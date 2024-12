Matt Mullican a tres bandas: el pintor americano conquista dos galerías en Madrid y una en Barcelona

'Untitled (Tintin World framed to Elements in Center), 2018'. Foto: Roberto Ruiz / Mai36, Zúrich/Madrid

Todo un acontecimiento. Tres galerías confluyen en la presentación de la obra de uno de los grandes artistas estadounidenses: Matt Mullican (Santa Mónica, California, 1951), que vive y desarrolla su trabajo en Nueva York y en Berlín. Las galerías ProjecteSD y 1 Mira Madrid despliegan un proyecto conjunto, con el mismo título: The Sign Is The Circle. Y, también en Madrid, la galería Mai 36 presenta una selección de ocho piezas de gran formato.