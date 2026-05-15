BRUSK: arte, luz y vanguardia en el corazón de Brujas

Vista del BRUSK, situado en el corazón del barrio de los museos de Brujas. Foto: Wit Voor Stad Brugge

En el corazón histórico de Brujas y junto al Groeningemuseum, nace BRUSK, un nuevo centro de arte llamado a redefinir la relación entre patrimonio y contemporaneidad.

Su nombre, concebido como un acrónimo abierto, refleja la voluntad de conectar la ciudad con nuevas prácticas artísticas y ampliar su oferta cultural más allá de los circuitos tradicionales.

Aun así, el edificio, diseñado por los arquitectos Robbrecht & Daem y Olivier Salens, no busca irrumpir en el paisaje histórico de la ciudad belga, sino que se integra en él, apostando por una arquitectura que se descubre caminando, más que imponerse a la vista.

Con 20.000 metros cuadrados, BRUSK destaca por sus dos grandes salas superiores, bañadas por una luz natural que entra a través de amplios ventanales. Lejos de huir de ella y abrazar la luz artificial, como es habitual en la arquitectura museística actual, el centro decide ensalzarla, elevando sus techos a una altura que recuerda a la de una catedral y permitiendo, gracias a esa amplitud, una gran versatilidad en los montajes expositivos.

Además, BRUSK apuesta por un futuro ecológico: su cubierta está revestida con más de 1.200 metros cuadrados de tejas de vidrio con células fotovoltaicas integradas, una solución innovadora que generará suficiente electricidad para duplicar el consumo del Ayuntamiento y superar las normas de eficiencia energética actuales.

Vista aérea del BRUSK, en el centro de Brujas. Foto: Wit Voor Stad Brugge

El centro acaba de abrir sus puertas con dos grandes exposiciones inaugurales. Por un lado, Bigger Picture. Connected worlds of Bruges 900-1550, una ambiciosa revisión de la Edad Media que reúne obras de Hans Memling y Giovanni Bellini, manuscritos vaticanos y tapices para narrar las conexiones que definieron a la Brujas medieval, nodo clave en las redes de comercio, cultura y política de su tiempo.

Por otro, la vanguardista Latent City de Refik Anadol. A lo largo de la última década, el artista turco-estadounidense ha entrenado modelos de inteligencia artificial con millones de imágenes de ciudades de todo el mundo para generar algoritmos que reinventan la metrópoli como un organismo vivo.

Una experiencia inmersiva que consolida su trayectoria tras su paso por la Bienal de Venecia, el MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París y la Casa Batlló de Barcelona.

Con una programación anual que abarcará desde el arte antiguo hasta el más actual, BRUSK nace con la vocación de ser punto de encuentro donde pasado y presente se dan la mano.

Más información en bruskbrugge.be.