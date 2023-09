Barcelona Gallery Weekend: diez exposiciones que no debes perderte

Marcada en el calendario desde hace ya 9 años, Barcelona Gallery Weekend pone en marcha la temporada galerística en la ciudad Condal. Entre el 14 y el 17 de septiembre, coincidiendo con Apertura Madrid Gallery Weekend, las 27 galerías de Art Barcelona inauguran de manera conjunta exposiciones de artistas como Ignasi Aballí, Berta Cáccamo, Anna Bella Geiger o Joan Fontcuberta.

Como es habitual, el evento cuenta con un programa de actividades que incluye visitas guiadas a galerías, conversaciones con artistas, galeristas y comisarios y talleres además de las ARCO Gallery Walks. Seleccionamos diez exposiciones que no puedes perderte en esta edición en la que se dan cita cerca de 70 artistas procedentes de 20 países.

Leer imágenes, de Ignasi Aballí. En Palmadotze

Obra de Ignasi Aballí

Ignasi Aballí, el último representante de España en la Bienal de Venecia con el proyecto Corrección y uno de nuestros artistas más internacionales, inaugura en Palmadotze Leer imágenes, una exposición en la que invita a reflexionar sobre la relación entre imágenes y textos.

Aballí, creador al que le gusta poner al espectador en situaciones complejas, parte de una serie de imágenes que ha encontrado en varios periódicos para crear 19 pinturas monocromas que tienen como tema la imagen, los espacios expositivos o la lectura. Utilizando herramientas de diseño, el artista ha mezclado los colores de cada imagen para conseguir un solo color para cada una de las obras.

Anna Bella Geiger y Pedro Geiger: cartografía afectiva. En Marlborough

Una obra de la exposición

La artista multidisciplinar Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933) aborda, con lenguaje poético e innovador, temas políticos, geográficos e identitarios. Reconocida como una de las artistas más importantes de su país, donde reside y trabaja, utiliza diferentes técnicas y soportes como el dibujo, la pintura, la fotografía o la escultura.

En Anna Bella Geiger y Pedro Geiger: cartografía afectiva, la galería Marlborough propone un recorrido por la obra de la artista y su marido, el geógrafo Pedro Geiger, que funciona como una exploración de su relación humana y afectiva. El visitante del espacio asistirá a una conversación que tendrá su continuidad en septiembre del año que viene en el mismo espacio.

Laberinto de soledades, de Dis Berlín. En Sala Parés

'I Am the Cosmos. Homenaje a Chris Bell' (2020), de Dis Berlín. Óleo sobre lino

Hacía más de una década que el pintor Dis Berlín no exponía en Barcelona, un periodo que acaba con la exposición que la Sala Parés le dedica coincidiendo con Barcelona Gallery Weekend. Laberinto de soledades reúne 41 pinturas realizadas en los últimos años y una escultura con las que Berlín continúa buscando misterios “en regiones donde la poesía, la música y el silencio siguen siendo los principales protagonistas”.

Siguiendo la estela de las exposiciones que se han podido ver en Madrid en los últimos años, todas las piezas de este pintor onírico se agrupan bajo la tensión entre contrarios como ausencia-presencia o música-silencio.

Triple recorrido, de Berta Cáccamo. En Ana Mas Projects

'Sin título' (años 90), de Berta Caccamo

En 1986 Berta Cáccamo (Vigo, 1963 - 2018) se licencia en la Facultad de Bellas Artes de San Jordi de Barcelona, ciudad a la que se había trasladado para estudiar y donde entra en contacto con el Grupo Cobra y Atlántica. Triple recorrido, que toma su título de una de las primeras obras que realiza al concluir sus estudios de Bellas Artes, es la primera exposición de la artista en la galería Ana Mas Projects.

Para la ocasión, que se convierte en un tributo a esa época, también pone sobre la mesa algunos de los puntos clave de su trayectoria a través de pinturas y papeles representativos de sus configuraciones estéticas. Además, se complementa con una intervención en la que Patricia Dauder dialoga con algunos papeles de Cáccamo fechados en la década de los dos mil.

