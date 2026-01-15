La polémica de las esculturas de Ginés Serrán en Málaga llega a 'The Times': "Parecen superhéroes de cómic"

La polémica en torno a la instalación de dos esculturas gigantes de dioses romanos de bronce a la entrada del puerto de Málaga ha llegado al diario británico The Times, que explica la controversia generada en la ciudad y enfoca la noticia con el parecido de las estatuas con "superhéroes de cómic".

El periódico señala que la gigantesca estatua de Neptuno, obra de Ginés Serrán, ha sido comparada con un personaje de cómic como Aquaman, interpretado por el actor Jason Momoa, y alude al debate ciudadano por los planes de erigir esta estatua y otra de Venus, con dos leones a sus pies, a pocos pasos del centro histórico.

El diario pone el foco en los detractores que ha recibido este proyecto, como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, "una de las instituciones culturales más respetadas de Málaga", que ha emitido un comunicado "inusualmente contundente" en el que menciona su "inequívoco atractivo kitsch" y añade que las esculturas son "más adecuadas para los superhéroes de Marvel" que para un puerto histórico.

A estas críticas se han sumado arquitectos, artistas y académicos y se ha puesto en marcha una campaña ciudadana para recoger firmas en contra del proyecto, indica The Times, que también recoge declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del escultor.

El próximo febrero está prevista la inauguración del grupo escultórico Las columnas del mar, formado por una escultura de Neptuno de 10,5 metros de altura y otra de Venus de 8,5 metros —incluidos sus pedestales de tres metros de alto— donde está previsto que permanezcan seis meses.