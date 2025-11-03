Amaya Suberviola gana el 40.º Premio BMW de Pintura en una edición que celebra cuatro décadas de arte

Amaya Suberviola tras recibir de manos de la Reina Sofía el 40.º Premio BMW de Pintura. Foto: Juanjo Martín / EFE

Un año más, el Teatro Real de Madrid ha sido escenario de la gala del Premio BMW de Pintura, que este lunes ha dado a conocer a los ganadores de la 40 edición.

La artista navarra Amaya Suberviola (1993) ha obtenido el BMW de Pintura por su obra ST25061 (Coger una pestaña con los dedos), mientras el madrileño Chino Moya (1976) ha ganado en la categoría de Arte Digital por su pieza audiovisual Metapope.

Suberviola ya fue seleccionada como finalista en la edición del año pasado, en la que resultó ganadora la pintora Damaris Pan, y obtuvo la Beca Mario Antolín en 2022.

Presidida por la Reina Doña Sofía, más de 1.300 invitados del ámbito cultural, artístico y social han celebrado el 40º aniversario de este galardón. Además, el Grupo BMW ha querido rendir un homenaje a Su Majestad, por su constante apoyo a la cultura y las artes, así como a su compromiso con causas sociales y humanitarias.

Con esta edición, el Premio BMW de Pintura celebra cuatro décadas de compromiso ininterrumpido con la cultura y el talento artístico, consolidándose como uno de los certámenes más prestigiosos de Europa. Desde su creación en 1986, el galardón ha impulsado la carrera de más de 29.000 artistas, contribuyendo a estrechar los lazos entre empresa, arte y sociedad.

Chino Moya recibe el premio Arte Digital de manos de la reina Sofía durante la gala de la 40ª edición de los Premios BMW de Pintura. Foto: Juanjo Martín / EFE

“El arte es un motor de transformación del pensamiento, y la cultura una herramienta esencial para el desarrollo de las sociedades”, ha afirmado Oliver Zipse, presidente mundial del Grupo BMW, durante su intervención. “Nuestro apoyo al arte no es un gesto aislado, sino un compromiso global que busca construir puentes entre creatividad, innovación y ciudadanía corporativa”.

Por su parte, Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group para España y Portugal, ha subrayado que “haber alcanzado las cuarenta ediciones es la prueba viva de que el arte y la innovación, la tradición y la modernidad, pueden caminar de la mano”.

Añadió además que “el Premio BMW de Pintura ha sabido evolucionar con los tiempos, abriéndose a nuevos lenguajes como el arte digital, y convirtiéndose en un escaparate de diversidad, innovación y excelencia”.

Cuarenta años de cultura

El actor y embajador de BMW Álex González ha sido el encargado de conducir una gala que ha contado con la participación de la Orquesta Sinfónica RTVE, dirigida por Salvador Vázquez, que, junto al Dúo del Valle, Antonio Najarro y José Mercé, ha realizado un recorrido emocional por la creación española de las últimas cuatro décadas, desde Falla hasta Manuel Alejandro, que culminó con una interpretación de Se nos rompió el amor en homenaje a Rocío Jurado.

La obra premiada de Amaya Suberviola: 'ST25061 (Coger una pestaña con los dedos)'

La artista Alaska, encargada de una de las intervenciones más aplaudidas de la noche, ha recordado sus vivencias y la efervescencia cultural de la España de los ochenta, época en la que nació el Premio (1986), y ha reivindicado el valor de la creatividad como seña de identidad: “La Movida no terminó en los ochenta. Revive cada vez que un artista se atreve a desafiar lo establecido y cada vez que España se reinventa a sí misma. Porque la creatividad aquí no se enseña, se respira”.

El jurado de esta edición —formado por Antonio López, Miguel Zugaza, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Guillermo Solana y Lucía Casani— seleccionó a los ganadores entre casi 2.000 artistas procedentes de 38 nacionalidades, consolidando al Premio BMW de Pintura como una ventana abierta al mundo y a la diversidad creativa.

Los finalistas en la categoría de pintura fueron José Ramón Amondarain, Taxio Ardanaz, Igor Arrieta, Marta Beltrán, Cristina Mejías, Simón Sepúlveda y An Wei Lu Li.

En arte digital, los seleccionados fueron Juan Carlos Bracho, Amaya Hernández y Elisa Villota Sádaba.

Además, este año y por primera vez, todas las obras finalistas de la 40ª edición podrán contemplarse por primera vez en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, del 20 de noviembre de 2025 a finales de enero de 2026.

A lo largo de sus 40 años de historia, el Premio BMW de Pintura ha reconocido a artistas como Florencio Maíllo, Rafa Macarrón, Ángeles Agrela, Miki Leal, Santiago Ydáñez, Sonia Navarro o Damaris Pan, que encontraron en este certamen un impulso decisivo en su trayectoria.