Frontera y territorio de Alejandro Cartagena, el fotógrafo de los suburbios mexicanos

La obra de Alejandro Cartagena (Santo Domingo, 1977) se ha convertido en una lúcida exploración sobre el paisaje social de México y, por extensión, sobre las tensiones de la vida contemporánea.

La exposición Ground Rules, organizada por Fundación Mapfre, ofrece la primera revisión de su trayectoria y permite comprender cómo, a lo largo de veinte años, el fotógrafo ha construido un trabajo en el que la serie, la repetición y la variación son tan importantes como la imagen singular.

Afincado en Monterrey desde la adolescencia, Cartagena ha hecho de la fotografía un instrumento para pensar la ciudad, la frontera, la vivienda, el trabajo y la crisis climática.

Desde sus primeros proyectos, el artista mostró especial atención por los usos del territorio y por la manera en que los procesos económicos transforman la vida cotidiana.

En series como Suburbia Mexicana la periferia de Monterrey aparece como un laboratorio del urbanismo acelerado: casas levantadas con lógica especulativa, barrios sin infraestructuras suficientes, carreteras que conectan la promesa de prosperidad con la realidad de los trayectos interminables.

En esas imágenes, el espacio urbano revela desigualdades, precariedad y también las ilusiones del sueño americano trasladadas al norte de México.

La insistencia en la repetición es uno de los rasgos más reconocibles de su trabajo.

Alejandro Cartagena: 'Carpoolers #21', de la serie 'Carpoolers', 2011- 2012. Cortesía del artista. ©Alejandro Cartagena

En Carpoolers, Cartagena pasó meses fotografiando las camionetas en las que los obreros eran transportados hacia sus centros de trabajo. El tránsito se convierte en una coreografía del capitalismo periférico: cuerpos apretados, movimiento mecánico, una rutina que deviene hipnótica.

En Suburban Bus, el procedimiento se desplaza al interior de un autobús abarrotado y adquiere una intensidad claustrofóbica.

La frontera entre México y EE. UU. ocupa otro de los núcleos de su obra. Como en Invisible Line, donde en vez de reforzar los relatos sobre migración, propone escenas cotidianas de dignidad y resistencia.

A partir de 2016, su trabajo dio un giro decisivo: Cartagena comenzó a cuestionar la supuesta transparencia de la fotografía documental y a trabajar con recortes, apropiaciones, ensamblajes y herramientas digitales. Ese desplazamiento no supone una renuncia a la realidad, sino una ampliación de sus posibilidades.

Alejandro Cartagena: 'Accumulations #9 (Apodaca)', de la serie 'Accumulations', 2018. Cortesía del artista. ©Alejandro Cartagena

Proyectos como Accumulations, Photo Structure o los realizados con inteligencia artificial muestran a un autor que ya no solo representa el mundo, sino que examina cómo las imágenes lo construyen, lo deforman y lo recolocan.

La preocupación ambiental aparece con fuerza en obras como Rivers of Power, en las que el desastre provocado por el huracán Alex se entrelaza con imágenes periodísticas y materiales propios para mostrar la vulnerabilidad del territorio.

También Accumulations No. 12 traduce la contaminación de Monterrey en una gran forma circular de tonos oscuros, casi abstracta.

Si algo define a Cartagena es su capacidad para unir análisis político y experimentación formal.

Sus fotografías y fotolibros no ofrecen respuestas cerradas; plantean preguntas sobre la mirada, el poder y la manera en que habitamos el mundo. Y Ground Rules no solo repasa una trayectoria: propone una lectura del presente.