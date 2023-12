Art Basel Miami, la feria donde Gloria Estefan o Ricky Martin buscan a Rothko, Warhol o Doris Salcedo

Miami es siempre una excelente manera de terminar el año y la icónica Art Basel Miami Beach, una de las ferias más de arte más importantes del mundo y la líder de las artes visuales en América, abre las puertas a su edición número 21 este viernes, 8 de diciembre, dando la bienvenida a lo más excelso del arte moderno y contemporáneo.

Galeristas, coleccionistas, artistas y celebridades de los cinco continentes se reúnen en la ciudad de las playas con su cálido sol, atmósfera eléctrica y fiestas fabulosas... y en plena transformación.

“El hecho de que esté al lado de la playa no resta consistencia ni fuerza, ni transforma la feria en algo light, pero está claro que cenar cerca de las Navidades con un tiempo maravilloso, le da un sabor y un encanto único”, señala Vincenzo de Bellis, responsable de Miami Beach Art Basel y director de Plataformas de Ferias y Exposiciones de Art Basel.

Y añade: “La personalidad de una ciudad es un factor crucial para el éxito de la feria. Miami es el nexo perfecto entre norte y sur y Centroamérica, un lugar con culturas muy distintas mezcladas, una ciudad portuaria donde la gente va y viene… Todo ello es decisivo para nuestro trabajo en el que reunimos a la gente, actuamos de catalizador y amplificamos la visibilidad de los artistas”.

Este año se exhibirán obras de arte en prácticamente todos los soportes, desde los artistas pioneros modernos de principios del siglo veinte hasta los más contemporáneos.

Vincenzo de Bellis, director de Plataformas de Ferias y Exposiciones de Art Basel. Foto: Cortesía de Art Basel / Noé Cotter

Así, al lado de los grandes maestros modernos como Mark Rothko, Andy Warhol, Doris Salcedo, Georg Baselitz, Antony Gormley, Damien Hirst o Robert Irwin, encontramos trabajos de artistas emergentes como el brasileño Allan Weber, conocido por su trabajo sobre la vida cotidiana en las favelas de Río de Janeiro, o el americano Jeffrey Gibson, que representó al pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Venecia.

Para la inauguración, los organizadores han decidido realizar un homenaje a la ciudad, escogiendo llevarla a cabo en la Carl Fisher House, uno de los edificios más antiguos y clave en la historia de Miami, que acaba de ser completamente renovado.

La edición de este año se celebrará en su sede habitual en el corazón de Miami Beach, el Centro de Convenciones de Miami Beach, y congregará a 277 galerías de 33 países. Al respecto, De Bellis explica: “dos tercios de los expositores tienen sus sedes principales en América del Norte y del Sur, y el arte latino, del Caribe y norte América es el corazón de la Feria”.

De hecho la esencia de Miami Beach Art Basel es el fuerte nexo de unión entre el norte y el sur de América, proporcionando a los artistas y galerías una plataforma inigualable de visibilidad mundial.

Arte contemporáneo y hip-hop

Otra de las particularidades de Miami Basel es el tándem arte-música (esencialmente latina). Grandes estrellas de la música como Gloria Estefan, Ricky Martin o J Balvin son grandes coleccionistas y juegan un rol fundamental fomentando y apoyando el arte y defienden la inspiración mutua.

Esta edición, el cantautor y filántropo Chance the Rapper mantendrá una conversación con Lauren Haynes, directora de programas y asuntos curatoriales del Queens Museum de Nueva York, sobre la influencia mutua del hip-hop y otros campos culturales.

Tom Wesselmann: Detalle de 'Upside Down Blue Nude', 2001. Cortesía de Almine Rech. © 2023 The Estate of Tom Wesselmann

“Miami es una ciudad muy dinámica y paralelamente acoge nuestra querida Feria del Diseño y la Arquitectura; en esta ciudad se siente que todas las artes están unidas y se superponen y es algo excepcional”, cuenta De Bellis.

Miami Beach Art Basel es la sucursal americana de la feria Art Basel, fundada en 1970 por galeristas de Basilea (Suiza). Art Basel, que en la actualidad cuenta con cuatro sedes -Basilea, Miami Beach, Hong Kong y París- es una plataforma global que se ha convertido en la principal feria mundial del mercado del arte moderno y contemporáneo.

Cada sede es espectáculo único, lo que se refleja en sus galerías participantes, obras de arte presentadas y el contenido de la programación paralela producido en colaboración con instituciones locales para cada edición.

“Nuestra finalidad es representar paralelamente lo global y lo local y en Miami, esta unión es esencial”. De hecho, en Miami Beach se hace patente el crecimiento del impacto del arte latino en el mundo.

“Nuestra propuesta de este año demuestra una vez más la fortaleza de nuestra exposición como motor del mundo del arte en las Américas y globalmente, y como una experiencia intercultural absolutamente transformadora", señala el director ejecutivo de Art Basel, Noah Horowitz.

Termómetro del mercado

Art Basel es de hecho considerada por muchos galerista y marchantes como un termómetro del estado del mercado del arte. En estos tiempos de incertidumbre económica y social y de gran competición por la multitud de nuevas ferias que han surgido en Estados Unidos, ¿hay que ser cautelosos con las previsiones en el mercado?

