Universidad de Lovaina, seis siglos de sabiduría

Si en España tenemos la de Salamanca, en Reino Unido las de Oxford y Cambridge, y en Italia la de Bolonia, en Bélgica el símbolo histórico del conocimiento es la Universidad de Lovaina. Su fundación en 1425 la acredita como una de las más antiguas de Europa, y este año celebra su sexto centenario con una amplia oferta cultural que invita a reservar cuanto antes un viaje a esta hermosa urbe flamenca.

Conocido como KU Leuven en la lengua neerlandesa local, este centro universitario es el mayor del país, con 60.000 estudiantes y más de 20.000 empleados –en una ciudad que apenas supera los 100.000 habitantes–. Gracias a su centro de investigación en microelectrónica Imec, la Universidad de Lovaina se considera toda una autoridad mundial en nanoelectrónica y tecnologías digitales.

Este sexto centenario es momento propicio para admirar el monumental patrimonio cultural y arquitectónico de una ciudad tan vinculada a su universidad. Es el caso del Castillo de Arenberg, espléndido palacio renacentista rodeado de un bello parque, todo ello propiedad de la KU Leuven.

'In Motion, In Learning, In Changing', de Elif Erkan, en Janseniuspark. Foto Marijke 'T Kindt

En esa zona verde se ubica una de las mayores atracciones de estos fastos, Wandering Garden (El jardín errante), obra del dúo Gijs Van Vaerenbergh, un laberinto verde formado por cientos de metros de rejillas de acero curvadas. El trabajo se completará con una colección de plantas trepadoras que lo cubrirá por completo.

Otra joya de Lovaina es su impresionante Biblioteca Universitaria, renacida tras sufrir los embates de las dos guerras mundiales. El Museo M (M Leuven) es otra de las visitas imprescindibles, gracias a una colección en la que el visitante encontrará obras desde la Edad Media a la Contemporánea.

Sin olvidar el Koningscollege, el Colegio del Rey, cuyo nombre se debe a Felipe II, soberano también de lo que fueron los Países Bajos españoles. Sus instalaciones alojan el Museo de Zoología, perteneciente a la universidad.

Pero estamos en el sexto centenario de la KU Leuven, cuyo eslogan es “El conocimiento no tiene fin”, y una de sus principales apuestas es la ruta de arte y ciencia denominada And So, Change Comes in Waves (El cambio llega en oleadas).

'Arcangelo IV', 2024-2025, de Berlinde De Bruyckere en Van Dalecollege. Foto Marijke 'T Kindt

Este recorrido incluye ocho obras de distintos artistas internacionales, combinadas con ocho poemas, para tratar así asuntos como el cambio climático, la resiliencia, la inclusión, la salud o el acceso a la educación.

Diversas exposiciones y conferencias completan las celebraciones del sexto centenario de la Universidad de Lovaina. Unos festejos en los que no puede faltar el ocio. La plaza Oude Markt, llamada “el bar más largo de Europa” por su cantidad de establecimientos hosteleros, es el final perfecto para este viaje.