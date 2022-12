Muere Arata Isozaki, Premio Pritzker responsable del Palau Sant Jordi o La Domus

El arquitecto, teórico y urbanista Arata Isozaki ha fallecido a los 91 años. Reconocido como un visionario entres sus compañeros internacionales, siempre había tenido un enfoque progresista y un profundo compromiso con el "arte del espacio" que se evidenció desde la década de los 60.

Isozaki, que había trabajado en más de 100 edificios en Asia, Europa, América y Australia, facilitó el diálogo entre el este y el oeste, por reinterpretar las influencias globales a través de la arquitectura y por apoyar el desarrollo de las generaciones más jóvenes.

En el año 2019 recibió el Premio Pritzker por su profundo conocimiento de la historia y la teoría de la arquitectura. "Ha abrazado la vanguardia y nunca se ha limitado a copiar el statu quo, sino que su búsqueda de arquitectura significativa se ha reflejado en unos edificios que, hasta la actualidad, desafían las categorizaciones estilísticas y están en constante evolución", resaltaba entonces el jurado.

Sus primeros éxitos se produjeron los años posteriores a la ocupación aliada de Japón. "Quería ver el mundo con mis propios ojos así que viajé por todo el mundo al menos diez veces antes de cumplir los 30", explicó en alguna ocasión. "Quería sentir la vida de personas en diferentes lugares y visité extensamente Japón, pero también el mundo árabe, los pueblos en las profundas montañas de China, el sudeste asiático y las ciudades metropolitanas de Estados Unidos. Intentaba encontrar cualquier oportunidad para hacerlo y mientras tanto me seguía cuestionando qué es la arquitectura".

Isozaki se graduó en la Universidad de Tokio en 1954 y empezó su carrera como aprendiz de Kenzo Tange (Premio Pritzker 1987). Fundó el estudio Arata Isozaki & Associates en 1963, cuando el país necesitaba recomponerse tras la Segunda Guerra Mundial. "Para encontrar la manera más adecuada de resolver estos problemas, no podía ceñirme a un solo estilo. El cambio era algo constante. Paradójicamente, esto se convirtió en mi estilo", explicaba el arquitecto.

Qatar National Convention Center. Foto: cortesía de Hisao Suzuki

Sus trabajos, aunque parecen geométricamente simples, están acompañados de teoría y propósito. Empezó a nivel local con varios edificios en su ciudad natal y en Fukuoka pero enseguida se expandió por Gunma, Osaka y Tokio.

Algunos de sus primeros edificios fueron la Oita Prefectural Library (Oita, Japón, 1962-1966), The Museum of Modern Art de Gunma (1971-1974) y el Kitakyushu Municipal Museum of Art de Fukuoka (1972-1974). Su primer encargo internacional fue el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (1981-1986).

La combinación de la universalidad y la identidad local se evidencia en soluciones interdisciplinarias que reflejan su sensibilidad ante las necesidades contextuales, ambientales y sociales. El arquitecto es, además, autor de edificios como el Kitakyushu City Museum of Art (Fukuoka, Japón, 1972-1974), Art Tower Mito ( Ibaraki, 1986-1990), Pala Alpitour (Torino, Italia, 2002-2006), Himalayas Center (Shanghai, China, 2003-2013 ), Allianz Tower (Milán, 2003-2014), Qatar National Convention Center (Doha, Qatar, 2004-2011) y el Shanghai Symphony Hall (Shanghai, China, 2008-2014).

En España también ha dejado su huella: el Palau Sant Jordi (Barcelona, 1983-1990), La Domus o Casa del Hombre de La Coruña (1995), el Parque Universitario de Santiago de Compostela (1995), el Pabellón Polideportivo de Palafolls (Barcelona, 1996), el Parque de La Muntanyeta (Barcelona, 2000), el patio de CaixaForum Barcelona (2002), el complejo de siete edificios conocido como Isozaki Atea en Bilbao (2009) o el parque empresarial D-38 de Barcelona (2011).

