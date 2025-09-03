CaixaForum Madrid presenta sus exposiciones 2025-2026: Matisse, Monet y Asiria

La Fundación "la Caixa" ha presentado la nueva temporada 2025-2026 de CaixaForum Madrid bajo el lema «Creemos en la cultura como motor de transformación social». La directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, y la directora del Área de Exposiciones, Colección y CaixaForum+ de la Fundación "la Caixa", Isabel Salgado, han desgranado un programa que une rigor, innovación y grandes colaboraciones internacionales.

Cuatro exposiciones de referencia marcarán el calendario, junto a la continuidad de Voces del Pacífico. Innovación y tradición, abierta hasta el 14 de septiembre.

El arranque llega el 16 de septiembre con Desenfocado. Otra visión del arte, una muestra coproducida con el Musée de l’Orangerie de París que explora el valor expresivo de lo borroso en la creación artística. El punto de partida son los célebres Nenúfares de Claude Monet, a menudo interpretados como producto de un problema ocular del pintor y hoy reconocidos como una decisión estética innovadora.

"Lo que durante una época se atribuyó a un problema ocular de Monet, hoy se reconoce como una elección estética deliberada", ha explicado Isabel Salgado. La muestra reúne obras de 57 artistas que han trabajado con el desenfoque como lenguaje artístico, desde Monet a Julia Margaret Cameron, Giacometti, Rothko, Nan Goldin o Bill Viola.

Estará abierta hasta el 12 de abril de 2026 e incluirá un montaje que invita al visitante a relajarse y observar la realidad desde otros ángulos.

Henri Matisse, Marguerite au chat noir [Marguerite con gato negro], principios de 1910. Foto: Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian

Tras este recorrido por el arte moderno, la primavera traerá una cita con la historia antigua. El segundo gran estreno llega el 28 de octubre con Chez Matisse. El legado de una nueva pintura. La exposición, organizada con el Centre Pompidou de París, ofrece un recorrido completo por la trayectoria y la influencia del pintor francés. "Es una exposición de gran formato sobre Matisse, de las que sin duda marcan una buena temporada", ha afirmado Salgado.

El público podrá descubrir cómo el artista reinventó el color y la forma, así como su impacto en creadores posteriores, desde Picasso hasta Daniel Buren. Permanecerá abierta hasta el 22 de febrero de 2026.

En primavera desembarca Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria, en colaboración con el British Museum. La exposición, que abre el 8 de abril y se podrá visitar hasta el 4 de octubre de 2026, reúne más de 150 objetos, incluidas tablillas de la célebre biblioteca de Asurbanipal, una de las más grandes del mundo.

"Queremos acercar civilizaciones antiguas poco representadas en las colecciones españolas, y hacerlo desde el rigor pero también desde un enfoque educativo y accesible", ha señalado Salgado. La muestra rescata la figura del monarca que gobernó el mayor imperio de su tiempo desde Nínive, y pone en valor el legado cultural, artístico y político de la civilización asiria.

Visitantes en la experiencia inmersiva «Somos naturaleza». Foto: OASIS Immersive Studios

El monarca ha sido olvidado casi por completo con el paso del tiempo y en la exposición se quiere recalcar como a pesar de ser un cruel verdguo de reyes, también fue un gran erudito y bibliófilo.

La temporada concluye con una propuesta inmersiva. El 17 de junio de 2026 se abre Somos naturaleza. Una experiencia audiovisual inmersiva, coproducida por National Geographic y Oasis Immersive Studios. Estrenada en Montreal durante la COP15, la exposición llega a Europa con un recorrido dividido en tres ámbitos que combina proyecciones espectaculares y sonido envolvente.

"Es una exposición que nos recuerda la importancia de preservar los ecosistemas y que recoge muy bien nuestra mirada optimista: emociona, pero también activa", ha apuntado Salgado. Estará disponible hasta el 7 de marzo de 2027.

La programación presentada refuerza las alianzas internacionales de la Fundación "la Caixa" con instituciones de referencia como el Musée de l’Orangerie, el Centre Pompidou, el British Museum o National Geographic.

"Nunca perdemos el rigor, pero siempre apostamos por que las exposiciones se puedan disfrutar desde diferentes niveles y diferentes públicos", ha defendido Salgado, subrayando el compromiso con la accesibilidad, la sostenibilidad y la mediación cultural.