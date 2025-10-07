Bilbao renace: Baselitz pone del revés el nuevo Museo de Bellas Artes en la apertura de su primera fase

Render de la ampliación Museo de Bellas Artes de Bilbao (entrada principal e interior atrio Arriaga) UTE Foster Partners Ltd. / LM Uriarte Arkitektura S.L.P. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

El Museo de Bellas Artes de Bilbao está cada vez más cerca de convertirse en un nuevo icono arquitectónico de la ciudad. Tres años después de la colocación de la primera piedra de las obras del nuevo proyecto de ampliación y reforma, se ha inaugurado, este lunes, su primera fase.

La ampliación, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros, ha sido proyectada por Norman Foster, su equipo asociado en España y el arquitecto vasco José María Uriarte. Un equipo que ya trabajó en el Bilbao subterráneo con el diseño y la ejecución del metro de la ciudad.

El nuevo museo, al que llaman "La Acrópolis" —o los más autóctonos "la chapela"—, emerge sobre el antiguo edificio como de un promontorio que está apoyado sobre tres grandes pilares en "V". Y se cerrará con una cubierta de cristal que dará lugar a una gran plaza.

Esta gran plaza, colindante a la Plaza de Chillida y que se abre a la Gran Vía de la ciudad, será la entrada principal. En ella acaban de instalar la escultura Elogio del hierro III (1991), una pieza del escultor donostiarra donada en depósito por el BBVA.

El color blanco y unas formas redondeadas, de apariencia futurista, darán forma al tercer edificio del Museo de Bellas Artes, junto al de 1970 —cuya rehabilitación se inaugura con la exposición de Baselitz—, y al antiguo de 1945. Las distintas fases se irán abriendo progresivamente.

Render de la ampliación Museo de Bellas Artes de Bilbao (entrada principal e interior atrio Arriaga) UTE Foster Partners Ltd. / LM Uriarte Arkitektura S.L.P. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Ahora se reabre el edificio —inspirado en Mies van der Rohe— de Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa del año 1970, con mejoras en materias de seguridad, prevención de incendios, distribución e iluminación de las salas que cuentan con un monumental tamaño.

La ampliación total cuenta con 6.000 m2 nuevos y 2.000 m2 rehabilitados de las instalaciones antiguas, que serán destinados a exposiciones temporales y espacios anexos —como el de didáctica—, ha sido patrocinada por la Fundación BBK, que le dará nombre a una de sus salas.

Esta ampliación y renovación de los edificios existentes se lleva a cabo mientras se mantiene el museo abierto y colocará al Bellas Artes en una posición urbana relevante con una mayor presencia en la ciudad y su skyline.

Se espera que una vez abiertas las tres fases de las obras, —las dos rehabilitaciones más el nuevo edificio—lo que aproximadamente ocurrirá en otoño de 2026, el museo bata récords de visitantes, un número que ahora se sitúa en los 250.000 espectadores al año.

El pintor alemán más cotizado

Georg Baselitz: 'Ein Bein von Manet aus Paris [La pierna de Manet desde París], 2025. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Para celebrar esta apertura se inauguran dos exposiciones: Georg Baselitz Pinturas 2014-2025 y Ataria (bat). La primera consiste en una monográfica de grandes formatos del artista alemán y la segunda, que en euskera significa "porche" o "prólogo" reúne trabajos que reflexionan sobre las interconexiones entre el museo y la ciudad. Ambas, ha afirmado el director Miguel Zugaza, "cruzan sus biografías con la historia del museo".

Georg Baselitz, (Deutschbaselitz, Alemania, 1938), que con 87 años aún continúa pintando en su estudio de Slazsburgo es el artista de la posguerra alemana conocido internacionalmente por retratar a su mujer Elke, y a él mismo, una y otra vez, durante décadas, cabeza abajo, y aterriza en Bilbao con unas pinturas de unas dimensiones extraordinarias que alcanzan los cinco metros de alto.

Georg Baselitz: 'Überall ist etwas [Hay algo en todo]', 2014. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Son cuarenta y nueve obras realizadas en los últimos diez años de vida del artista nacido en Deutschbaselitz de donde toma su nombre artístico, ya que su nombre real es Hans-Georg Kern. Se lo cambia para diferenciarse de su padre que había militado en el partido nazi.

Baselitz es uno de los pintores más cotizados del neoexpresionismo tardío alemán. Su récord de ventas fue el 19 de mayo de 2022 con Dresdner Frauen – Besuch aus Prag (1990) que alcanzó la friolera de 11,200,000 USD en Sotheby’s, Nueva York.

Georg Baselitz: 'Ich kann kein Sex [No puedo tener sexo], 2024. Foto: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Sus pinturas históricas (años 60–80) están valoradas entre 5 y 11 millones y la obra en papel, ya que se le considera uno de los mejores estampadores y artista de técnicas gráficas, en torno a 400.000 dólares.

El gran descubridor la obra de Baselitz y quien le impulsó mundialmente fue Norman Rosenthal, uno de los comisarios icónicos del siglo XX quien descubrió a grandes valores del arte actual como Damien Hirst, Tracey Emin o los hermanos Chapman, creando a toda la generación de YBAs (Young British Artists) y que, a pesar de su avanzada edad (80 años), ha comisariado y presentado en rueda de prensa esta exposición.

Baselitz es un pilar de la neoexpresión alemana (los Neue Wilden), corriente que, desde finales de los 70, devolvió a la pintura una figuración vehemente, materiales “brutos” y una subjetividad frontal frente al minimalismo y el arte conceptual dominantes.

A partir de 1969 y hasta el día de hoy mantiene su giro decisivo: pintar y colgar las imágenes cabeza abajo, esta inversión coloca el cuadro “entre” la abstracción y figuración. Su papel en el mundo del arte destaca porque rearmó la pintura figurativa en la posguerra alemana con un vocabulario propio que encaró la identidad nacional sin alegorías fáciles.

Autor desconocido: 'Vista de Bilbao (hacia 1700)'. Foto: Delamano Old Masters

Esta exposición colectiva recorre 50 años de obras concebidas específicamente para Bilbao y/o el propio museo, desde 1973 hasta 2023, ha sido comisariada por Miriam Alzuri, y presenta algunas piezas especialmente relevantes, como Vista de Bilbao (hacia 1700) de autor desconocido: la vista más antigua de la ciudad de Bilbao. Una pieza que ha entrado recientemente a formar parte de la colección y que se expone por primera vez.

También destacan los vídeos Tetsuo I y II del artista vasco Sergio Prego, grabados en 1997 con la colaboración de Consonni en la zona industrial de Zorrozaurre o el icónico Arnasa (2020) de Maider López, realizado durante la Covid.

López en este trabajo hace respirar al Museo de Bellas Artes de Bilbao durante el confinamiento provocado por un virus respiratorio. Una intervención específica en la que todas las salas del museo encienden y apagan sus luces gradualmente con un tiempo de contención de 4 segundos, imitando las frecuencias de la respiración humana.

También destaca la pieza de Itxiar Okaritz Trepar edificios, de 2003, en el que una escaladora trepa por una fecha de la ciudad y que nos habla de la conquista del espacio público por parte de las mujeres.