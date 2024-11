Sigmar Polke a garrotazos con Francisco de Goya en el Museo del Prado

La admiración que Sigmar Polke sentía por el autor de las Pinturas Negras, queda patente en gran parte de su imaginario. Esta nueva exposición del Museo del Prado es una excelente oportunidad para desvelar sus afinidades y ver los puntos de fuga entre la obra de dos autores pioneros de la experimentación y la libertad creativa.

Sigmar Polke, el artista que con una gran inventiva dio pie a un Pop Art alemán llamado Realismo Capitalista, anti-estilo que bebe y se nutre del lenguaje de la publicidad; jugó y coqueteó con todo tipo de materiales como el polvo de meteoritos, el oro, plástico de burbujas, jugo de caracol, patatas, hollín e incluso el uranio.

Polke siempre se alejó de los principios academicistas del arte. Esta rebeldía frente a las técnicas pictóricas tradicionales, junto al uso de los materiales alternativos con los que jugaba, daba un aire anárquico a sus obras.

Esta exposición, comisariada por Gloria Moure, reúne más de cuarenta piezas del artista alemán —entre pinturas, fotografías y dibujos— junto al magnífico cuadro Las viejas o El Tiempo (1810-12) de Goya perteneciente al Museo de Lille y que se presenta por primera vez en España junto a su radiografía, una imagen que desvela composiciones que atrajeron de manera especial a Polke.

Sigmar Polke fotografiando el cuadro 'Las viejas', de Goya, en el Palais des Beaux-Arts de Lille, 1982 Fotografía © Britta Zoellne / Sigmar Polke taking a photograph of the painting The Old Women, by Goya, at the Palais des Beaux-Arts de Lille, 1982. Foto: © Britta Zoellne

Este descubrimiento le animó a experimentar nuevas búsquedas artísticas y fue una fuente de inspiración para profundizar en sus propios intereses.

La influencia de Goya en Polke y la complicidad que este siente hacia aquel abarca especialmente tres ámbitos: por un lado, el personaje y su circunstancia artística, política y social; por otro, la iconografía objetual y antropomórfica que aparece tanto en Las viejas como en su radiografía y, finalmente, la factura concreta del cuadro.



Vista general de la exposición.

La exposición no se desarrolla de un modo cronológico, sino a través de conceptos que atraviesan el tiempo, entrecruzándose con el uso de las diversas técnicas, poniendo de manifiesto la complejidad creativa de uno de los artistas fundamentales en nuestro tiempo.