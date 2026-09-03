Carlos III y Macron visitan en Londres el milenario tapiz de Bayeux, que sale de Francia por primera vez

El rey Carlos III de Inglaterra y el presidente francés, Emmanuel Macron, visitaron este miércoles la exposición que alberga el tapiz de Bayeux en el Museo Británico, la centenaria obra de casi 1.000 años de antigüedad que narra la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Se trata de la primera vez que la pieza, de 70 metros de largo, sale de Francia desde que fue confeccionada.

El monarca británico pronunció un discurso en el que comenzó hablando en francés y agradeció a Macron la confianza depositada en el Reino Unido para acoger el tapiz. Ambos líderes coincidieron en destacar el valor simbólico del préstamo como gesto de unión entre los dos países, en un contexto de acercamiento tras las tensiones generadas por el Brexit.

Carlos III y su esposa, la reina Camila, recorrieron la muestra junto a Macron y la primera dama francesa, Brigitte Macron, así como el primer ministro británico, Andy Burnham. El grupo se detuvo en momentos clave representados en el bordado, como la coronación de Harold Godwinson y su muerte durante la batalla de Hastings, mientras los comisarios de la exposición les explicaban su significado.

En su intervención, el rey subrayó el carácter compartido de la historia que narra el tapiz. "No es meramente una historia británica, tampoco una normanda", afirmó, y añadió que, desde su creación, la obra probablemente ya unía a ambos pueblos, al haber sido encargada en Normandía pero bordada por artesanos ingleses en Canterbury.

Sobre el préstamo y el intercambio de tesoros históricos que lo acompaña, Carlos III deseó que sirvieran como símbolo no solo del pasado, sino también de "un futuro compartido" que Reino Unido y Francia deben tejer juntos.

Macron, Carlos III, sus esposas y otros mandatarios durante su visita al Museo Británico para contemplar el tapiz de Bayeux, este miércoles. Richard Pohle / The Times / PA Wire / DPA vía Europa Press

Por su parte, Macron calificó el intercambio de piezas históricas como un gesto relevante para el entendimiento mutuo entre ambas naciones. El presidente francés señaló que, en momentos de duda para las sociedades, resultan necesarios espacios y obras de arte que permitan mirar en común lo que la humanidad es capaz de crear y transmitir.

A cambio del tapiz, el Reino Unido prestará a Francia el tesoro anglosajón de Sutton Hoo —un conjunto de objetos de oro y otras piezas del siglo VII—, además de una selección de las piezas de ajedrez de Lewis y otras obras maestras propiedad de los fideicomisarios del Museo Británico.

El tesoro de Sutton Hoo se exhibirá en el Museo de Normandía, en Caen, entre abril y octubre de 2027. El acuerdo de préstamo se confirmó durante la visita de Estado de Macron al Reino Unido en julio.

La exposición, que abrirá al público el 10 de septiembre y podrá visitarse hasta julio del próximo año, ha generado una gran expectación: la primera tanda de entradas, con un precio de hasta 33 libras, se agotó y recaudó cerca de 2,5 millones de libras (unos 3,4 millones de dólares), lo que la convierte en la muestra más vendida en la historia del Museo Británico.

El primer ministro Andy Burnham también participó en la visita y destacó, en un comunicado, que el regreso del tapiz a suelo inglés supone un momento histórico para ambas naciones y expresó su deseo de que pueda disfrutarse en todo el país. Burnham se reunirá este jueves con Macron en Downing Street, en un encuentro en el que se espera abordar asuntos de mayor calado político.

La inauguración de la muestra constituye el punto central de la visita de dos días que Macron realiza al Reino Unido. El bordado llegó a territorio británico en julio, tras un meticuloso traslado desde Francia en una caja climatizada y con protección antivibraciones, bajo escolta policial.