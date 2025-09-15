Isidoro Valcárcel Medina, artista: "Todo arte es conceptual… y para conceptual, 'Las meninas'"

¿Qué libro está leyendo?

Ninguno en concreto. Por necesidad he releído a trozos dos diferentes ediciones del Persiles y Sigismunda.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

No uno en exclusiva, más bien los provenientes de los presocráticos y de sus visiones de la realidad, destacando Parménides y Zenón.

Si no hubiera podido ser artista, ¿qué hubiera sido?

Creo que es difícil no ser artista, porque siempre proclamo que todos lo somos, solo que el montaje social dificulta o impide una inmensidad de casos. Diría que jugador de billar, pero, desde luego, billar europeo.

Su última exposición, El movimiento de la idea, reúne en el IVAM de Valencia una serie de dibujos basados en la geometría. ¿Ha abandonado el arte conceptual?

Siempre digo que todo arte es conceptual… y para conceptual, Las meninas. Sobre la exposición, solo aclarar que parece que hay un concepto que flota en ella o en el que ella flota, a elegir.



Torre para suicidas (1984) o el Museo de la ruina (1986) son algunas de sus piezas más impactantes. ¿Sigue imaginando obras descabelladas?

Esas obras formaron parte de un movimiento al que llamo “arquitectura prematura”, desde luego lo que no podrían es tildarse de descabelladas.

En su obra, el espacio urbano y lo cotidiano adquieren mucho protagonismo. ¿Qué le interesa de la interacción entre el arte y la vida diaria?

Justamente, desde hace mucho tiempo uso la proclama de que “arte es vida diaria” hasta el extremo de pasear con un cartel que lo sentenciaba.

¿Cree que hay un conflicto entre la libertad del artista y la realización de obra crítica hacía el sistema?

Evidentemente, la libertad de expresión es una obligación personal a cumplir, la cual, con harta frecuencia, se ve obstaculizada por lo sistemático del sistema, valga la redundancia.

¿Alguna vez ha dudado?

Por supuesto. Es bien sencillo proclamar evidencias que incordian al sistema por puro contrasentido. Hablando cómicamente, es una fuente de inspiración.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

El momento en el que Colón se percató, por puro azar insoslayable, del cambio de deriva de la brújula.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

No sé lo que es ponerse en bucle: lo siento.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

No veo ni he visto series: lo siento también.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Ordet, de Dreyer; para asistir a la fe del científico, al milagro de la resurrección y a la lágrima que se desliza por la mejilla de la resucitada. Las otras, no las tengo apuntadas.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome Stendhal?

No sé si, tal vez por ignorancia, lo he experimentado alguna vez sin enterarme.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

¡Y si me dejo algo…!

Una obra sobrevalorada.

Tal vez sea injusto citar una.

Un placer cultural culpable.

Sin excesos, no creo que haya placeres culturales…

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Nacho Criado en el Círculo de Bellas Artes. Nos acerca a las visiones del artista en sus múltiples ámbitos de expresión, un mundo creativo de un autor extraordinario.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No. El arte es toda acción consciente y responsable. Lo que tal vez queda pendiente al hombre como fabricante de la IA es inculcarle la creatividad y no la simple manipulación. ¿Será posible?

España es un país…

Indudablemente.