El ilustrador Tomás Serrano, heredero de Forges y de Mingote, expone sus viñetas políticas en 'España es así'

Con un afilado sentido del humor y grandes dotes de analista político, Tomás Serrano retrata la actualidad diaria desde su viñeta de EL ESPAÑOL. Una aventura que empezó hace 10 años y que ahora, coincidiendo con el aniversario del periódico, celebra con esta exposición organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor.

Una muestra en la que el ilustrador reúne desde este miércoles, en el antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares, 66 viñetas, casi todas con temática de política nacional, bajo el título España es así. Con ironía e ingenio, pero también ejerciendo la crítica social y política, el dibujante saca punta a las noticias de actualidad desde este diario, "el único periódico en el que he trabajado asiduamente", explica.

Con un estilo "muy del New Yorker", como explica Pedro J. Ramírez, presidente y director de este periódico, en el prólogo del catálogo que acompaña a la exposición, Tomás Serrano aborda nuestra realidad más inmediata con los pinceles de su iPad, que hace dos años desbancó al lápiz y al bolígrafo.

"En la inmensa mayoría de los casos, suelo proponer una o dos ideas con bocetos. Alguna vez que veo un tema claro, pregunto qué iban a tratar en el diario. Muy de cuando en cuando, me sugieren que ilustre con total libertad una noticia concreta. Por lo general, la viñeta se acepta tal y como la concibo", comenta hablando del proceso de trabajo que le lleva a dar con la ilustración del día.

Como para todos los que trabajamos en este medio, el límite es el tiempo: cuando la inspiración llega tarde, el dibujo se resiente, "te obliga a hacer recortes, a quitar detalles que iban a mejorarlo. Y cuantos más personajes haya que caricaturizar o fondos que crear o reproducir (sobre todo por el trabajo de documentación), más se complica el trabajo".

'La balsa del fango', de Tomás Serrano

Es el caso de La balsa del fango, por ejemplo, uno de los "zarpazos" más certeros pero también más complejos de estos últimos años. En una viñeta que remite claramente a La balsa de la medusa de Théodore Géricault, un Pedro Sánchez en una embarcación abarrotada en medio de la tormenta, rodeado por la corrupción y con las maletas de Delcy… El escándalo entonces era la presunta implicación de Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso en la trama de las mascarillas de Aldama. Se publicó el 11 de octubre el año pasado.

"Tomás Serrano es una de las grandes señas de identidad de EL ESPAÑOL y no en vano sus viñetas abren a menudo nuestra 'home' para explicar con impacto visual y posición editorial el asunto más polémico del día", se puede leer en el texto de Pedro J. Ramírez. "Tiene una imaginación teatral que convierte cada viñeta en un relato".

'El exsorc155ta', de Tomás Serrano

"Me parece divertido cambiar de estilos, imitar los de otros artistas. Por ejemplo, encajar los rasgos de políticos en famosas viñetas de Gila, Ramón o Summers. Me gusta también incluirlos en cuadros o en carteleras de películas. Quizá mi favorita sea la de Rajoy, tras el referéndum catalán, protagonizando El exsorc155ta", explica el dibujante citando a algunos de sus referentes. "De aquí, Mingote, Chumy Chúmez, Gallego y Rey y Ricardo; de fuera, Sempé, Charles Addams, Ronald Searle, Al Hirschfield, Steve Brodner y Michael Ramírez".

En lo que coincide el director de EL ESPAÑOL al hablar de sus raíces:"Serrano es un espíritu templado y sereno que mira la realidad con la curiosidad de un entomólogo y la buena voluntad de un humanista. Así eran también Máximo, Mingote y Forges; así son también Gallego y Rey, Ricardo Martínez o Javier Muñoz".

'La rendición de Belarra', de Tomás Serrano

En cuanto a los temas que más juego le dan últimamente se encuentran Trump y sus aranceles. Aunque su personaje "favorito", durante mucho tiempo fue Pablo Iglesias, "ahora me divierte dibujar a Koldo, a Junqueras y a Yolanda Díaz. Me sigue costando dibujar a Pedro Sánchez", reconoce.

Autor también de portadas para El Cultural, el dibujante se sirve a menudo de referencias culturales para acercarse al lector. En sus viñetas se perciben con claridad alusiones a películas como La semilla del diablo, Rebelión a bordo, Frankenstein, Aterriza como puedas… y cuadros como La rendición de Breda, de Velázquez, Noctámbulos, de Edward Hopper, las pinturas callejeras de Banksy, Los fusilamientos del 2 de mayo, de Goya, La resurrección de Cristo y El caballero de la mano en el pecho, de El Greco, El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck, El cambista y su mujer, de Quinten Massys…

'El caballero de la comisión en el pecho', de Tomás Serrano

Explica que hay días en los que surgen ideas viendo el telediario ("lo veo todos los días porque además de la sugerencia de temas, proporciona imágenes para desarrollar") o escuchando la radio por la tarde, pero que hay veces que no sale nada. "Entonces trato de enlazar las noticias de la cabecera con referencias cinematográficas o culturales en general para facilitarme la tarea. O asocio unas noticias con otras. A veces trato de aprovechar algo que me ha gustado la noche anterior o que me apetece dibujar, y encajo una noticia".

Con todo lo que ve, escucha, lee y dibuja no le queda sino ser pesimista. "El nivel de los políticos es gris oscuro, pero lo peor es que parece que la gente se acostumbra. Es como si diera por hecho que, a los tres días de comprar un coche, se le van a salir las ruedas. Y no pasa nada", sentencia.

Y algo de esto se trasluce también en sus viñetas sobre España y, claro, en las seleccionadas por el Instituto Quevedo del Humor para esta exposición que podrá verse en el antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares hasta el próximo 1 de junio.

"Que de un contraste de ideas surja una representación gráfica que servirá de catapulta a los mensajes del periódico es un pequeño milagro cotidiano", escribe Pedro J. Ramírez en el mencionado catálogo. "La viñeta es el arte de representar una película en un fotograma", resuelve Serrano.