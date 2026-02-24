Dimite la directora del Louvre tras las críticas por el robo en la exposición y el estado de conservación del museo

La presidenta y directora del Museo del Louvre de París, Laurence des Cars, ha presentado su dimisión debido a las numerosas crisis del museo, que ha sido aceptada este martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes el Elíseo.

"El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto 'Louvre – Nouvelle Renaissance'", detalló la Presidencia francesa en un comunicado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.