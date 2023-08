La sensacional vida de Freddie Mercury en la más grande exposición y subasta de Sotheby's Londres

"Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas, quiero llevar una vida victoriana rodeada de un desorden exquisito", escribía la leyenda del rock Freddie Mercury (de padres indio-parsi y nacido Farrokh Bulsara en la isla de Zanzíbar, en 1946) en su autobiografía Una vida, en sus propias palabras. El líder de la banda de rock británica Queen adoraba las subastas y a través de ellas y de adquisiciones durante sus viajes por todo el mundo reunió una colección de arte tan fascinante como su música. En 1980, compró una villa de ladrillo de estilo neogeorgiano en el barrio londinense de Kensington: la llamó Garden Lodge y la llenó con el arte y los objetos que lo inspiraron, como el retrato que Picasso pintó de su esposa Jacqueline Roque, y que tenía en su cocina, el corazón de la casa.

Ahora la exposición Freddie Mercury: A World of His Own, en Sotheby's Londres, nos abre por primera vez las puertas de Garden Lodge, revelándonos la extraordinaria colección de arte de la leyenda mundial del rock, su imaginativa personalidad, su exigente forma de trabajar y componer, así como sus pasiones y su fabuloso estilo de vida. También se muestran sus pertenencias profundamente personales, desde su cuaderno de poemas del colegio a sus tarjetas de miembro de clubs londinenses, y hasta al libro de invitados y menú de las cenas que organizaba Freddie Mercury en Garden Lodge, detallando los planes de asientos o menús que servía a sus amigos.

Más 1.500 piezas. De pinturas de grandes maestros modernos a objetos de art déco. De los manuscritos de las letras de sus canciones más famosas a sus guitarras acústicas. De los innovadores trajes escénicos de sus conciertos que arrasaron en todo el mundo a los discos de platino o los diseños, recién descubiertos, para el famoso escudo de Queen. De sus muebles, muchos de artes decorativas japonesas, a artes gráficas, cerámicas, vidrios y objetos de arte y personales (como un peine de bigote de plata diminuto de Tiffany's).

Imagen del exterior de Garden Lodge. Sotheby's

El recorrido de la exposición se realiza a lo largo de una secuencia de galerías inmersivas, cada una dedicada a un aspecto diferente de la vida rica y multifacética de Mercury. La exposición se clausura el 5 de septiembre, cuando habría cumplido 77 años. A su conclusión, Sotheby's subastará todo en seis sesiones, seis subastas temáticas del 6 al 13 de septiembre.

Durante la visita a la muestra también puede disfrutar de un bocado en el restaurante que Sotheby's ha creado inspirado en Freddie Mercury o tomar un refrigerio el café Sotheby's decorado con temática de gatos y al que han dado el nombre de los dos felinos más preciados del cantante: Miko (a quien inmortalizó en una canción que le compuso en 1991) y Delilah. Es ya legendaria la pasión que sentía por los gatos; de hecho, el jardín de Garden Lodge estaba habitado por los distintos gatos que recogía o adoptaba.

"Será la exposición pública más grande y espectacular en la historia de nuestra compañía. La subasta, lujosa en escala, reunirá la experiencia de especialistas de 30 categorías diferentes de coleccionismo", señala Oliver Barker, presidente de Sotheby's Europa, que prosigue: "¿De qué otra manera podríamos celebrar la leyenda que es Freddie Mercury? Su sensacional vida nos ha dejado una rica variedad de momentos artísticos que todavía nos conmueven y asombran". Ahora, todos aquellos que lo admiraron también pueden experimentarlo y descubrir sus pasiones artísticas y las más privadas a través de los 1.500 lotes de la subasta que se han conservado perfectamente en la casa londinense del líder de Queen desde 1991.

El hogar de Mercury

Sotheby's ha transformado las 15 galerías de su sede del edificio en New Bond Street en el centro de Londres para que se asemejen a la antigua casa del líder de Queen para la exposición.

