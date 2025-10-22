Jimena Blázquez deja su puesto como directora de la CAAC por motivos personales

Jimena Blázquez Abascal deja su puesto como directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) por motivos personales, tras dos años al frente de la institución.

La Consejería de Cultura y Deporte convocará un concurso público para designar su relevo, siguiendo las recomendaciones del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte en España.

La consejera Patricia del Pozo ha agradecido su gestión, destacando que durante su etapa el CAAC reforzó sus vínculos con el contexto andaluz y amplió su proyección nacional e internacional.

Blázquez deja también cerrada la programación del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) en Córdoba y la prevista ampliación del CAAC al Pabellón del Siglo XV, cuya apertura se prepara para 2026.

Entre sus principales logros, apunta la Consejería de Cultura y Deporte de Andalucía, se incluyen la digitalización de la colección pública de arte contemporáneo andaluz, la mejora de las condiciones de conservación y el impulso de exposiciones con enfoque territorial e internacional, con nombres como Delcy Morelos, Kader Attia, Regina de Miguel o Miguel Benlloch.

En 2024, ambos centros registraron un 20% más de visitantes, superando las 199.000 personas en Sevilla y las 42.000 en Córdoba, consolidando su presencia como ejes culturales vivos en Andalucía.

Más allá de su trabajo en el ámbito institucional, Jimena Blázquez Abascal ha consolidado un modelo singular de mecenazgo en España.

Desde la Fundación Montenmedio Contemporánea, creada hace más de dos décadas en Vejer de la Frontera, ha impulsado más de cuarenta proyectos site specific de artistas internacionales como Marina Abramovic, Olafur Eliasson, Santiago Sierra, Sol LeWitt o Joana Vasconcelos, integrando arte y naturaleza en un diálogo continuo.