Las galerías de arte españolas cerrarán del 2 al 7 de febrero para exigir un tipo reducido de IVA

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo ha anunciado que las galerías de arte cerrarán sus puertas del 2 al 7 de febrero para exigir la bajada del IVA en las ventas de arte (actualmente tributan al 21 %) y que esté en línea con la directiva europea que permite un IVA reducido entre el 5 y el 8 %.

En un comunicado emitido este viernes, el consorcio, que representa a 125 galerías españolas, también ha anunciado "el cese de toda colaboración gratuita con instituciones públicas y privadas en España durante un periodo de tres meses".

Según han informado a EFE fuentes del consorcio, el cierre, que tendrá lugar un mes antes de la 45 edición de la feria de Arte Contemporáneo (ARCO), se debe a la "parálisis y la falta de acción de los ministerios de Cultura y de Hacienda" que han desoído las demandas de los galeristas, que ven sus ventas en desventaja tributaria frente a países vecinos que sí han adoptado la directiva europea.

"Por una semana, dejamos de ser espacios culturales gratuitos, abiertos a la ciudadanía. De esta forma se cierra el mayor museo de España", han dicho en el comunicado.

También han advertido de que dejarán de hacer todos aquellos trámites que habitualmente realizan sin cargo alguno para las instituciones, como son: la localización de coleccionistas para préstamos, entrega de material gráfico, búsqueda de archivo, gestión y coordinación de transportes o asesoramiento en montaje.

"Nos vemos obligados a adoptar estas medidas ante una situación que está amenazando seriamente la sostenibilidad del trabajo de artistas y galerías", han señalado.

Y es que, según los galeristas, la falta de acción del Gobierno para la adopción de un IVA cultural más reducido está siendo "extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España".

Además, han dicho, con esta inacción "se menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del trabajo de los artistas".

En el comunicado, el Consorcio ha lamentado que los galeristas continúen siendo hoy "los grandes olvidados de las políticas culturales", en desventaja frente a otros sectores creativos, como la música, las artes escénicas o el cine, cuyos profesionales cuentan con un tipo reducido de IVA en las ventas de sus creaciones a través de distribuidores.

"Esta situación es injusta e insostenible, y contradice los principios de equidad cultural que deberían guiar la acción de cualquier gobierno comprometido con la cultura", han añadido.

Por tanto, el Consorcio ha considerado que España no puede seguir penalizando a sus artistas "manteniendo una situación de gran desventaja frente al resto de países europeos" y ha solicitado la adopción de un IVA cultural para artistas y galerías, trasponiendo la Directiva (UE) 2022/542 de abril de 2022.