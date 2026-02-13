Muere la galerista Magda Belloti a los 68 años, referente del arte contemporáneo

La galerista algecireña Magda Belloti ha fallecido a los 68 años. Reconocida mecenas, fue un referente del arte contemporáneo que destacó por su compromiso con la creación artística y por su constante apoyo a generaciones de artistas.

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Sevilla, creció en un entorno familiar culto —madre británica y padre abogado vinculado a la clandestinidad socialista— y desde niña visitó museos como el Vaticano, el Louvre o el British Museum, un bagaje que marcó su futura dedicación al arte.

En 1982 abrió en Algeciras la galería que llevó su nombre, en una ciudad periférica y poco activa en lo artístico, que mantuvo durante casi dos décadas pese a la precariedad económica de la zona. "Mis padres tenían un local en pleno centro de Algeciras, fue natural abrir la galería allí", conto la propia Belloti a El Cultural en una entrevista.

Tuvo el apoyo de galeristas históricas como Juana Mordó y Juana de Aizpuru, y programó exposiciones de artistas clave del arte español de la segunda mitad del siglo XX.

"Juana Mordó me ayudó mucho y me cedió obras de José Guerrero, Miguel Ángel Campano, José Manuel Broto... sin pedirme nada a cambio. Era generosa e inteligente. Se me ponen los pelos de punta el pensar cómo llegaron esas obras a Algeciras. Entonces no había transportes especializados y me traje todo eso en un vagón de tren, junto a cajas y bultos de lo más variopintos. Norberto Dotor y Juana de Aizpuru también me ayudaron mucho en aquel momento. Finalmente me vine a Madrid porque no me quedaba otra. Hacía tiempo que sabía que tenía que hacerlo y lo hice en cuento pude", rememoró la mecenas.

En 2001 trasladó la galería a Madrid, cerca del Museo Reina Sofía, consolidando su presencia en la escena nacional.

La galerista Isabel Hurley ha recordado a Belloti en su cuenta de Instagram como "un modelo para la profesión, capaz de mantener en Algeciras, su ciudad natal, un espacio en el que programaba exposiciones de un gran nivel". "Las visitas a su galería significaron mucho para mí, eran como respirar un aire vivificante, que insuflaba un estímulo y una alegría especiales", ha escrito.

Belloti fue una defensora activa del sistema del arte contemporáneo, "tan maltratado desde fuera y también a veces desde dentro", ha asegurado Hurley.

"Los galeristas estamos desplazados y no sabemos realmente cuál es nuestro sitio, actuamos por inercia. Estamos sumidos en una gigantesca crisis que no es solo económica, lo que es más grave aun. Seguimos trabajando con patrones del XIX y no nos hemos dado cuenta de que estamos en otra era", aseguró Belloti a El Cultural.

Impulsó el IAC (Instituto de Arte Contemporáneo) y MAV (Mujeres en las Artes Visuales), así como asociaciones de galerías, y participó en jurados de premios como el Andalucía de Artes Plásticas o el Velázquez.

Especializada en el arte de los últimos 25 años del siglo XX hasta la actualidad, Belloti destacó también por su proyección internacional y su dominio del inglés, poco habitual en el galerismo español de sus inicios. Participó en el festival de fotografía PHotoEspaña desde su creación, en 1998, y en la feria ARCO de Madrid desde su primera edición, en 1982.

De esa primera edición, Belloti recordó para El Cultural: "Éramos muy jóvenes y desde luego teníamos muy poca experiencia. Pero en el ambiente se mascaba el apoyo institucional. Todos hemos aprendido y evolucionado, pero no hemos de olvidar que esta feria es lo que es hoy por el tesón y la bravura de muchas galerías".

El Ayuntamiento de Algeciras le concedió en 2015 la Medalla de la Virgen de la Palma, que se concede cada año a personas que han contribuido al enriquecimiento cultural y difusión de la ciudad.