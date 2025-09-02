Lo mejor de lo que viene: las diez exposiciones imprescindibles de la temporada de otoño

Desde la radicalidad poética de Yoko Ono en León hasta la relectura feminista de Maruja Mallo en el Reina Sofía, pasando por el regreso monumental de Mengs al Prado, la temporada expositiva despliega un mapa exuberante y diverso.

Diez exposiciones —diez relatos, diez maneras de pensar el presente a través del arte— marcan la agenda cultural y nos invitan a recorrer archivos ocultos, salas históricas y nuevos espacios en ebullición.

Un viaje que combina la memoria y el riesgo, la disciplina académica y la provocación lúdica. Una cartografía imprescindible para orientarse en el pulso creativo de este 2025–2026.

Más allá de Apertura, el Barcelona Gallery Weekend, la Nit de l’Art de Palma de Mallorca o el Abierto Valencia y este año, por primera vez, Asturias. La temporada se prepara con las mejores galas de grandes nombres.

Recorremos la geografía española en busca de las citas que no se deben perder antes de la llegada devastadora de la feria ARCO.

Yoko Ono. 'Uncursed', 2011. Foto: Michael Bodycomb

1. Yoko Ono en el MUSAC

8 de noviembre, 2025 - 17 de mayo, 2026

MUSAC alza el telón con Insound/Instructure, una retrospectiva vibrante y envolvente que explora siete décadas del pensamiento conceptual de Yoko Ono. Ocupa más de 1 700 m² y reúne piezas icónicas —Doors o Parts of a Lighthouse— donde la imaginación y lo poético interpelan el arte y la existencia.

Es la muestra más ambiciosa de Ono en España en una década y funciona como puente entre el impulso Fluxus y la participación política y emocional del espectador.

Maruja Mallo, 'Cabeza de mujer con espigas', 1927. Foto: Colección MNCARS / Maruja Mallo, VEGAP, Santander, 2024

2. Maruja Mallo en el MNCARS

8 de octubre de 2025 hasta el 16 de marzo de 2026

La retrospectiva Máscara y compás, coproducida por el Centro Botín y el Reina Sofía, reivindica a Maruja Mallo como una de las voces más transgresoras del siglo XX español.

Con más de 90 pinturas, dibujos y material documental, recorre su viaje desde el realismo mágico hasta formas geométricas visionarias Esta exposición es una relectura poderosa de su legado, recuperando su presencia en la vanguardia cultural y su búsqueda estética desafiante.

Robert Rauschenberg,' Photem Series I #27', 1981. Foto: Colección Meana Larrucea © 2025 Robert Rauschenberg Foundation/Licenciado por VAGA en Artists Rights Society (ARS), Nueva York/VEGAP, Madrid

3. Robert Rauschenberg en la Fundación March

3 de octubre 2025 - 18 de enero 2026

En The Use of Images, la Fundación March trae al presente el ingenio de Rauschenberg con 32 obras clave —de 1951 a 1984— que exploran su audaz uso del collage, la fotografía, la serigrafía y los Combines.

La muestra resuena como una historia visual del arte contemporáneo, midiendo la inteligencia del artista para desafiar la frontera entre lo personal y lo cotidiano mediante imágenes encontradas y superpuestas.

Antón Rafael Mengs, 'Autorretrato' 1761 – 1769. Foto: Museo Nacional del Prado

4. Anton Raphael Mengs en el Museo del Prado

25 de noviembre - 1 de marzo

El Prado presenta una monumental exposición dedicada a Anton Raphael Mengs (1728–1779), el gran neoclásico que revitalizó el gusto europeo y propulsó el retorno a la antigüedad clásica.

Con unas 150 obras —acuarelas, óleos, pasteles, esculturas, frescos como Júpiter y Ganimedes, manuscritos y medallas—, es la muestra más completa del Prado sobre el artista hasta la fecha. El museo incluso ha lanzado un inusual llamamiento público para recuperar la desaparecida Santa Cecilia de Mengs, pieza esencial para completar esta narrativa histórica

Raimundo de Madrazo y Garreta, 'Mujer en el jardín', c. 1872-1875. Foto: Cortesía del Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo

5. Raimundo de Madrazo en la Fundación MAPFRE

19 de septiembre - 18 de enero

En otoño de 2025, Fundación MAPFRE ofrece la primera gran retrospectiva en Madrid de Raimundo de Madrazo, figura clave del retrato y la pintura de género del siglo XIX.

