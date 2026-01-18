Oliver Laxe, el artesano del cine que se define como escultor en su primera exposición en el Reina Sofía

Como el propio Oliver Laxe (París, 1982) ha afirmado, él no es un cineasta: es un escultor. Sus inicios en el mundo de la creación se dieron en el campus de Pontevedra: mientras estudiaba Publicidad, presentaba instalaciones visuales en el entorno de la Facultad de Bellas Artes.

Oliver Laxe. HU / Bailad como si nadie os viera Museo Reina Sofía Madrid. Comisarios: Julia Morandeira y Chema González. Hasta el 20 de abril

Ese modo de hacer, lento, que entiende el cine como artesanía, difícilmente se explica desde otro ángulo que no sea el de las bellas artes. En su definición de escultura, Laxe entiende el sonido, la imagen y el movimiento como elementos independientes –no como una sola cosa–, y eso le permite articularlos de otro modo: trasladarlos de la caja negra de la sala de cine al cubo blanco del museo para alcanzar una experiencia más intensa e inmersiva.

Laxe vuelve a casa, a un espacio de libertad donde comenzó a experimentar con la imagen, y lo hace inaugurando la nueva programación del Espacio 1 del Reina Sofía, dedicada a proyectos que exploran el llamado “cine de exposición”.

La instalación HU/ Bailad como si nadie os viera se despliega en dos salas.

Primero, en penumbra, un tótem de altavoces procedente del ecosistema de la rave –esas fiestas tecno que suceden en lugares insólitos y que han dado paso a una cultura nómada– emite una vibración inquietante, sin melodía: una alusión a la escucha desde el cuerpo, y no solo desde el oído.

Después, en la sala principal, tres proyecciones de 18 metros y realizadas en 16 mm abren un mundo de paisajes desérticos bajo un sol implacable, siluetas de templos y altavoces, y entre ellas cuerpos que bailan. Las imágenes –material en bruto de su archivo personal, filmado en Irán hace una década– remiten a la preocupación de ciertos monjes-arquitectos por hacer perceptible una geometría sagrada mediante formas y proporciones. Una invitación a desentrañar una genealogía del mundo y que remite al interés personal del cineasta por la arquitectura.

Oliver Laxe: 'Fotograma de HU هُوَ. Bailad como si nadie os viera', 2025 - 01. Foto: Museo Reina Sofía

El título procede de un verso de Rumi (Jalal al-Din Muhammad Rumi, 1207–1273), místico sufí y poeta en lengua persa, una de las voces más influyentes de la literatura espiritual del islam. “Bailad como si nadie os viera” funciona entonces como paradoja: en el museo siempre somos vistos, conscientes de los otros; en la cultura rave, en cambio, esa consigna se vive con una literalidad distinta, sostenida por un pacto tácito de libertad y respeto.

La pieza parte de la investigación y de las grabaciones de Sirat, nombre del puente que, en la tradición islámica, cruza el infierno hacia el paraíso, y título de su último filme, elegido para representar a España en la carrera hacia el Oscar a mejor película internacional. Aspira, además, a otras cuatro estatuillas, lo que la convierte en la primera cinta española precandidata en cinco categorías, que abarcan también fotografía, sonido, música original y casting.

Oliver Laxe: 'Fotograma de HU هُوَ. Bailad como si nadie os viera', 2025 - 01. Foto: Museo Reina Sofía

La muestra se acompañará de un programa retrospectivo de la filmografía de Oliver Laxe, con carta blanca en el cine del museo, en enero de 2026. Laxe propone aquí una deconstrucción del cine que desemboca en una experiencia sinestésica, sensorial y mística: una pausa necesaria para sentir, en medio del ruido, un aliento espiritual.