Durante 30 años, su casa Garden Lodge, de estilo georgiano, ha permanecido casi en su totalidad como la dejó el cantante después de su prematura muerte en 1991. Al adquirir Garden Lodge en 1980, originalmente construida en el siglo XX para el pintor Cecil Roe y su esposa, Freddie Mercury se dedicó a recrear una casa que fuera a la vez grandiosa e íntima, un hogar con un ambiente muy teatral, ricamente amueblado con distintos estilos y decorado con hermosas obras de arte. Era un lugar enteramente de su propia creación, una casa a la que podría retirarse, y donde, rodeado por mucho arte y objetos que buscó cuidadosamente a lo largo de los años, podía entretener y crear en una forma que solo él sabía.

La sala del Magic Tour con discos de plata, oro y platino. Sotheby's

Mary Austin, una de las amigas más cercanas de Mercury (y exnovia, interpretada por Lucy Boynton en la película biográfica de 2018, Bohemian Rhapsody), ha vivido en la casa las últimas tres décadas, que atesoró además de cuidar de la colección. "Durante muchos años he tenido la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y amaba", dice Austin. "Pero los años han pasado y ha llegado el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida".

"Era importante para mí hacer esto de una manera que sintiera que a Freddie le hubiera encantado, y no había nada que le gustara más que una subasta", continúa Austin. "Freddie fue un coleccionista increíble e inteligente que nos mostró que en todo hay belleza, diversión y conversación; espero que esta sea una oportunidad para compartir todas las facetas de Freddie, tanto en público como en privado, y para el mundo, para comprender más y celebrar su espíritu único y hermoso".

A la derecha, una de las pinturas favoritas de Mercury, de Geza Vastagh. Sotheby's

El propio Freddie Mercury afirmaba: "Me encanta ir a las subastas. Lo único que realmente echaría de menos, si realmente dejara Gran Bretaña, sería Sotheby's". En consecuencia, resulta más que apropiado que la reunión y venta de los muchos tesoros de Mercury se hayan llevado a cabo en una de sus instituciones británicas favoritas.

Las estrellas de la colección

La subasta de los 1.500 lotes, que abarca arte, moda, instrumentos musicales, documentos personales, fotografías, muebles y joyas recopilados a lo largo de su vida, se divide en seis sesiones y comenzará con una "Venta Nocturna" (The Evening Auction) el 6 de septiembre. A través de las seis subastas temáticas, "Venta Nocturna", "En el escenario", "En casa", "Enamorado de Japón" y "Pequeñas locuras" (I, II), Sotheby's invita a descubrir uno o varios aspectos del caleidoscópico mundo de estilo y calidad de Freddie Mercury.

La primera subasta incluye pinturas de Marc Chagall, Pablo Picasso, Georges Braque, Salvador Dalí, Henri Matisse o Erté y llega hasta la última obra de arte que compró Mercury, un James Jacques Tissot titulado Type of Beauty (1880), un retrato de la musa y amante de Tissot, Kathleen Newton, la mujer cuya belleza lo ayudó a establecer su posición artística y que estaba en su salón.

Pablo Picasso, 'Jaqueline au Chapeau Noir' (1962). Sotheby's

Esa noche también se venderán sus joyas de Cartier (relojes, broches, anillos), lámparas de Art Nouveau de Tiffany, jarrones de Lalique o relojes de Fabergé…. Otro de los tesoros de esta subasta es el mítico conjunto de capa y corona que se puso en su gira de Magic Tour en 1986 y que encargó a su amiga la diseñadora Dina Moseley; la corona es una réplica de la coronación San Eduardo de Gran Bretaña, y la capa está inspirada en la de la coronación del emperador Napoleón.

