El Prado bate récord con 3,5 millones de visitas en un año de crecimiento para los museos españoles

Instalación de las obras de la exposición “Juan Muñoz. Historias de Arte” en la sala 12 del edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado. Foto ©Museo Nacional del Prado.

Varios de los museos de nuestro país han ofrecido ya su balance del recién terminado 2025. En líneas generales, se aprecia un aumento en el número de visitantes en todos los espacios. Entre ellos, destaca el Museo del Prado, que un año más crece hasta sobrepasar la cifra récord de los 3,5 millones.

Sin salir de Madrid, también el Thyssen-Bornemisza ofrece números halagüeños, habiendo sobrepasado por segunda vez en su historia el millón de visitantes. Por encima de ellos, ya fuera de la capital, encontramos los 1,3 millones del Guggenheim de Bilbao, que crece muy ligeramente respecto al ejercicio anterior.

También Patrimonio Nacional está de enhorabuena. La institución ha recibido más de 7,4 millones de visitas en el conjunto de espacios que gestionan, entre los que sobresale el Palacio Real de Madrid, con 1.769.167 personas que se han acercado para admirarlo.

Año de récord en el Prado

El Museo del Prado cierra 2025 con una cifra histórica de visitantes 3.513.402, con un perfil joven (casi el 50 por ciento tiene entre 14 y 34 años) y mayoritariamente femenino (53 por ciento).

De la colección permanente en el edificio Villanueva y de sus exposiciones temporales en el edificio Jerónimos han disfrutado 3.513.402 visitantes y 140.336 lo han hecho en las diferentes localidades nacionales: 10.148 en la exposición XIX. El siglo del retrato en Palma y 130.188 en la exposición Rubens y los artistas del Barroco flamenco en Barcelona, ambas con la Fundación la Caixa, sumarían un total de 3.653.738 de personas.

Según el estudio de público que realiza el Museo anualmente, más del 60 por ciento de los visitantes en 2025 proceden del extranjero, un 65,9 por ciento, datos que contrastan con los de los últimos años.

Destaca la presencia de visitantes de Estados Unidos (14%), México (10%), Italia (5%) y Argentina (4%). La proporción de visitantes mexicanos aumenta en relación con años pasados (9% en 2024 y 5% en 2023), siendo 2025 el año con mayor presencia.

Diferenciando a los residentes españoles por provincias, las más representadas son Barcelona (7%), Sevilla (3%), Málaga (3%), Valencia (2%) y Alicante (2%).

Thyssen-Bornemisza, por encima del millón

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid ha tenido durante 2025 un total de 1.003.455 de visitantes, una cifra superior a la registrada en 2024, que recibió 951.821, de ellos el 51,2 por ciento son nacionales (38,5 por ciento de Madrid y 12,7 por ciento del resto de España) y el 48,8 por ciento internacional.

Una de las propuestas más destacadas ha sido la apertura los sábados por la noche, donde el 45 por ciento de los visitantes en ese horario son menores de 35 años, según ha manifestado el museo este viernes en una nota.

La exposición más vista ha sido Picasso y Klee en la colección Heinz Berggruen, con 116.183 visitantes, que permanecerá en sus salas hasta el 1 de febrero de 2026, seguida de Proust y las artes, con 112.890.

La instalación Edgar Degas. En la sombrerería, que se clausurará el 1 de marzo, ha congregado por el momento a 102.143; mientras que Ayako Rokkaku. Para los momentos en que te sientes paraíso tuvo 100.396 visitantes y Guardi y Venecia en la colección del Museo Gulbenkian aglutinó a 99.238 personas.

Warhol, Pollock y otros espacios americanos lleva acumulados 94.918 visitantes y se podrá ver hasta el 25 de enero de 2026.

