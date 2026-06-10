Cien años sin Gaudí: el Papa bendice al 'arquitecto de Dios' que se inspiraba en su mayor obra, la naturaleza

El papa León XIV durante su visita a Barcelona (foto: EFE/Andreu Dalmau), la Sagrada Familia con la Torre de Jesús terminada y el arquitecto Antoni Gaudí fotografiado por Pablo Audouard en 1878.

“Mi cliente no tiene prisa”, solía decir Antoni Gaudí (Reus, 1852-Barcelona, 1926) cuando alguien aludía a la lentitud de las obras de la Sagrada Familia. Se refería, claro está, a Dios. Él era el destinatario último de la obra magna del arquitecto, de cuya muerte se cumplen cien años este miércoles, 10 de junio.

Lo que quizá no imaginaba el conocido como “arquitecto de Dios” es que habría que esperar todo un siglo para ver el templo culminado. En los últimos años se ha acelerado todo lo posible para conseguir que estuviera terminado para el centenario de su fallecimiento.

El 20 de febrero se terminó la mayor y última torre del templo, la de Jesús, que con más de 170 metros convierte al conjunto en la iglesia más alta del mundo. Ese día se colocó la pieza que remata la cruz ubicada en la cima, aunque se seguirá trabajando en la ornamentación en los próximos años.

Cuesta pensar en un honor mayor para Gaudí en el centenario de su muerte que el hecho de que el papa León XIV haga coincidir su visita a Barcelona con la efeméride y acuda a la basílica este día para rezar ante su tumba, dar una misa multitudinaria e inaugurar y bendecir la mencionada Torre de Jesús.

A un paso de la beatificación

Profundamente religioso, Gaudí era conocido como “el arquitecto de Dios”, y en 2003 se inició el largo proceso hacia su canonización. En la actualidad, Gaudí es considerado “venerable siervo de Dios”. Así lo proclamó el anterior papa, Francisco, una semana antes de morir en 2025.

El siguiente paso sería su beatificación. Se rumorea que el papa podría aprovechar su visita a la Sagrada Familia para anunciar alguna novedad al respecto, incluso la beatificación misma.

Así lo cree el periodista Jesús Bastante, especialista en información religiosa y autor de la novela El aprendiz de Gaudí (La Esfera de los Libros, 2026), que afirma que “hay un milagro a punto de ser aprobado” por el Vaticano —un paso necesario para la beatificación es que se le atribuya un hecho milagroso a su intercesión divina— y que “posiblemente el papa nos dé una noticia en ese sentido”.

El supuesto milagro en estudio es la curación de Montserrat Barenys, una mujer de Reus —la ciudad natal de Gaudí— que padecía una enfermedad en la retina y que sanó sin una explicación médica clara.

Para convertirse en santo —el escalón más alto de la canonización—, se requeriría un segundo milagro, que tendría que ocurrir después de su beatificación.

Imitando al mejor arquitecto

La religiosidad de Gaudí no fue un rasgo accesorio, sino el eje vertebrador de su vida y su obra. En su juventud mantuvo una relación más laxa con la fe, pero a partir de su madurez experimentó una profunda transformación espiritual que lo llevó a adoptar un estilo de vida austero y a dedicar prácticamente todas sus energías a la construcción de la Sagrada Familia, a la que se dedicó en exclusiva durante sus últimos 12 años de vida.

Su arquitectura está impregnada de simbolismo cristiano: cada elemento tiene un significado, cada forma remite a una verdad teológica. Para Gaudí, la belleza era una manifestación de Dios, y el arquitecto, un humilde colaborador en la creación divina.

Si Dios es el gran arquitecto del universo, la naturaleza es su principal obra. Por tanto, no es de extrañar que Gaudí la tomara como modelo no solo como ornamento, sino como fundamento estructural y funcional de sus edificios.

Toda su obra está llena de referencias a la naturaleza. Sin ir más lejos, la Sagrada Familia está plagada de símbolos —se suele decir que es como una Biblia tallada en piedra— y muchos de ellos son elementos naturales. Por ejemplo, las cestas de frutas de los pináculos —frutas de verano en la fachada este y frutas de otoño e invierno en la fachada oeste— simbolizan las buenas acciones.

En su interior, las columnas tienen una estructura arborescente. Se elevan, se bifurcan y enlazan con las bóvedas como si fueran troncos y ramas, describiendo singularísimas curvas parabólicas que el arquitecto calculó usando modelos colgantes con cuerdas y pesos.