La estrella de esta primera subasta es sin duda el Grand Piano, un preciado piano de media cola negro Yamaha que adquirió en 1975 con el respaldo financiero del magnate de la música Don Arden, y se estima que alcanzará los 3.5 millones de euros. Fue un elemento vital-centro de un extraordinario viaje musical y personal, que no tiene paralelos reales en la historia de la música pop y rock.

En este piano Mercury se pasaba días enteros sentado trabajando (por lo general, comenzaba calentando con una escala, seguido de esa mirada determinada que decía: "Es hora de ponerse a trabajar") con un objetivo: "Quiero ser recordado como un músico de algún valor y sustancia", y en ese piano compuso numerosos éxitos, desde Bohemian Rhapsody hasta la última obra maestra operística Barcelona (que compuso para los Juegos Olímpicos de Barcelona y cantó con Monserrat Caballé).

En primer plano, el Grand Piano Yamaha de Mercury. Sotheby's

Mary Austin, que vivía con Mercury cuando compró el piano, recuerda: "Freddie trató al Yamaha con absoluto respeto. Lo consideraba más que un instrumento, era una extensión de sí mismo, su vehículo de creatividad. Nunca fumó en el piano ni apoyó un vaso encima y se aseguraría de que nadie más lo hiciera. El piano siempre estuvo impecable".

David MacDonald, director de subasta de colecciones con propietario único en Sotheby's Londres, señala: "La colección de Freddie Mercury es una manifestación de la creatividad de un hombre extraordinario, con gusto y un ojo infalible para la belleza, mucho más allá que una exquisita selección de los mejores ejemplos de artistas de todos los siglos y países".

Y prosigue: "Su sentido de alegría de vivir y generosidad de espíritu es el hilo conductor que recorre toda la colección, que nos lleva en un viaje a lo largo de su vida, desde sus días de escuela (en los que escribía poesía), hasta la universidad, los primeros años de su carrera y por supuesto sus mejores momentos escénicos. Mucho ya se ha escrito y hablado sobre Freddie Mercury en los últimos treinta años, pero tal vez nunca antes hemos tenido el privilegio de estar tan cerca de iluminar su mundo personal, algo que sólo conocían hasta ahora sus seres más cercanos y queridos: una verdadera alegría descubrirlo".

Un par de Adidas usadas por Freddie Mercury. Precio estimado entre 3.000 - 5.000 libras. Sotheby's

La formación inicial de Freddie Mercury como artista (estudió Arte Gráfico y Diseño en la Escuela de Arte Ealing) sin duda contribuyó a su amor y aprecio de toda la vida por el arte y, en particular, por las artes gráficas. También estudió moda y, en sus inicios, se ganaba la vida vendiendo ropa y textiles antiguos en un puesto del mercado, lo que marcó el nacimiento de un interés por los disfraces y telas suntuosas, todas las cuales ocuparían un lugar destacado en su personaje escénico y en su hogar. Los trajes escénicos que salen a subasta los encargó él mismo, y en algunos, como sus primeros catsuits, él cosió sus propias 'Alas de Mercurio', como rehízo la chaqueta de estilo militar que Mercury usó en su fiesta de 39 cumpleaños.

La subasta nos revela muchas de sus pasiones. Además de su legendario entusiasmo por los gatos o por el arte en vidrio, la que marco su vida fue su profunda pasión por Japón, su estilo de vida, su gente, su arte. De hecho, la tercera sesión de la subasta se titula "Enamorado de Japón" (In love with Japan), un país que Queen recorrió seis veces y de donde Mercury compraba muebles, mesas, sillas, cerámicas de la ciudad de Arita en Kyushu y lacas del periodo Edo y Showa del arte japonés. Destacan su gran colección de grabados en madera japoneses de los siglos XVIII y XIX, así como su extraordinaria colección de exquisitos kimonos. Su pasión era tal que un salón de la planta baja de la casa se convirtió en el "Salón Japonés", decorado por Mercury al estilo japonés como homenaje al país por el que sentía tanta afinidad.

