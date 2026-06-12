David Hockney, el artista que encontró en el iPad un nuevo soporte para la pintura cotidiana

David Hockney frente a su pintura 'The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011' en la Royal Academy of Arts en London. Foto: Reuters.

David Hockney (Bradford, 1936-Londres, 2026) no solo fue uno de los grandes nombres del Pop Art británico; también asumió las nuevas tecnologías con una naturalidad poco frecuente entre los artistas de su generación.

Cuando apareció el primer iPhone en 2007 y, posteriormente, el iPad en 2010, incorporó de inmediato el dibujo digital a su práctica artística.

Mientras muchos creadores contemplaban las tecnologías emergentes con desconfianza —algo que recuerda a los actuales debates en torno a la inteligencia artificial—, Hockney las entendió como una herramienta más al servicio de la creación.

Para él, toda innovación técnica había despertado inicialmente sospechas antes de integrarse de forma natural en la cultura visual. Rechazar el iPad, sostenía, era tan absurdo como haber rechazado la pintura al óleo en el siglo XV.

Sus amigos cuentan que con frecuencia recibían por correo electrónico dibujos digitales de amaneceres, flores o paisajes realizados a primera hora de la mañana. En cierto modo, Hockney transformó el correo electrónico en una suerte de arte postal contemporáneo, utilizando las pantallas como un medio de circulación cotidiana de imágenes.

David Hockney: 'Winter timber', 2006. Foto: Fundación Louis Vuitton

Sin embargo, reducir su interés por el iPad a una cuestión tecnológica sería un error. Una de las obsesiones intelectuales que recorrió toda su carrera fue la manera en que los seres humanos percibimos el mundo.

Hockney defendía que nuestra visión se parece mucho más a la experiencia acumulativa y temporal de la pintura que a la instantaneidad de una fotografía.

Esta preocupación desembocó en uno de sus proyectos más controvertidos: el libro Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters (2001). En él planteaba que artistas como Jan van Eyck, Caravaggio o Johannes Vermeer habrían utilizado espejos, lentes y otros dispositivos ópticos para ayudarse en la construcción de sus imágenes.

Según Hockney, la precisión alcanzada por algunos maestros antiguos resultaba difícil de explicar únicamente mediante la observación directa de la realidad. De ahí nació una extensa investigación sobre la cámara oscura, la cámara lúcida y los espejos cóncavos como herramientas de apoyo al dibujo y a la composición pictórica.

Su hipótesis generó una enorme polémica. Numerosos historiadores del arte cuestionaron sus conclusiones y señalaron que las evidencias documentales eran insuficientes para sostener afirmaciones tan amplias.

Otros investigadores, sin embargo, reconocieron que el libro había abierto un debate fundamental sobre la relación entre arte, tecnología y representación.

A pesar de las críticas, Secret Knowledge se ha convertido en una referencia ineludible dentro de las discusiones sobre óptica, realismo pictórico y técnicas de representación en la historia del arte.

En sus últimos años, el iPad se convirtió en una de sus herramientas predilectas. Le interesaban especialmente su inmediatez, la posibilidad de dibujar en cualquier circunstancia, la luminosidad de la pantalla y la intensidad de los colores digitales.

Una imagen de su exposición en la Fundación Louis Vuitton de París en el año 2025. Foto: Fundación Louis Vuitton

Muchas de sus obras de este periodo recuperan paisajes de Yorkshire, la región inglesa donde pasó largas temporadas, así como retratos y estudios de la naturaleza.

De hecho, durante la pandemia de la Covid-19 dibujó todos los días la vista desde su ventana con su iPad y los publicó en una edición en papel publicada por la editorial Taschen titulada My window.

Una página de los dibujos de iPad de David Hockney en el libro de Taschen. Foto: Taschen

Su producción fue gigantesca: miles de dibujos digitales realizados a lo largo de más de una década. Además, el dispositivo le permitía conservar cada fase del proceso creativo, registrando automáticamente las sucesivas capas y modificaciones de una obra.

Por primera vez, el espectador podía acceder no solo a la imagen final, sino también a la secuencia completa de su construcción.

Su consagración definitiva como artista digital llegó en 2012 con A Bigger Picture, la gran exposición organizada por la Royal Academy of Arts de Londres.

Allí convivían monumentales paisajes realizados con técnicas tradicionales y obras creadas en iPad, demostrando que ambas pertenecían al mismo territorio artístico.

Hockney resumió esta postura con una frase que se ha convertido en una declaración de principios: "La gente cree que el problema es la tecnología. El problema es la visión".

El hecho de que utilizara exclusivamente dispositivos de Apple alimentó durante años rumores sobre una posible relación comercial con la compañía. La empresa californiana incorporó sus dibujos a presentaciones corporativas, materiales promocionales y diversas campañas de comunicación.

Sin embargo, no existe evidencia pública de que Hockney recibiera pagos o mantuviera un contrato publicitario por el uso de estos dispositivos.

Además, su interés por la tecnología precedía en décadas a la aparición del iPad. Desde los años setenta experimentó con fotocopiadoras, cámaras Polaroid, vídeo, fax y complejos fotomontajes realizados a partir de cientos de imágenes.

La adopción de herramientas digitales fue, por tanto, una prolongación lógica de una investigación que llevaba desarrollando durante toda su carrera.

La paradoja es que quizá Apple obtuvo más legitimidad cultural de Hockney que Hockney de Apple. Mientras la compañía encontró en él un representante de enorme prestigio artístico, el pintor halló una herramienta capaz de ampliar una investigación que siempre giró en torno a la misma pregunta: cómo vemos y cómo construimos las imágenes del mundo.

Más que un pionero del arte digital, Hockney fue un defensor de la idea de que ninguna tecnología es buena o mala en sí misma. Lo decisivo, sostenía, no es la herramienta, sino la mirada que la utiliza.

En un momento histórico marcado por el debate sobre la inteligencia artificial, su legado resulta especialmente pertinente: las transformaciones técnicas pasan, pero las preguntas sobre la percepción, la creatividad y la representación siguen siendo las mismas.

El iPad fue para él una extensión natural del ojo y de la mano. Quizá por eso su obra nos resulta de rabiosa actualidad: no habla de tecnología, sino de algo mucho más profundo: la forma en que los seres humanos construimos la realidad a través de las imágenes.