saldo
Retirada homologación balizas V16
José Elías economía España
Limpiadora inmigrante en España
Gasolinera low cost
Propietaria y gestora de 75 habitaciones
Recuperar vacaciones si enfermas
Guardias especiales de Navidad
Carnicero vasco, sobre las chistorras
Vive en Valladolid y trabaja en Madrid
Autónomo estalla por impuestos
Dueño lavandería autoservicio
DGT Patinetes eléctricos
Panadería más antigua de España
Pueblo de Burgos
Abrigo barato Kiabi
Transporte público Valencia
Problema agricultura España
Empresario de turrón
Compra de vivienda antes 2013
Descuento factura de luz
Mercadillo navideño en Málaga
Educador físico
Horarios supermercados Navidad
Zapatero versátil Carrefour
Dueño empresa compraventa oro
Funcionario de correos
Colección elegante Parfois
Mantener relaciones en el trabajo despido
Salario profesor español en Irlanda
Santiago Segura 36 horas
Precio calentador eléctrico invierno
Sueldo fontanero en España
Dueño negocio de videojuegos
Hostelero con 38 años de experiencia
Experto en finanzas hipoteca
Lara Álvarez infancia
Rutina Aitana
Abogado avisa sobre Hacienda
Inquilina en Barcelona
Dueño español de una pastelería en Andorra
Comerciante subida precio turrón
Pastor navarro jornada
Dueña de un bar prohibición niños
Ganador del Gordo
Casa Real llega al millón
Dueño lavandería autoservicio
Empleada del hogar interna
Indignación trabajo jóvenes
Española limpiando minas en Australia
Tributación regalos Reyes
Cápsulas para vivir
2 semanas extra permiso retribuido
Ganancias piso okupado
Indemnización coches achatarrados
Estantería barata Action
Profesor madrileño en caravana
Dueño de una churrería
Mueble de baño Lidl
Vestido perfecto Mango
Bolso elegante Primark
Dueño tienda de bicicletas
Judy Davis y Victor Banerjee en la película 'Pasaje a la India' (David Lean, 1984)

Judy Davis y Victor Banerjee en la película 'Pasaje a la India' (David Lean, 1984)

A la intemperie

El viaje a la India o al falso paraíso perdido

Extraño país para los occidentales, a pesar del influjo que ha ejercido sobre muchos que, como aquel profesor español en los 60, encontraron allí un trágico destino que merece ser contado.

Más información: En el corazón del odio entre hindúes y musulmanes: lo último de Joe Sacco, maestro del periodismo dibujado

Publicada

Mucha gente de mi hoy vieja generación se fugó a la India de los 60 del siglo pasado al encuentro de un poético paraíso prometido, lectura de Tagore por medio, del que nunca volverían. Envueltos en un extraño entusiasmo espiritual saltaron de la odiada (por ellos) zona de confort europea y americana y desertaron para refugiarse en la confusión de mil religiones que no entendieron y de profundas filosofías que los envolvieron sin que ellos, los prófugos occidentales, comprendieran nada de nada.

Se quedaron allí, como zombis, fantasmas entregados a un paseo interminable en el polvo de la Avenida Victoria de Delhi o tirados sus cuerpos ya sin almas y sin memorias en los hormigueros humanos que son las contaminadas playas de Bombay.

Así fue la historia. Aquellas vidas se perdieron en la nada a la búsqueda del paraíso y del cielo que se habían prometido. Un horror que ni siquiera les pasaba por la cabeza al llegar a India, entre el humo incesante del “biri” y la alucinación de un mundo entre la miseria infernal y el loto más lujoso.

El Dalai Lama y Allen Ginsberg. Diseño: Rubén Vique

Fui a la India dos veces, cuando ya mi generación se había casi curado del espanto de ese viaje sin retorno a un mundo espiritual que no era para nosotros. A la llegada a Delhi en el primer viaje, me pareció entrar en un universo extrañamente sagrado y antiguo, una página cerrada de un libro bíblico.

Estuve quince días. Registré, siempre con una curiosidad intelectual occidental, los rincones que mi guía indio me iba descubriendo. Entre el rechazo cultural y la fascinación del recién llegado, juré no volver a aquel mundo que no era el mío y que mi formación europea y cristiana no me permitía admirar del todo.

José María Ridao: La India tiene todo para ser la gran potencia del siglo XXI

Pero el mismo guía de aquel viaje, el que me señaló los zombis europeos perdidos y caminando sin destino vestidos con horribles harapos, me contó la historia de un profesor español que, enamorado enloquecidamente de la India, convenció en los 60 al ministro de Educación franquista Villar Palasí de abrir y financiar una cátedra de español en la Universidad de Nehru. Lo consiguió y se vino a vivir a esta ciudad india.

Tiempo después lo mataron. Fue encontrado muerto con violencia en su casa y sobre este asunto se corrió un tupido velo oriental del que nunca se sacó nada en limpio. Fue una tragedia india que marcó a la cátedra que había fundado el profesor y que persiguió, como si estuviera maldita, a quien le sucedió en el cargo, un muchacho español experto en teatro que sufrió años más tarde su propia tragedia con muerte y secuestro incluidos.

Escena de 'Pasaje a la India' (David Lean, 1984), película basada en la novela de E. M. Forster

Escena de 'Pasaje a la India' (David Lean, 1984), película basada en la novela de E. M. Forster

Para mí fue una epifanía el relato de mi amigo el guía indio y cuando regresé a España del viaje comenzó a obsesionarme la historia que me había contado. Leí libros de la India, adapté la historia a mi propia mentalidad y empecé a escribir la novela de aquellos españoles que fueron a la India como Colón a la suya, a conquistar su lugar en el mundo que les tenía reservada una tragedia personal.

Hace tiempo que abandoné a medio camino la voluntad de escribir sobre esta historia india cuando ya aquella tierra está convertida para mí en un parque temático y en una tierra otra vez extraña. Las lecturas de los ensayos de Naipaul sobre el país de sus ancestros me fue suficiente para otra vez rechazar aquel universo tan confuso para mí y tan lejano para cualquier occidental.

Laetitia Colombani. Foto: Asís Ayerbe

La historia novelada quedó en dique seco, pero cada vez que me trae alguien de la India un mazo de “biris”, a la primera calada y al primer deleite de ese extraño tabaco que mezclado con un trago de whisky puede elevarte al cielo con todo cuanto estés escribiendo en ese momento, comienzan mis ensoñaciones sobre aquel drama que un guía de español me contó hace más de veinte años en Delhi que me obligué a escribir sin todavía haber cumplido esa promesa sagrada.

Esta Navidad, un amigo regresa de Bombay y me trae un puñado de “biris”, clamorosamente buenos y bien manufacturados. Un tesoro que aquí en Madrid solo encontré a veces en vendedores callejeros de la Plaza de Santa Ana. Las fumadas estos días de estos “biris” fantásticos mezclados con tragos de un gran whisky y música clásica al piano de Lang Lang me han colocado unas navidades frías pero fabulosas conmigo mismo.

He vuelto a releer a E. M. Forster y su viaje indio, uno de los mejores libros de viaje que he leído en toda mi vida. Y me ha regresado al recuerdo del compromiso pendiente para el que fui a la India en mi segundo viaje -un mes- y recabé toda la información necesaria sobre el caso del profesor español asesinado. Tal vez ese humo y ese whisky navideño activen la ilusión dormida de escribir la novela de la que les he hablado en este comentario navideño de hoy.

Mientras tanto, felices fiestas y buen año que viene para todos los lectores de El Cultural y El Español.

Más en A la intemperie