En curso, todavía durante el primer trimestre de 2026 se encuentran John Akomfrah. Escuchando toda la noche la lluvia con 24.535 visitantes hasta el momento y La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. Señora Tz’aka’ab Ajaw, la 'Reina Roja' de Palenque con 44.027 visitantes.

Por su parte, el Museo Carmen Thyssen ha rebasado el umbral de los 200.000 hasta situarse en las 202.715 visitas.

Ligero crecimiento del Guggenheim

El Museo Guggenheim Bilbao ha cerrado 2025 con 1.305.003 visitantes, 3.660 más que en el ejercicio anterior (cerca de un 0,3 % más), y en su mayoría, el 69 %, ha procedido del extranjero, según el balance difundido este viernes por el centro.

Según ese balance, los meses de mayo, junio y julio han sido los mejores de la historia del museo y el verano se ha situado como el segundo mejor, tras el de 2023.

A lo largo del año, el Guggenheim Bilbao ha aumentado el porcentaje de visitantes extranjeros con respecto al año anterior (69 % del total), que proceden fundamentalmente de Francia (15 %), Alemania (9 %), Gran Bretaña (9 %), Estados Unidos (6 %) e Italia (5 %).

El 10 % de las visitas ha procedido del País Vasco, mientras que el porcentaje de visitantes del resto de España ha sido del 21 %, destacando, como en años anteriores, Cataluña (4 %) y Madrid (4 %).

Respecto a las exposiciones programadas, la muestra in situ: Refik Anadol, fue visitada por 891.460 personas entre los meses de marzo y octubre, lo que la convierte en la exposición más vista del Museo en cuanto a número total de visitantes.

Datos históricos en Patrimonio Nacional

Patrimonio Nacional ha recibido un total de 7.450.828 visitantes en 2025, lo que supone un récord histórico respecto a los años anteriores. Las visitas al conjunto de espacios gestionados por la institución han crecido un 3,8 por ciento con respecto a 2024, con abril como mes estrella, con 796.588 visitas.

Según ha comunicado este viernes Patrimonio Nacional, los Palacios Reales han tenido 4.351.915 visitas; los Reales Monasterios y Reales Patronatos, entre los que destaca el Palacio Real de Madrid, han aumentado en un 11,6 por ciento más que en 2024, con 1.769.167 visitas.

Le siguen la Galería de las Colecciones Reales con 741.589 visitantes y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con 450.077 visitas.

Las exposiciones temporales de la Galería han recibido a lo largo de 2025 a 194.597 personas. La exposición de Victoria Eugenia, abierta al público desde el 3 de diciembre, y Juguetes Reales, inaugurada el día 16, han recibido ya 47.830 visitantes.

Por otro lado, los espacios naturales gestionados por la institución han registrado 3.098.913 visitas, un 7 por ciento más que el año anterior.

Los favoritos del público han sido El Jardín de Príncipe y el Jardín de la Isla, del Palacio Real de Aranjuez, con 1.237.157 visitantes. Le siguen los jardines del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, con un total de 681.483 visitantes y los jardines del Real Sitio de la Granja, con 476.734 turistas.

También el Museo Helga de Alvear ha superado su marca personal en el mismo año en el que se ha tenido que despedir de su fundadora, fallecida el pasado 2 de febrero. La pinacoteca cacereña llegó hasta las 215.421 visitas, con una programación en la que destacó el homenaje a Helga de Alvear, la exposición individual de Santiago Sierra y la dedicada al artista británico Ryan Gander.

El Museo Picasso de Málaga, en cambio, se ha mantenido estable en su afluencia con respecto a 2024. Si entonces llegaba hasta los 792.353 visitantes, este año han sido 792.366 las personas que se han acercado al espacio malagueño.

Por su parte, el espacio madrileño de arte contemporáneo CentroCentro ha rozado el millón de visitantes en 2025. Un año en el que han organizado un total de 14 exposiciones temporales de producción propia, con nombres como los de Rafael Canogar o Juan Navarro Baldeweg en el programa.