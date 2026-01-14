2026 en el Prado: un año sin grandes nombres dedicado a las 'Tres Reinas', Rilke y el gótico italiano

Miguel Falomir, director de la pinacoteca, ha comenzando la rueda de prensa recordando su récord de visitantes en 2025, que asciende al vertiginoso número de 3.513.402. Falomir ha incidido en la necesidad de evitar el colapso de público en las grandes salas, comparándose con lo sucedido en el Museo del Louvre. Para ello han presentado un Plan Anfitrión que garantizará la calidad de la visita en todo momento para la diversidad de públicos.

2026 será el año de las "Tres Reinas". El verano se dedicará a Cristina de Suecia, pasión por la escultura que celebrará el 400 aniversario de su nacimiento. Mecenas, coleccionista que rompió estereotipos y responsable de la gran colección de escultura se honrará en la sala 74.

También Mariana de Austria (se inaugurará el 1 de diciembre de 2026 hasta el 28 de marzo de 2028), en cuyo honor se celebrará la gran temporal de la temporada, surge como epicentro y figura capital de la promoción de distintos roles artísticos, femeninos y masculinos con más de 100 obras.

La primera gran exposición del año será A la manera de Italia, España y el gótico mediterráneo (1320-1420) (del 26 de mayo al 20 de septiembre de 2026) estará dedicada a cartografiar la enorme influencia de la creación italiana en el paisaje artístico de la Edad Media en los reinos españoles. Esta exposición está suponiendo un gran reto logístico debido a la delicadeza de muchas de las piezas y textiles, muchos de ellos será la primera vez que se exhibirán fuera de Italia.

El 17 de noviembre se inaugura en la sala C de los Jerónimos Rilke y el arte español, un proyecto que conmemorará el centenario del fallecimiento del poeta alemán, quien fue un admirador de la pintura española, a quien le dedicó parte de su obra, como los sonetos a Velázquez y a Murillo. También le causó gran impacto la pintura de El Greco y Goya y se centrará en un viaje que el poeta hizo a España entre noviembre de 1912 y febrero de 1913.

Mariana de Austria, reina regente Juan Carreño de Miranda Hacia 1670. Óleo sobre lienzo Madrid, Museo Nacional del Prado Exposición: “Mariana de Austria”

El único nombre propio que veremos este año es el de Hans Baldung Grien. Una exposición prevista para el 24 de noviembre que recorrerá los episodios más importantes de este pintor renacentista alemán discípulo de Durero. Comenzó como retratista y creador de estampas, aunque pronto le siguieron importantes encargos eclesiásticos.

Como exposiciones curiosas podemos destacar El universo del artista ante la cámara, una exposición que pone en valor los fondos fotográficos del museo y mostrarán obra desde finales del s. XIX al XX incidiendo en el nacimiento de la fotografía como disciplina artística en España.

José Aparicio e Inglada: 'El año del hambre de Madrid', 1818. Óleo sobre lienzo Madrid, Museo Nacional del Prado Exposición: “El cuadro del hambre”

La exposición temporal El cuadro del hambre propone una reflexión sobre uno de los cuadros más importantes del XIX, elogiado y laudado, pero que en poco tiempo cayó en el olvido más absoluto. La pintura de José Aparicio El año del hambre de Madrid (1818) representó la negativa de los españoles de aceptar la comida del ejército francés tras la invasión napoleónica y la obra ejemplifica como pocas pinturas los vaivenes de juicio en la historia del arte.

Continúan las obras del Salón de Reinos que, debido a la pobre calidad de la construcción del edificio, que carece de cimientos, se han visto obligados a excavar hasta 7 metros de profundidad para insertar un cimentare nuevo, además de los inconvenientes de la aparición de una nueva galería y de las aguas freáticas del Retiro. Se prevé que se terminen las obras a finales de 2027 con la consecuente apertura al público en 2028.