Aún no, de Enric Farrés. En Bombon Projects

'Forat a les ulleres (per veure-hi a través)', 2023, objecte, 17 x 5 x 17cm

En Aún no el artista Enric Farrés juega con las evidencias, los anhelos y los deseos tanto físicos como conceptuales que en ocasiones suelen pasar desapercibidos. Con una mirada provocativa y misteriosa, la exposición de la galería Bombon Projects cuestiona la forma de mirar y percibir nuestro entorno poniendo en duda la forma correcta de ver para repensar y desvelar las estructuras que conforman tanto la exposición como las obras.

La selección de piezas propone experimentar cómo los filtros que en ocasiones nos permiten ver también nos pueden ocultar. Para Margot E. Cuevas, “Farrés coloca a la obra en el límite entre lo que es y lo que no es, entre lo que se evidencia y se esconde”.

Jardins de Pols, de Joan Fontcuberta. En ángels barcelona

'RERUM NATURA', de Joan Fontcuberta

Artista, ensayista, profesor y promotor de arte. Estas son solo algunas de las facetas del fotógrafo Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) cuyo trabajo oscila entre la realidad y la ficción propiciando que espectador reflexione en torno a lo que ve.

Con motivo de Barcelona Gallery Weekend, Fontcuberta presenta en la galería ángels barcelona una exposición que, titulada Jardins de Pols, reúne dos series fotográficas: en una recupera archivos que el paso del tiempo ha reducido a polvo y moho para retratar los microorganismos que han causado su desaparición, en la otra presenta paisajes generados a través del uso de algoritmos.

Fanning the spark of hope in the past, de Bouchra Khalili. En ADN

'The Magic Lantern' (2020-2022, VideoHD), de Bouchra Khalili

La exposición que la galería ADN dedica a Bouchra Khalili continúa con la que le dedicó el MACBA a principios de año. Fanning the spark of hope in the past reúne una selección de trabajos realizados por la artista entre 2008 y 2022 en los que aborda asuntos como la autorrepresentación, la movilidad global, la resistencia, la solidaridad internacional, el feminismo y la colaboración.

Moviéndose entre distintas disciplinas como el cine, la fotografía y el textil, la exposición pone de relieve 20 años de trayectoria en los que la artista nos hace partícipes de la memoria reprimida y la historia silenciada.

Emoji peace dove Emoji red heart Emoji blue butterfly, de Anne-Lise Coste. En NoguerasBlanchard

'Police', 2022, de Anne-Lise Coste. Cortesía Gina Folly.

Las protestas que se han vivido en Francia con motivo del abuso policial sobre la población racializada ha tenido su eco en los periódicos y ha servido de base para Emoji peace dove Emoji red heart Emoji blue butterfly, muestra individual de la artista Anne-Lise Coste en la galería Nogueras Blanchard.

Conocida por el enfoque radical de su trabajo y por traer al frente algunos de los problemas que acechan a la sociedad, Anne-Lise Coste ha convertido los mensajes de las protestas en señales de neón que ahora se apoderan del espacio galerístico y funcionan como un grito silencioso que denuncia la violencia, la dominación y el conformismo.

De lo que uno dice / lo que está así / sola doble, de Alberto Peral y Luis Bisbe. En Galería Alegría

Obra de Alberto Peral en la Galería Alegría

Galería Alegría inaugura una exposición site-specific de Alberto Peral y Luis Bisbe en la que se conjugan dos formas de hacer y de mirar, dos prácticas y dos concepciones próximas y distantes que se encuentran, se hibridan y se cruzan.

La muestra, titulada De lo que uno dice / lo que está así / solo doble convierte el espacio en una parte activa de la exposición.

Teoria dels cossos, de Oriol Vilapuig. En Rosa Santacruz

'Part VII, El gest (fragment)', 2023

“Un cuerpo es inmaterial, es un dibujo, es un contorno, es una idea”, se puede leer en una proyección mientras vemos cómo la sombra de un cuerpo recortado en papel se balancea por la pantalla. Tomando el título del libro Teoría de los cuerpos de Gabriel Ferrater, la exposición Teoria dels cossos reúne en la galería Rosa Santacruz los últimos trabajos de Oriol Vilapuig en torno a la idea del cuerpo.

La obra del artista, repleta de carne, trozos de pelo, marcas, cicatrices y asimetrías, pone en el centro el cuerpo y busca crear imaginarios en torno a temas como el deseo, la pérdida, el erotismo, el cuerpo, el miedo, el lenguaje o el tiempo.

