Baselitz deslumbra en el nuevo Bellas Artes de Bilbao: una pintura de vejez después de la barbarie

“Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”, escribió el filósofo Theodor W. Adorno en 1949. Eso –en pintura– es lo que ha hecho Georg Baselitz (Deutschbaselitz, Sajonia, 1938) tras vivir, con apenas siete años, la caída de 4.000 toneladas de bombas sobre su pueblo natal (del que tomó su nombre artístico, renegando de la militancia nazi de su padre).

Georg Baselitz. Pinturas 2014-2025. Algo en todo Museo de Bellas Artes. Bilbao. Comisario: Norman Rosenthal. Hasta el 1 de marzo

Ha desarrollado un lenguaje –llamémoslo pintura o, como lo define su comisario, el célebre comisario inglés experto en el s. XX Norman Rosenthal, una caligrafía– salvaje, ciertamente bárbara.

Citando al crítico José María Parreño en el catálogo Baselitz 2014–2025. Algo en todo, el pintor presenta aquí su última década de trabajo. Conviene subrayar que esos diez años abarcan desde sus 77 a sus 87. No es una obra cualquiera: son las creaciones de un superviviente y de un anciano.

Imaginemos por un momento al artista, en silla de ruedas por problemas de movilidad, arrastrándose –literalmente– en su estudio de Salzburgo sobre lienzos de cinco metros para perfilar el ala de un águila o una mano dorada.

Las marcas de la silla forman parte de una composición que conjuga gesto y materia: empastes bruscos, raspados, manchas que reivindican la fealdad, la obscenidad y la blasfemia como motores de una nueva figuración.

Baselitz: 'Im Bett über dem Sofa [En la cama encima del sofá]', 2021. Foto: White Cube

A pesar de sus limitaciones físicas, pinta cada día y persevera en el recurso pictórico que lo hizo mundialmente conocido desde 1968: pintar las figuras del revés. Un mundo patas arriba, de infinitas variaciones, que declina desde una conciencia autobiográfica.

Una oposición a lo establecido, un manifiesto político y personal. “El sentido de la pintura es ir en contra”, afirmó el artista. Se define como esencialmente alemán, “Es el más alemán de los pintores y escultores vivos”, nos cuenta Rosenthal. Baselitz lleva cincuenta y siete años pintando los mismos motivos casi del mismo modo.

Así como otros artistas se obsesionaron con la luz en la fachada de la catedral de Ruan –Claude Monet–; con el relieve de una montaña –la Sainte-Victoire, en Cézanne–; con un bodegón que se recompone una y otra vez –Giorgio Morandi–; o con el retrato obsesivo de su esposa –Ada, en Alex Katz–; así Baselitz milita la tautología.

Su gesto se busca a sí mismo una y otra vez, para reconocerse en diferencias inquietantes y casi mínimas. No es casual que versionara sus obras más tempranas en una serie bautizada, con ironía, Remix (1995).

Baselitz: ' Überall ist etwas [Hay algo en todo], 2014. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Sus motivos pictóricos son siempre los mismos: él y su mujer, Elke, casi como figuras gemelas, desnudos, del revés. No pinta del derecho para girar luego el lienzo: los concibe directamente boca abajo. Al principio se leyó este recurso como síntoma de la Alemania de posguerra, del trauma colectivo.

Hoy, la lectura ha variado: de representar un dolor nacional ha pasado a encarnar la vejez universal y la inminencia de la muerte, sin dramatismos, con una dulzura áspera. Un zumbido recorre escenas de pareja y de cuerpos ancianos.

Las imágenes de dos –él y Elke–son, a menudo, dos soledades que se tocan. La iconografía del doble –en la que insiste continuamente el artista– adquiere un pulso de un réquiem doméstico. Se diría que Baselitz pinta el espacio vacío entre sus cuerpos.

En la exposición de Bilbao –que, por cierto, inaugura la primera fase del proyecto arquitectónico de restauración y del nuevo edificio de Norman Foster y Luis María Uriarte– brillan espléndidos los lienzos en salas abiertas con paredes de seis metros, impecablemente iluminadas por una luz tamizada.

Baselitz: 'Ich kann kein Sex [No puedo tener sexo], 2024. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Los imponentes cuadros parecen concebidos para habitar esos espacios. También hay formatos más contenidos, como los de Sombras 2, 5 o 6, reunidos en una sala lateral –la única de paredes oscuras–, donde resalta el cromatismo vibrante y exquisito de sus abstracciones en color.

Del mismo modo las manos doradas o las águilas se presentan en formatos menores respecto al de los cuerpos invertidos de los amantes ancianos.

Se pregunta José María Parreño si la vejez propicia alguna clase de excelencia, y recorre ancianidades célebres –Goya, Miguel Ángel, Beethoven–, o el propio Dylan Thomas, a quien cita: “No os adentréis apaciblemente en esa buena noche. La vejez debe arder y enfurecerse al caer el día”.

En una cultura que premia la juventud y la emergencia constante de nuevos talentos, resulta revelador que la experiencia de la vejez llene los museos, en esta ocasión, con un artista de 86 años y un comisario de 80.

Baselitz: ' Ein Bein von Manet aus Paris [La pierna de Manet desde París]', 2025. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Su reflexión sobre la muerte se vuelve más vívida y sus obras, más honestas, porque esas figuras desnudas parecen mirar al cielo como Cristos yacentes barrocos, tendidos sobre superficies negras, sepulcros infinitos.

Pese a esa gravedad, Baselitz mantiene el sentido del humor. ¿Hay algo más absurdo, inolvidablemente grotesco, que un águila con medias de nailon? Algunas de sus águilas las llevan, y nos miran con unos enormes ojos.

Las medias funcionan como la “magdalena de Proust” que lo devuelve a la infancia, al fetichismo del descubrimiento; también remiten explícitamente a los collages de Hannah Höch, figura clave del dadá berlinés y pionera del fotomontaje. Baselitz toma las medias y multiplica las piernas –hasta cuatro en un mismo personaje–. ¿Capricho delirante o decisión racional?

Es el artista un gran conocedor de la tradición occidental: dialoga con los expresionistas alemanes –Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Otto Dix–, con el arte africano y, en ocasiones, con el manierismo italiano del siglo XVI: esos cuerpos alargados parecen descendientes de El Greco.

Baselitz: 'Es war schon einmal da [Ya estuvo allí antes]' 2020. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Hay, además, un diálogo subterráneo con la historia de la propia ciudad. En un Bilbao que se ha reinventado tantas veces, la inversión de Baselitz funciona como metáfora: mirar boca abajo para ver de otro modo lo que creíamos conocer. La repetición –figuras, manos, águilas– se convierten en un ritual.

Entre lo figurativo y lo abstracto, lo evidente y lo invocado, Baselitz desafia lo ortodoxo. Al fin y al cabo, morirse es sólo darle la vuelta al cuadro.