Freddie Mercury en Japón. Polaroid. Sotheby's

Una sección muy especial es la de los borradores de trabajo escritos a mano de las letras y música de muchos de sus éxitos como Don't Stop Me Now, Somebody to Love o We Are the Champions, todas las cuales fueron compuestas durante un estallido de creatividad a mediados de la década de 1970. "Gracias al descubrimiento de este extraordinario grupo de primeras letras escritas a mano, ahora podemos apreciar plenamente su habilidad absoluta como letrista", señala Gabriel Heaton, especialista en libros y manuscritos de Sotheby’s.

"Los primeros borradores como estos se pierden o descartan con facilidad, por lo que su rara supervivencia nos brinda una visión fascinante de cómo se desarrollaron y armaron sus canciones, recordándonos su complejidad y sofisticación musical", añade. Todos los manuscritos de la subasta nos llevan a un viaje de descubrimiento hasta el corazón de Mercury como artista creativo. Además, se han encontrado canciones nunca lanzadas. Estas páginas son en definitiva el testimonio de las muchas horas que dedicó a perfeccionar su oficio, mientras experimentaba y jugaba con el lenguaje, afinando y dando forma a las letras y armonías de sus canciones.

En este sentido, el manuscrito estrella es de la letra de Bohemian Rhapsody, de 1974 (cuyo valor estimado está entre 800.000–1,2 millones de libras), y que Mercury garabateó en 15 páginas de papelería, ahora desaparecida, de British Midland Airways. Una de esas páginas revela que tenía la intención de llamar a la canción Mongolian Rhapsody, antes de tachar "Mongolian" y reemplazarlo por "Bohemian".

Borrador a mano de la letra de 'Bohemian Rhapsody'. c. 1974. Queen Music Ltd - Sony Music Publishing UK Ltd

Una semana después de su debut en 1975 en Top of the Pops, Bohemian Rhapsody saltó al número 1 en las listas británicas, donde permaneció durante nueve semanas. Es la tercera canción más vendida en el Reino Unido de todos los tiempos. El propio Mercury dejó escrito: "Bohemian Rhapsody era algo que quería hacer durante mucho tiempo, algo operístico, y finalmente fue el resultado óptimo de donde mi limitada capacidad me puede llevar. La composición de Rhapsody fue realmente una tarea mastodóntica… Afortunadamente se convirtió en un gran éxito. Funcionó y estoy muy contento. Era una canción fuerte... como un volcán en erupción que de repente estalló. Solo después de Bohemian Rhapsody se dieron cuenta de lo que se trataba Queen".

Junto con el manuscrito se incluyen el revolucionario traje alado que Mercury usó en el video musical de Bohemian Rhapsody, que se estima que se venderá entre 50.000£ y 70.000£. Considerado el primero de su tipo, Mercury encargó a su amiga y diseñadora de vestuario Wendy de Smet que creara un traje de satén color marfil con una chaqueta bolero con muñecas y un par de zapatillas altas Adidas aladas inspiradas en el dios romano Mercurio.

Kimonos y otros trajes utilizados por Freddie Mercury en el escenario. Sotheby's

"Esta subasta histórica", concluye David MacDonald, director senior de Sotheby's Londres, "nos ofrece el último pase entre bastidores al universo de Mercury. Han sido muchos meses de trabajo en Garden Lodge descubriendo innumerables tesoros que nos han revelado a todos una gloriosa aventura través de la infinita imaginación de Freddie Mercury. Ha sido todo un honor".

Todo lo que compró y adquirió Freddy Mercury fue tanto para ser amado como para vivir alegremente con ello. Él mismo decía: "Me encanta el hecho de que puedo hacer felices a las personas en cualquier forma. Aunque sea solo una hora de sus vidas, si puedo hacerles sentirse afortunados o hacerles sentir bien o llevarse una sonrisa a una cara triste, eso para mí vale la pena".

