De Martin Parr a Eugènia Balcells: siete títulos del Festival Dart para un maratón de documentales artísticos

Una de las fotografías de Martin Parr que se puede ver en el documental 'I am Martin Parr'. Foto: Festival Dart (Magnum photos)

El mundo del arte es muy amplio y no solo se circunscribe a las paredes de un museo o una galería. Otra expresión artística como el cine puede servir como puerta de entrada a un nuevo universo, a un espacio que permite profundizar en la vida y en la obra de los artistas o de los diferentes lenguajes y movimientos.

Dart, el Festival de Cine Documental de Arte celebra su octava edición del 27 de noviembre al 31 de diciembre con una veintena de títulos que se proyectarán en los Cinemes Girona, la Sala Phenomena, los cines Zumzeig y Maldà e instituciones como MACBA, Disseny Hub Barcelona, The Social Hub y Laie Pau Claris.



Como es habitual, la cita vuelve a contar con la colaboración de Filmin, plataforma de cine en la que se podrán ver algunos de los títulos hasta el próximo 31 de diciembre. Entre los 15 documentales internacionales y los cinco nacionales que forman parte de la parrilla de este año, seleccionamos siete títulos de una edición en la que se podrá ver Dahomey, la película de Mati Diop galardonada con el Oso de Oro de la Berlinale en 2024 y en la que relata la repatriación de los tesoros reales del Reino de Dahomey en Benín, abordando temas como el colonialismo y la restitución cultural.

I Am Martin Parr

Un primer plano de una mujer tomando el sol con unas gafas de solarium de color azul eléctrico o una imagen de una mano con un cigarrillo a medio acabar. A través de la mirada de Martin Parr cualquier detalle cotidiano, por banal que pueda parecer, adquiere belleza.

Con una mirada aguda, irreverente e irónica, el fotógrafo ha retratado una sociedad británica grotesca y entrañable, y sus imágenes de los turistas en la torre de Pisa o las series de los japoneses cansados y las parejas aburridas son hitos de la fotografía contemporánea. Apoyado en un andador y fotografiando con una cámara antigua, Parr protagoniza este documental dirigido por Lee Shulman que inaugura el festival el 27 de noviembre y en el que se entiende el sentido del humor, de la política y de la humanidad de este fotógrafo de estética kitsch.

Jean Cocteau

“Soy la mentira que dice siempre la verdad". Así es como se definió el artista, escritor y cineasta Jean Cocteau a sí mismo. Lisa Immordino Vreeland, directora de Diana Vreeland: The Eye Has to Travel (2012), firma ahora Jean Cocteau, un documental en el que se habla de su adicción al opio, su homosexualidad y las apasionadas relaciones con sus amantes y que se adereza con algunas de sus reflexiones más profundas y sutiles.

El metraje, que intercala la voz del propio artista con la de Josh O’Connor, permite descubrir a fondo a un artista inquieto, eterno adolescente y de múltiples talentos que fue cuestionado por los surrealistas pero admirado por figuras como Pablo Picasso o Coco Chanel.

Frida

Frida Kahlo es una de las artistas más admiradas del mundo del arte, su obra, autobiográfica y cruda, se ha podido ver en grandes exposiciones en todo el mundo. Carla Gutiérrez firma este documental narrado a través de las palabras de la artista.

Frida ofrece un recorrido completo por la trayectoria de la pintora: desde el accidente que marcó su vida hasta su encuentro con Diego Rivera, las infidelidades, la llegada de Trotski a su vida y su pasión por la pintura. Por supuesto, en este metraje la cineasta combina fotos de los años 30 de la pareja en Estados Unidos y otras de su casa en Coyoacán con imágenes de los cuadros de Frida Kahlo a los que añade efectos de animación.

The Pilgrimage of Gilbert and George

“Yo soy Gilbert, yo soy George. Somos Gilbert and George”, dicen con una rítmica cadencia ensayada. El peculiar dúo artístico empezó su andadura en el mundo del arte con un lema muy simple: art for all. Desde entonces, Gilbert and George ha estado en la vanguardia del arte con una obra fácilmente reconocible en la que se abordan temas actuales y urgentes como la raza, la sexualidad, la religión o la moralidad.

“Los artistas tienen que ser outsiders”, reconocen en este documental de Mike Christie que se estrena en España en el marco del festival. Con un estilo realista y un arte visionario, The Pilgrimage of Gilbert and George ofrece una mirada hacia una trayectoria atravesada por la búsqueda del sentido de la vida a través del arte.

Tàpies, el joc de saber mirar

Este año se celebra el centenario del nacimiento de Antonio Tàpies, uno de los máximos exponentes del informalismo abstracto. Sergi Guix Planas estrena Tàpies, el joc de saber mirar, un documental que repasa la vida y la obra de uno de los artistas catalanes más importantes del siglo XX: desde el impacto que le causó la Guerra Civil y su tuberculosis hasta los últimos días antes de su muerte, en el año 2012.

Para armar este relato, Guix Planas ha recurrido a historiadores y artistas como Xavier Antich, Vicenç Altaió, Lluis Permanyer, Victòria Combalia, Núria Homs, conservadora de la fundación que lleva su nombre, Miquel Barceló o Perejaume, además de su viuda, Teresa Barba, y su hijo, Toni Tàpies.

The Wisdom of Wonder, Eugènia Balcells Once and Again

Este metraje dirigido por Luis Felipe Ruiz tiene su estreno mundial con motivo del Festival Dart. A través del vínculo que el cineasta pudo establecer con Eugènia Balcells durante los 15 años que trabajó junto a ella, The Wisdom of Wonder es un ejercicio que lleva de viaje al espectador por el trabajo, la vida y la obra de la artista que ha cultivado diversidad de lenguajes como la instalación de vídeo, el cine, la fotografía y el arte multimedia.

“Creo que la labor de los artistas es reencantar al mundo y proporcionar un lugar para soñar de nuevo”, asegura Balcells en esta cinta que nos acerca a la espiritualidad de una artista que conecta los principios de la ciencia con los de la filosofía, la sociología y el arte.

Lolo & Sosaku. The Western Archive

Lolo & Sosaku son dos artistas difíciles de clasificar. Creadores visuales que trabajan diferentes lenguajes como la escultura, la instalación, el arte cinético y la pintura aseguran que su trabajo “sucede en los márgenes, los empuja, los difumina y los cuestiona”.

En The Western Archive el cineasta, músico y codirector del Festival Sónar en Barcelona, Sergio Caballero, convierte a Lolo & Sosaku en dos cowboys entre el futuro y el spaghetti western que deambulan por los Monegros en un coche imposible y se van encontrando las instalaciones y las obras ruidistas de unos artistas llamados Lolo & Sosaku. Este largometraje que cierra el festival permite al espectador acercarse a la figura de estos dos artistas y a su proceso artístico.