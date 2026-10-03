Una exposición en el Museo Universidad de Navarra invita a experimentar y pensar el color

La cuestión del color en el arte y en lo real acumula una larga historia de especulaciones filosóficas, estéticas y científicas. Ya en Aristóteles encontramos una serie de consideraciones sobre los colores en las que reconocía la incidencia de la luz y la sombra para percibirlos.

En vivo y en directo: color, percepción y experiencia Museo Universidad de Navarra. Pamplona. Comisarios: Gabriel Pérez-Barreiro y Nathaniel Barrett. Hasta el 7 de febrero

La fenomenología de la percepción del color ha sido investigada por filósofos, científicos y artistas en una disparidad de enfoques que convergen en varios postulados: uno, no existe el color como propiedad fija y estable de las cosas y lo real; dos, el color es un acontecimiento interactivo entre la luz proyectada, los atributos de las estructuras y materiales de los objetos y las genuinas condiciones de percepción de cada sujeto humano; y tres, vemos con los colores que median en nuestra experiencia del mundo.

Pues bien, la muestra En vivo y en directo: color, percepción y experiencia, presentada en el Museo Universidad de Navarra, indaga en todo ello de modo fascinante. Comisariada por Gabriel Pérez-Barreiro, director artístico del MUN, y Nathaniel Barrett, filósofo e investigador del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra.

La exposición reúne cinco propuestas de Josef Albers, Carlos Cruz-Diez, Karina Peisajovich, Anoka Faruqee & David Driscoll y Los Dalton, el colectivo formado por los artistas Miguel Fructuoso, María Sánchez y Miguel Ángel Tornero. Pero no se limita a una mera exhibición de obras de arte, sino que, dados sus fines como museo universitario, el MUN establece una cooperación con el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra ofreciendo también otros espacios para la presentación didáctica e interactiva del color desde una aproximación científica en la naturaleza y en los seres vivos. Todo ello contribuye a una experiencia más compleja y dinámica.

Esta muestra inaugura, además, un programa de investigación interdisciplinar entre las artes y las ciencias que será desarrollado en los próximos diez años.

La exposición indaga en la percepción del color y cómo este media en nuestra experiencia del mundo

El recorrido comienza con un trabajo pionero en el siglo XX, Interaction of Color, 1963, de Josef Albers (1888-1976), una serie de serigrafías realizadas con su alumnado de la Universidad de Yale, mediante las que experimentaba la interacción de los colores y nuestros modos de percepción con ellos.

De su práctica teorizada concluyó que “los colores se presentan en un flujo continuo, en constante relación con los elementos circundantes y las condiciones cambiantes”. Así, pudo demostrar cómo un mismo color pareciera ser percibido en tonos diferentes en función de su contexto de presentación e interacción.

Josef Albers: 'Interaction of Color. no IV-01', 1973. MUN

Los estudios de Albers han sido un referente extraordinario para posteriores investigaciones y propuestas artísticas. El MUN ha incorporado ese relevante conjunto de serigrafías de la edición original a su colección.

Carlos Cruz-Diez (1923-2019) es otro artista que ha perseverado en investigar las condiciones metamórficas del flujo cromático en relación a las condiciones contextuales y cambiantes. El arte moderno revisa la fenomenología de la percepción a través de obras como Chromosaturation, 1965, instalación ambiental pionera en la que tres salas independientes pero interconectadas, son iluminadas por luz monocromática roja, verde y azul.

Carlos Cruz-Diez: 'Chromointerférence Spatiale Paris 18 Pegaso', 2018. MUN

A medida que recorremos esos espacios la percepción se modifica conforme la visión se adapta y percibimos el blanco a la vez que, al modificar nuestro enfoque, experimentamos el blanco y el color del espacio anterior. Nos cautiva esa vivencia que está en el origen de otras instalaciones ambientales que exponen el color producido por una fenomenología de la luz y del tiempo. Invita a reflexionar sobre cómo nuestros sentidos se adaptan a condiciones cambiantes.

Se muestran otras dos obras del venezolano: Physichromie, 1975, y Chromointerférence Spatiale Paris 18 Pegaso, 2018, en la que los colores se generan gracias al movimiento del espectador.

Karina Peisajovich: 'RGB/CMY', 2026. © Manuel Castells

La obra de Karina Peisajovich (Buenos Aires, 1966) es una de mis preferidas: su instalación RGB/CMY, 2011-2026, de algún modo sintetiza la herencia de Albers y Cruz-Diez. Se nota su conocimiento de la historia de las teorías del color y su representación en diagramas científicos.

En esta obra, relaciona los dos sistemas principales utilizados para reproducir el color en pantallas y en impresiones: el RGB, que utiliza los colores primarios de la luz (rojo, verde y azul por sus siglas en inglés); y el CMY, que utiliza los colores primarios de la tinta (cian, magenta y amarillo por sus siglas en inglés).

La interacción de la proyección de la luz RGB sobre las bandas pintadas en el muro (CMY) suscita un fenómeno visual y perceptivo que revela el dinamismo del color en esa peculiar interacción. Este proyecto ha sido adquirido por el MUN.

Interference Paintings, 2017-2021, es la pieza de Anoka Faruqee & David Driscoll, nacidos en 1962 y 1974 respectivamente, centran su atención en obras que exploran los efectos de interferencia provocados por la superposición de patrones de círculos concéntricos. De nuevo nos interpelan a pensar sobre las cualidades cinéticas y cambiantes de la experiencia cromática.

Los Dalton: 'Línea', 2026 © Manuel Castells

Se cierra la muestra con la propuesta del colectivo Los Dalton. Su obra Línea, 2023-2026, surge tras el descubrimiento de que uno de sus integrantes era daltónico. Con ironía y juego, Miguel Fructuoso, María Sánchez y Miguel Ángel Tornero muestran cómo las diferencias de percepción y reconocimiento de los colores afectan a todas las personas.

Una línea horizontal pintada en la pared es continuada por el trazo de otra persona que tiene en el suelo múltiples variantes de color, y así, una sucesión de personas diferentes, pero que padecen daltonismo, creen continuar el color anterior, siendo el resultado final muy sorprendente.

La publicación que acompaña la muestra ofrece un valioso conocimiento sobre el color y sus teorías asociadas con textos escritos por autores como Tina Carita Rosenqvist, Julia J. C. Blau & James Dixon y Richard O. Prum, y de los comisarios.