'Forms', de Jeffrey Deitch en Gagosian Gallery

Vicenzo de Bellis responde: “La salud del mercado del arte, a pesar de los tiempos complejos, es muy muy fuerte. Cuando estalló el conflicto de Gaza, de pronto hubo pequeño desacelerón, un parón en el crecimiento, pero en las últimas semanas las compras han vuelto a dispararse y los resultados de las subastas en París y en Nueva York son incluso mejores, alcanzando los niveles más altos. El mercado goza salud excelente en la compra el buen arte y los grandes maestros clásicos, y en el campo que sufre y no es tan extraordinario en los artistas medianos”.

Lo cierto es que Art Basel transmite confianza a los coleccionistas, y las galerías expositoras encuentran siempre consuelo en la estabilidad de la marca Art Basel, en medio de un panorama de ferias de arte convulsionado donde posiblemente haya demasiadas opciones.

Ante esto, De Bellis comenta: “Una de nuestras claves es la apuesta por la calidad y nuestra misión es la responsabilidad de hacer visible el buen arte. Creemos que el arte es importante para la vida de la gente y subrayamos que el arte visual no es un algo aislado, ni vacío”.

Y concluye: “El que haya un número creciente de ferias y sobre todo en Estados Unidos no lo consideramos como una competición; esta es una industria en la que nos ayudamos unos a otros, y cuanto más interconectados, mejores resultados”.

Este mismo espíritu preside Miami Beach Art Fair donde Brasil es el país con el mayor mercado de arte de Latinoamérica. “Miami es un paraíso para el arte latino, y esta visibilidad atrae y conecta con muchos coleccionistas que están geográficamente esparcidos, y anima a la inversión”.

Programa challenging

El programa de exposiciones y eventos a lo largo de la semana de la feria dividido en secciones en el enorme Centro de Convenciones y el de esta edición es en palabras Vincenzo de Bellis “más inspirador y ambicioso que nunca, para descubrir una diversidad de voces y de perspectivas artísticas".

Centro de Convenciones de Miami Beach. Foto: Cortesía Art Basel

Este año atrae a más galerías de México y Argentina e incorpora galerías de dos nuevos países Polonia y Egipto “escogidas no solo por la diversidad sino por la calidad que es lo más importante”.

Además de las secciones clásica de galerías y de exposiciones dedicadas a el Caribe, arte latino o artistas afrolatinos, una de las secciones más esperadas es ‘Meridians’ comisariada por Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo de la Ciudad de México, y dedicado a obras de arte monumentales, con un enfoque en recientes perspectivas sobre cómo habitamos nuestro planeta.

Finalmente, Miami situado en el Estado de Florida, con un ecosistema único de huracanes y tierras pantanosas, dedicará diversas secciones el cambio climático y su impacto en las artes.

En este sentido, en esta edición de Art Basel Miami Beach se inicia una asociación excepcional y a largo plazo entre Art Basel y la organización medioambiental sin fines de lucro Parley for the Oceans. Juntos, lanzarán Art for the Oceans, una iniciativa de recaudación de fondos para proteger y limpiar los océanos y abordar los impactos devastadores del cambio climático, la contaminación plástica y pérdida de biodiversidad como referente cultural de nuestras sociedades.

Seung-taek Lee: 'Earth Play', 1990, en la Galería Hyundai

Por primera vez habrá también un espacio de Parley en la feria que mostrará datos sobre la belleza y fragilidad de los océanos y presentará sus numerosas colaboraciones con artistas como Ed Ruscha, Jenny Holzer, Katharina Grosse, Pipilotti Rist y Doug Aitken. Parley realiza también una exposición en Collins Park con obras de Julian Schnabel basadas en sus serie de pinturas de surf.

Expansión y excelencia

Art Basel y Art Basel Miami Beach no hace más que crecer. “Este año hemos tenido récord de solicitudes de galerías, el mayor número en estos más de veinte años” cuenta de Bellis.

¿Cuál es la clave del existo rotundo? Muchos señalan que reside en el hecho de que Art Basel permite vivir de forma muy especial y muy cerca el mundo del arte. A esto De Bellis añade: “El éxito lo tienen que decir otros, pero lo sustancial es nuestra firme creencia en la calidad de arte, que se traduce en las obras transcendentales y la excelencia que presentan las galerías, así como los coleccionistas de primer rango”.

Esa excelencia es el resultado de un proceso detallado y riguroso de selección a todos los niveles realizado por incontable personal y varios equipos. Art Basel cuenta con cuatro equipos, uno en cada una de las cuatro sedes de Art Basel, que a su vez está apoyado por un equipo global. Adicionalmente se asisten de una extensa red de personas clave alrededor del mundo que les conecta con cada región y con todos los coleccionistas.

Nina Chanel Abney: '#Bruthas Who #Fish', 2022, en Pace Prints

A toda esta estructura de personal, hay añadir más de 25 representantes VIP, consultores y 20 individuales, responsables de cada región. “En definitiva -concluye de Bellis- cubrimos de forma privilegiada y cuidada todas las partes del mundo para saber qué está pasando y actuar en consecuencia”.

Justamente uno de los cometidos de Vicenzo de Bellis es la expansión de Art Basel. Reciben constantemente innumerables peticiones de ciudades de todos los rincones del mundo para proponerles nuevas sedes, pero por ahora no hay planes de expandirse.

“Cuatro sedes en ciudades claves situadas en regiones tan diversas es enorme, pero estamos considerando colaboraciones puntuales y en estamos en conversaciones con distintas ciudades del mundo para proyectos concretos como una futura posible colaboración con Art Tokio”.

El cielo se hace esperar y será la estadounidense Bridget Finn, a quien Vicenzo de Bellis entregará las riendas de la próxima edición Miami Beach Art Fair 2024, quien prosiga su labor en este punto del globo.

