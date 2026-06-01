Roban la famosa pieza del plátano de Maurizio Cattelan en una exposición del Pompidou-Metz

Este sábado Comedian (2019) de Maurizio Cattelan, la banana pegada con cinta a la pared, ha sido objeto de un robo según ha informado la agencia EFE.

La pieza forma parte de la exposición Dimanche san fin (Domingo sin fin) en el Centro Pompidou-Metz donde un guardia de seguridad dio la voz de alarma a las 14 h siendo repuesta en su totalidad casi de inmediato.

El museo ha presentado una denuncia y ha emitido un comunicado en el que condena el incidente, al considerar que supone una falta de respeto hacia las obras expuestas y que priva temporalmente a los visitantes de una parte de la experiencia propuesta por la muestra.

Esta es una de las piezas más polémicas de la historia del arte contemporáneo y que ha suscitado más controversias, como cuando un estudiante de arte la despegó de la pared y la ingirió en el Museo de Arte Leeum de Seúl, alegando que tenía hambre.

La obra es heredera de la tradición del 'ready made' de Marcel Duchamp, es decir, de una tradición que consiste en colocar un objeto de la vida cotidiana y darle categoría artística en lugar de crear una pieza desde cero.

La famosa banana pegada con cinta adhesiva a la pared de Maurizio Cattelan, se vendió en noviembre de 2024 por 6,24 millones de dólares (unos 5,8 millones de euros al cambio de entonces) en una subasta de Sotheby's en Nueva York y actualmente se ha convertido en una metáfora de los excesos del mercado.

El comprador fue el empresario y coleccionista vinculado al mundo de las criptomonedas Justin Sun. Días después de adquirirla, se comió públicamente la banana durante una rueda de prensa en Hong Kong.

La pieza fotografiada por los visitantes en la exposición. Foto: Chloe Lecarpentier / EFE

En realidad la pieza no es el plátano per se sino un certificado de autenticidad, las instrucciones de montaje replicable infinitas veces y el derecho a sustituir la fruta cuando se pudra.