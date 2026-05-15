BRUSK: arte, luz y vanguardia en el corazón de Brujas
El nuevo museo, que fusiona tradición y modernidad en un edificio sostenible y luminoso, acaba de abrir sus puertas con dos exposiciones.
Más información: Las maestras flamencas se abren paso en Flandes
En el corazón histórico de Brujas y junto al Groeningemuseum, nace BRUSK, un nuevo centro de arte llamado a redefinir la relación entre patrimonio y contemporaneidad.
Su nombre, concebido como un acrónimo abierto, refleja la voluntad de conectar la ciudad con nuevas prácticas artísticas y ampliar su oferta cultural más allá de los circuitos tradicionales.
Aun así, el edificio, diseñado por los arquitectos Robbrecht & Daem y Olivier Salens, no busca irrumpir en el paisaje histórico de la ciudad belga, sino que se integra en él, apostando por una arquitectura que se descubre caminando, más que imponerse a la vista.
Con 20.000 metros cuadrados, BRUSK destaca por sus dos grandes salas superiores, bañadas por una luz natural que entra a través de amplios ventanales. Lejos de huir de ella y abrazar la luz artificial, como es habitual en la arquitectura museística actual, el centro decide ensalzarla, elevando sus techos a una altura que recuerda a la de una catedral y permitiendo, gracias a esa amplitud, una gran versatilidad en los montajes expositivos.
Además, BRUSK apuesta por un futuro ecológico: su cubierta está revestida con más de 1.200 metros cuadrados de tejas de vidrio con células fotovoltaicas integradas, una solución innovadora que generará suficiente electricidad para duplicar el consumo del Ayuntamiento y superar las normas de eficiencia energética actuales.
El centro acaba de abrir sus puertas con dos grandes exposiciones inaugurales. Por un lado, Bigger Picture. Connected worlds of Bruges 900-1550, una ambiciosa revisión de la Edad Media que reúne obras de Hans Memling y Giovanni Bellini, manuscritos vaticanos y tapices para narrar las conexiones que definieron a la Brujas medieval, nodo clave en las redes de comercio, cultura y política de su tiempo.
Por otro, la vanguardista Latent City de Refik Anadol. A lo largo de la última década, el artista turco-estadounidense ha entrenado modelos de inteligencia artificial con millones de imágenes de ciudades de todo el mundo para generar algoritmos que reinventan la metrópoli como un organismo vivo.
Una experiencia inmersiva que consolida su trayectoria tras su paso por la Bienal de Venecia, el MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París y la Casa Batlló de Barcelona.
Con una programación anual que abarcará desde el arte antiguo hasta el más actual, BRUSK nace con la vocación de ser punto de encuentro donde pasado y presente se dan la mano.
Más información en bruskbrugge.be.
El nuevo rostro del diseño en Gante
Tras una profunda renovación, el Museo de Diseño de Gante reabre sus puertas el próximo mes de octubre estrenando una nueva ala que culmina su transformación.
La ampliación incorpora espacios para exposiciones, talleres y conferencias, además de una cafetería con jardín interior con vistas privilegiadas del centro histórico.
Fundado en 1903 y con una colección de 25.000 piezas, el museo propone ahora un nuevo recorrido por el diseño belga e internacional, entre la historia, la migración y la sostenibilidad, poniendo en el foco tanto a diseñadores históricos como contemporáneos.
La reapertura se celebrará del 3 al 11 de octubre con un festival que llenará la ciudad de exposiciones, instalaciones y talleres.