Interior de la Sagrada Familia, el pasado 7 de mayo. Foto: David Zorrakino/Europa Press

Igual que en la naturaleza, en la Sagrada Familia no hay apenas líneas rectas. Así lo expresó el director de orquesta y escritor Xavier Güell —descendiente del gran mecenas de Gaudí, Eusebi Güell— en su novela Yo, Gaudí (Galaxia Gutenberg, 2019), donde se introdujo en la mente del genio combinando documentos reales y confesiones imaginadas: “La curva es propia de la limitación y por tanto es humana, mientras que la recta es la encarnación de lo infinito, que solo corresponde a Dios. La curva es la representación de la duda, del dolor, de la lucha, de la contradicción. En la naturaleza también predomina: todo se retuerce, se contrae, se vuelve sobre sí”.

La presencia de elementos naturales es constante en toda la obra de Gaudí. En el Park Güell, los caminos serpentean como senderos naturales y los viaductos se integran en el paisaje como formaciones rocosas. En la Casa Batlló, la fachada recuerda a un organismo marino, con formas que evocan huesos y escamas. En la Casa Milà (La Pedrera), las fachadas parecen formaciones rocosas erosionadas; la terraza tiene chimeneas con formas de cactus, conchas y organismos.

La trayectoria de la luz dentro de la Sagrada Familia es otra referencia a la naturaleza que, además, se vuelve funcional. La luz entra por la mañana a través de las vidrieras de la fachada del Nacimiento (la este), y por la fachada de la Pasión (oeste) durante el ocaso.

El Capricho de Comillas, una de sus primeras obras, es el mejor ejemplo de esto. Inspirado en el girasol (de hecho, la fachada está recubierta por azulejos con girasoles), el edificio está diseñado para seguir la luz del sol a lo largo del día. Las estancias se organizan de manera que reciben iluminación natural según el momento, reflejando una conexión íntima entre arquitectura, naturaleza y tiempo.

El día empieza en el dormitorio, que recibe el sol de la mañana. Después la luz va avanzando hacia el baño y el despacho, antes de llegar al salón principal, que queda más vinculado a las horas centrales y de la tarde. El recorrido se completa con el recibidor y el cenador, de modo que la secuencia de la luz acompaña también el orden de la vida doméstica.

Un cristiano "heroico"

En el proceso de canonización católica, ser "venerable" significa haber vivido las virtudes cristianas “en grado heroico”. Algunas de ellas, como la fe, la humildad y la austeridad marcaron los últimos años de Gaudí. De hecho, hacía largos ayunos como forma de penitencia y, según la creencia popular, el estado de debilidad en el que lo sumían pudo haber tenido algo que ver en su atropello por parte de un tranvía, que le costaría la muerte varios días después.

Joan Matamala, escultor que trabajó en el taller de escultura de la Sagrada Familia, se lo cruzó unos días antes en ese mismo trayecto y lo notó más distraído de lo habitual. No obstante, los historiadores coinciden en que no hay evidencia concluyente de que su estado físico fuera la causa directa del accidente.

En su biografía de Gaudí, reeditada por Taurus con motivo del centenario, Gijs van Hensbergen reconstruye minuciosamente el suceso y la cadena de despropósitos que llevaron a su muerte.

Aquel fatídico 7 de junio de 1926, Gaudí salió a las cinco y media de la mañana de la Sagrada Familia —en cuyo taller vivía, ya completamente entregado a su construcción, desde 1925— y dio la siguiente orden: “Vicente, mañana venid temprano que haremos cosas muy bonitas”.

Pasadas las seis ocurrió el atropello. El conductor lo describió como un vagabundo borracho. Su apariencia desaliñada y su falta de documentación hicieron que lo confundieran con un mendigo y por eso fue trasladado al hospital de la Santa Creu, donde atendían a los pobres. Nadie reconoció su verdadera identidad hasta el día siguiente.

Cuando se supo quién era, recibió la visita de dignatarios, amigos y admiradores. Gaudí rechazó la oferta del alcalde de ser trasladado a una clínica más lujosa. “Gaudí deseaba morir entre la gente sencilla”, relata Van Hensbergen en su reconstrucción de los hechos. “Permanecía casi en completo silencio, con la respiración entrecortada puntuada tan solo por profundos suspiros de “Jesús, Déu meu!”, y con la mano derecha apoyada con suavidad sobre un pañuelo blanco, aferrando un crucifijo”.

Dos días más tarde, en su multitudinario cortejo fúnebre, con aires de funeral de Estado, toda la ciudad le rindió los honores que merecía. Altos representantes del clero, de la política y de los gremios profesionales y culturales de Cataluña acompañaron sus restos hasta que fue enterrado en la capilla de la Sagrada Familia, mientras el Orfeó Català entonaba el responsorio “Libera me”, de la Misa de difuntos de Tomás Luis de Victoria. En palabras de su biógrafo, “era el final perfecto para una vida extraordinariamente creativa y cargada de religiosidad”.