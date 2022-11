Emilio Tuñón, Premio Nacional de Arquitectura por su "dominio técnico" y "su vocación de servicio"

El arquitecto Emilio Tuñón (Madrid, 1958) recibirá el Premio Nacional de Arquitectura 2022, que concede el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). El jurado ha destacado "la coherencia de su obra arquitectónica", "su dominio sobre las técnicas constructivas" y "su vocación de servicio a la sociedad". Su candidatura ha sido presentada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

Dotado con 60.000 euros, el premio es concedido por un jurado compuesto por destacados profesionales, bajo la presidencia honorífica de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

"Como docente ha conseguido crear escuela, uniendo diferentes generaciones de arquitectos gracias a su entrega y generosidad", destaca el jurado, que también "celebra y resalta la calidad y excelencia de su obra construida, repartida por toda la geografía española, reconocida internacionalmente y que ha tenido un profundo impacto social, fruto de la componente pública de sus intervenciones, en la mayor parte de los casos, resultado de concursos abiertos".

Entre las obras más importantes de Tuñón figura el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), que recibió el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Mies van der Rohe Award 2007, el premio VIA 2006, y el Gran Premio Enor 2004.

También ha sido el responsable del nuevo Museo de Colecciones Reales (renombrado como Galería de Colecciones Reales), en Madrid. Tras numerosos retrasos, su apertura está prevista para el verano de 2023. En una entrevista en El Cultural próxima a la fecha original de apertura (2017), Tuñón definía como "conservador y radical" a un tiempo un proyecto que ha sido galardonado con el Premio Arquitectura Española 2017, concedido por el CSCAE, el Premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2017, el Premio de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2017 y el Gran Premio COAM 2016, entre otros.

Exterior de la Galería de Colecciones Reales, en Madrid. Foto: Patrimonio Nacional

Entre las obras de Tuñón también destaca el nuevo Museo Helga de Alvear de Cáceres, concebido para albergar la colección de la reconocida galerista y coleccionista.

Emilio Tuñón es arquitecto por la ETSAM en 1981, donde también obtuvo el doctorado en el año 2000 con sobresaliente cum laude. Entre las numerosas distinciones que ha recibido por su trabajo, también está la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2014.

Es catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM en la Universidad Politécnica de Madrid y ha coordinado el máster habilitante y el máster de teoría en arquitectura avanzada en el mismo centro universitario.

Ha sido profesor invitado en la Stádelschule de Frankfurt (Alemania) durante (1997-98), profesor invitado en la Nueva Escuela de Arquitectura de la Escuela Politécnica de Puerto Rico en el verano de 2000, profesor invitado en el semestre de primavera en la Ecole Polytechnique Fédérale de Laussane, Suiza (2005), Eliot Noyes visiting professor en la Harvard Graduate School of Design en Cambridge, Massachusetts, EE.UU (2006) y Jean Labatut visiting professor en la Princeton School of Architecture, New Jersey, EE.UU. (primavera 2008, primavera 2009 y primavera 2010).

En 1990 funda con Luis Moreno García-Mansilla la oficina de arquitectura Mansilla + Tuñón Arquitectos. Con Luis Moreno ha construido el Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora (1996), el Centro de Natación en San Fernando de Henares (1998), el Museo de Bellas Artes de Castellón (2000), el Auditorio de León (2002), el Centro Documental de la Comunidad de Madrid (2003), el MUSAC Centro de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2005), la nueva sede de la Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo (2006), las dos casas gemelas en Zahara de los Atunes (2009), el Ayuntamiento de Lalín (2011) y el Hotel Atrio Relais Chateaux (2011).

El Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora fue galardonado con el premio Architecti-Centro Cultural de Belem 1996 de Portugal, seleccionado en la IV Bienal de Arquitectura Española, ha quedado finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 1996, y galardonado con la mención especial en el Premio de Arquitectura Española 1997.

El Centro de Natación en San Fernando de Henares (1997) fue seleccionado en la V Bienal de Arquitectura Española y finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 1998.

El Museo de Bellas Artes de Castellón fue galardonado con el Premio FAD 2001, el premio COACV 1999-2000, seleccionado en la VI Bienal de Arquitectura Española, y finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 2000.

El Auditorio Ciudad de León fue galardonado con el Premio Arquitectura Española 2003 concedido por el CSCAE, seleccionado en la VII Bienal de Arquitectura Española y finalista en el premio europeo Mies van der Rohe Pavilion Award 2002.

El Centro Documental de la Comunidad de Madrid fue galardonado con el Premio COAM 2003 de Arquitectura, Obra Pública y Corporativa.

El jurado del Premio Nacional de Arquitectura 2022 ha estado formado por Alberto Campo Baeza, galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2020; Carme Pinós i Desplat, galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura 2021; Blanca Muñoz Gonzalo, a propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Miguel Ángel Alonso del Val, a propuesta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas; José María Sánchez García, a propuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España; Concha Barrigós, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España; Rocío Pina Isla, a propuesta de la dirección general de Agenda Urbana y Arquitectura; Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, director general de Agenda Urbana y Arquitectura; y Marta Callejón Cristóbal, subdirectora general de Arquitectura y Edificación.