Reúne alrededor de un centenar de obras, desde refinadas escenas de interiores hasta retratos de alta sociedad realizados entre París y EE.UU. Un recorrido elegante, que rescata la técnica impecable de Madrazo y su prestigio cosmopolita, aún demasiado ignorado en la historiografía.

Marta Minujin, 'La Menesunda' en el Instituto Di Tella, 1965. Foto: Wikipedia

6. Marta Minujín en el Reina Sofía

5 de noviembre – 16 de marzo

Por primera vez en Europa, el Reina Sofía recibirá La Menesunda según Marta Minujín, instalación epigenética e icónica del arte argentino de los sesenta.

Esta obra inmersiva, que reconfigura el caos urbano en poesía visual, viaja desde Copenhague en una coproducción con Tate Liverpool y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires Es un despliegue participativo que trastoca los límites entre público y obra, entre arte y experiencia viva.

Jackson Pollock, 'Number 27', 1950. Foto: Whitney Musum of American Art/Pollock Krasner Foundation

7. Warhol, Pollock y otros espacios americanos en el Thyssen-Bornemisza

21 de octubre – 25 de enero

El Thyssen‑Bornemisza conecta el expresionismo abstracto con el pop art mediante una lectura dialógica entre Warhol y Pollock.

La exposición reúne obras que exploran el espacio, el fondo, la figura y el camuflaje, sugiriendo líneas comunes en su obsesión por la repetición, la abstracción y la sombra del otro. Un paseo entre contrastes, donde lo íntimo y lo masivo se funden en la historia fundacional del arte estadounidense.

Patricia Gadea, 'Sin título (Real Madrid)', 1992. Fotografía: Roberto Ruiz

8. Patricia Gadea en Maisterravalbuena

11 de septiembre - 25 de octubre

La galería Maisterravalbuena abre en septiembre ¡¡Bum!!, la nueva exposición de Patricia Gadea, que promete una experiencia visual intensa.

Gadea, con su uso expresivo del color y una geometría emocional, trae a Madrid una propuesta vibrante y fresca, capaz de dialogar con la pulsación urbana y es una buena oportunidad para recordar a una artista imprescindible de los ochenta, a pesar de su trágico e inesperado fallecimiento.

Maider López con una de su obras. Foto: Tabakalera

9. Maider López en Tabakalera

23 de octubre - 25 de enero

Tabakalera y Kutxa Fundazioa (San Sebastián) conmemoran sus aniversarios con una exposición dual de Maider López titulada Ukitu, que transita por entornos urbanos y naturales, donde la participación del espectador es central.

Con una sensibilidad que convierte la percepción cotidiana en poesía ambiental, López redefine el espacio público como territorio de reflexión.

Juan Pérez Agirregoikoa, 'Miracle miracle by Milton F.M', 2020. Still de vídeo. © Juan Pérez Agirregoikoa. VEGAP, Madrid, 2025.

10. Juan Pérez Agirregoikoa en el CA2M

26 de septiembre -11 de enero

En Guerra, comercio y filantropía, Juan Pérez Agirregoikoa ofrece una fábula pictórica —inquietante y certera a partes iguales— que despoja la política de su inercia institucional para retratarla como un escenario donde personajes —payasos, arlequines y gestos absurdos— hacen lo grotesco reconocible, lo raro familiar. Bajo la mirada curatorial de Chus Martínez, esta exposición no se contenta con desplegar imágenes: es un mapeo crítico de nuestro espacio público.

En la colisión entre Warhol y Pollock, en la ironía de Gadea, en la voz lúcida de Yoko Ono o en la memoria reivindicada de Maruja Mallo late la misma pregunta: ¿qué significa el arte hoy, en medio del ruido, la guerra y la incertidumbre? Quizá la respuesta no sea única, pero sí urgente: salir a ver, a escuchar, y a dejarse afectar por las formas y sus historias.