Ángel Bados, la afectividad de la escultura conquista Bilbao

Cada nueva exposición de Ángel Bados (Olazagutía, Navarra, 1945) es un pequeño acontecimiento a celebrar. Ajeno a prodigarse en público, este veterano escultor reivindica aquí la memoria y el recuerdo junto a una paciente labor escultórica.

Ángel Bados. Contra el olvido, homenajes y ofrendas Carreras múgica. Bilbao. Hasta el 6 de diciembre

De 12.000 a 50.000 €

El título es de por sí toda una declaración de intenciones: Contra el olvido. Homenajes y ofrendas. Se conjugan así los referentes y las dedicatorias (como a la pintora Isabel Baquedano o al escritor Robert Walser), a sus amigos escultores, a personas presentes y ausentes, e incluso a aquellos migrantes que arriesgan sus vidas en inhóspitas travesías por el mar.

El conjunto se convierte en un jardín de esculturas o archipiélago por el que transitar; treinta piezas distribuidas entre el suelo y la pared, las cuales proporcionan un sentimiento de festejo, pero también un cierto sentido luctuoso o de contingencia.

Bados es un artista de la duración como resistencia al tiempo perecedero. La libertad que otorga la experiencia se expresa de manera depurada. Las obras parecen sencillas pero han sido realizadas en un lapso de tiempo largo, desde el 2001 hasta el presente.

Su ser, su ontología, se ha ido espesando lentamente en la mirada del artista en el taller hasta que, un día, parecen haber exclamado: “¡ya estoy terminada!”. Todas ellas combinan la condición abstracta de la estructura con la fisicidad del material; materiales modestos (trozos de madera cortada, cartón de embalaje industrial, piedras del monte, fotocopias, hojas de plástico y yeso), junto a objetos cotidianos como jarrones estilo Savoy y telas más elegantes, sedas y pañuelos que remiten al atuendo.

Ángel Bados: 'En el nombre del padre', 2021. Foto: Carreras Múgica / Ander Sagastiberri

Estos collages tridimensionales fascinan por su cohesión en tanto objetos sin un núcleo interior. Su esencia reside en el estilo, sus capas no envuelven nada más que a sí mismas. La cultura y el arte árabe están presentes en pañuelos recogidos y anudados, casi turbantes, o en los versos de Al-Russafi de Valencia.

Suntuosas y formalmente serenas, estas piezas también alojan en su interior contenido social, no solo en títulos como Para ambos lados de la frontera, Si el mar pudiera hacerse de jardines o Litoral de partida: al inspeccionar las fotocopias en color agrandadas, meticulosamente plegadas, se vislumbran noticias del Magreb, de tragedia y violencia, al mismo tiempo que se nos deniega el acceso a su contenido.

Ángel Bados: 'Sin título', 2025. Foto: Carreras Múgica / Sagastiberri

Es como si en lugar de cerrar los ojos, el escultor pareciera responder a la obscenidad mediática de todas las terribles imágenes de guerra que hoy se cuelan en nuestras retinas.

Ángel Bados ha reivindicado siempre la cultura clásica y sus proporciones atemporales. Y sin embargo es un artista posmoderno, un “huérfano de los relatos de totalidad” que privilegia la intimidad de lo pequeño y la horizontalidad por encima de lo vertical.

Georges Didi-Huberman escribió una vez que el gran error consiste muchas veces en pensar que solo se mira con los ojos: se mira con todo el cuerpo, y en segundo lugar con el lenguaje. Los afectos son sensaciones corporales y esta exposición de escultura es un magnífico caso de esto.

Su contemporaneidad enfatiza uno de los rasgos que hacen del arte hoy un trabajo a contracorriente: la singularidad.