Sale a subasta uno de los dibujos más caros de la historia: un Rembrandt de 20 millones de dólares

La casa de subastas Sotheby’s es un buen termómetro del mercado del arte. En 2025, batió récords vendiendo por 236,4 millones de dólares el Retrato de Elisabeth Lederer de Gustav Klimt, y ahora todos los ojos están puestos en otro posible hito: la salida a subasta de Young Lion Resting, un raro dibujo de Rembrandt (Países Bajos, 1606-1669), estimado entre 15 y 20 millones de dólares.

La obra pertenece a Thomas Kaplan (Nueva York, 1962) y su mujer Daphne Recanati Kaplan, quienes fundaron The Leiden Collection, fundación bautizada así en honor al lugar de nacimiento de Rembrandt, y que hoy reúne más de 250 pinturas y dibujos del Siglo de Oro holandés.

Sotheby's espera que la obra se venda por una horquilla de entre 15 y 20 millones de dólares el próximo 4 de febrero en Nueva York, un dinero que irá a parar a la organización Panthera, cofundada por Kaplan en 2006, y dedicada a proteger a los felinos salvajes y sus ecosistemas.

El dibujo, según recoge la revista The Art Newspaper, ha sido descrito por el jefe del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros de Sotheby's, Gregory Rubenstein, como "el mejor dibujo de Rembrandt que ha salido al mercado en mucho tiempo", tanto por su rareza —es uno de los pocos estudios de animales del artista aún en manos privadas— como por la fuerza de su imagen.

"Es el primer dibujo realmente significativo de Rembrandt que sale a subasta en al menos 25 años, y también es una imagen maravillosa y poderosa", explicó Rubinstein a EFE.

Se cree que el pintor neerlandés representó al felino entre finales de la década de 1630 y principios de la de 1640 y que lo hizo en directo, transmitiendo así no solo la forma del animal sino también su tranquilidad.

La obra, aseguró Rubinstein, tiene potencial para atraer tanto a coleccionistas privados como a instituciones, desde amantes de Rembrandt hasta quienes se sientan cautivados por la intensidad del retrato del león.

Esta donación hace del dibujo una obra aún más especial, indica Rubinstein, que afirma estar "encantado" de poder ayudar a la ONG: "Así podemos utilizar nuestro trabajo para ayudar en esta causa".

A lo largo de la historia, el león ha encarnado poder, soberanía y protección en culturas tan diversas como Babilonia, Egipto, Grecia, Roma o China, pero en el dibujo, señala Jeremy Irons en un vídeo de la casa de subastas, Rembrandt despoja ese símbolo y muestra al animal como una presencia profundamente digna.

"Rompe con la idea del león como simple símbolo y lo devuelve a su condición de ser vivo, observado del natural y retratado con enorme empatía", señala el actor británico.

Solo se conservan seis dibujos de leones autógrafos de Rembrandt y, entre ellos, Young Lion Resting destaca como una "obra maestra de la observación y la empatía", donde la cabeza del animal está trabajada con un cuidado extraordinario y los ojos revelan no solo anatomía, sino vida.

Según Kaplan, gran conocedor de la obra del pintor, "Rembrandt estaba claramente fascinado por los leones, criaturas exóticas que rara vez se encontraban en Europa en aquella época, y, como en este dibujo, era capaz de infundirles una vida interior más grande y profunda que la que la mayoría de los artistas podían infundir a un sujeto humano".

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, León joven descansando, alrededor de 1638-42. Cortesía de Sotheby's

Se desconoce dónde vio Rembrandt a este león, aunque se cree que fue en alguna de las colecciones privadas de animales exóticos que existían en los Países Bajos, parecidas a pequeños zoológicos aristocráticos o comerciales.

Allí también habría observado al elefante al que dedicó varios dibujos célebres, cuyos movimientos por Europa sí están documentados, a diferencia de la historia de este león.

Además de este estudio, el artista realizó solo unos pocos dibujos más de animales —como cerdos y aves del paraíso conservados hoy en el Louvre y el British Museum—, lo que subraya la rareza del dibujo subastado por Sotheby’s.

El récord actual para un dibujo de Rembrandt en subasta se remonta al año 2000, cuando The Bulwark De Rose and the Windmill De Smeerpot, Amsterdam (h. 1649-1652) alcanzó los 3,7 millones de dólares en Christie’s Nueva York, una cifra que hoy palidece frente a los resultados de los dibujos más caros de maestros antiguos, dominados por obras renacentistas de Rafael o Miguel Ángel.

Del 4 al 6 de febrero, Sotheby’s sacará a la venta decenas de pinturas de “antiguos maestros” europeos, desde finales del siglo XIII hasta comienzos del XIX, incluido este Rembrandt, en unas pujas con las que espera recaudar alrededor de 100 millones de dólares.

En paralelo a la subasta del león de Rembrandt, Sotheby’s ofrecerá en Nueva York un Ecce Homo de Antonello da Messina, fechado hacia 1460 y valorado entre 10 y 15 millones de dólares.

En él, el pintor muestra a Cristo coronado de espinas y atado con una cuerda al cuello, en una escena angustiosa, mientras que en el reverso aparece un san Jerónimo en el desierto desgastado por siglos de devoción.

El mismo ciclo de ventas incluye, entre otros, el Matrimonio místico de Santa Catalina de Alejandría de Francisco de Zurbarán (estimado entre 800.000 y 1,2 millones de dólares), una alegoría de los cinco sentidos de Jan Lievens, un retrato juvenil de Biagio d’Antonio y un majzor judío de 1415 expoliado por los nazis a la familia Rothschild, y hoy tasado entre 5 y 7 millones.