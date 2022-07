'Vive le cinéma!': explorando los límites del cine en San Sebastián

Explorar los límites del cine a través de la vida y la muerte, lo político y lo cotidiano y la presencia/ausencia del cuerpo es la propuesta de Vive le cinéma!, una exposición que reúne en Tabakalera (San Sebastián), hasta el 8 de enero de 2023, creaciones audiovisuales de Dea Kulumbegashvili, Isaki Lacuesta, Lemohang Jeremiah Mosese y Jia Zhang-ke. Un proyecto coproducido junto al Eye Filmmuseum de Ámsterdam y que cuenta con la colaboración del Festival de San Sebastián.

Los cuatro cineastas han adaptado su práctica habitual de hacer películas destinadas a una sala de cine para crear instalaciones cinematográficas en una sala de exposiciones, captando la luz y el sonido para abordar distintas temáticas. El dispositivo cinematográfico se reinventa aquí a través de la aplicación de una tecnología más propia de las prácticas artísticas para potenciar la experiencia fílmica.

Y es que cada vez es más habitual ver películas en las salas de exposiciones o piezas audiovisuales en una sala de cine. Una confluencia que genera interesantes efectos espaciales y temporales. Por una parte, la dimensión estática y bidimensional de la pantalla de cine se transforma, en el ámbito expositivo, en una experiencia tridimensional por la que transita el espectador. En cuanto al tiempo, no hay principio ni fin, ya que las imágenes en movimiento se proyectan en las salas expositivas de manera ininterrumpida.

'Captives', de Dea Kulumbegashvili

La exposición propone una experiencia de redescubrimiento del cine y de la forma en que la luz y el sonido se extienden más allá de la pantalla. Las nuevas formas de "cine expandido" desempeñan un papel fundamental en las obras de estos cuatro artistas. Las obras de Mosese y Zhang-ke fueron presentadas en el Eye Filmmuseum de Ámsterdam, mientras que las de Lacuesta y Kulumbegashvili han sido producidas expresamente para esta exposición.

La georgiana Dea Kulumbegashvili, cuyas películas buscan retratar las diferentes realidades de su país, con especial interés por los personajes femeninos, presenta Captives, una instalación audiovisual inmersiva que invita al público a entrar en el espacio, profundamente íntimo, de un personaje en pantalla. La obra quiere cuestionar el significado de la representación, la relación entre lo humano y lo no humano, así como la conexión entre estos dos modos de ser.

En su esencia, es un estudio sobre el acto de mirar y explora la narrativa subyacente que surge entre el espectador en el espacio físico y la presencia del otro en la pantalla. El sonido adquiere una gran relevancia en la instalación, que fue desarrollada por Kulumbegashvili en una residencia artística realizada en el Espacio de Artistas de Tabakalera, con la colaboración del Festival de San Sebastián, en 2021.

Isaki Lacuesta, ganador de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Los pasos dobles (2011) y Entre dos aguas (2018), presenta Prohibimos en España. Censuras, prohibiciones y denuncias en la España democrática (1977-2022), una instalación que consiste en un cubo cubierto de espejos visitable de manera individual y donde se recogen cerca de un centenar de casos de censura y prohibición de ideas e imágenes en España.

En paralelo, el sonido de la sala ofrece las respuestas de 26 músicos a la pregunta: “¿Puedes cantarme alguna cosa que no se pueda cantar en España?”. Responden a la pregunta Albert Pla, Christina Rosenvinge, Fermín Muguruza, Gran Wyoming, Kiko Veneno, La Basu y Soleá Morente, entre otros. La obra se plantea como una cartografía de la prohibición y de sus imaginarios porque, en opinión de Lacuesta, no hay mejor forma de entender una sociedad que la de atender a todo lo que se niega a sí misma.

Lacuesta presenta una obra planteada como una cartografía de la prohibición a partir de casos de censura en España

Nacido en Lesotho, Lemohang Jeremiah Mosese es una de las voces más innovadoras y prestigiosas del cine africano actual. Pertenece a una generación de cineastas cuyo trabajo cuestiona los estereotipos que rodean al cine del continente y desarrolla un nuevo imaginario visual para contar sus historias. En sus películas, Mosese suele procesar sus propios recuerdos de la infancia e investiga cómo las religiones originarias de Europa influyen en las sociedades poscoloniales.

En su pieza Bodies of Negroes. I Will Sculpture God, Grim and Benevolent, Mosese vuelve a su tierra natal para celebrar la belleza de los cuerpos femeninos negros desde una perspectiva sensorial en la que el espectador se adentra gracias a las seis pantallas de las que se compone la instalación. En las pantallas vemos a 11 hijas negras que cuidan de su madre moribunda. Vemos cómo le lavan la cara, el cuerpo, los pies. Sin embargo, cuanto más lavan a su madre, sus acciones van tomando más forma de rituales, que se convierten en una manera de limpiar sus propias transgresiones.

Una imagen de la obra de Isaki Lacuesta

Finalmente, Jia Zhang-ke, destacado representante de la voz del cine independiente chino en la actualidad, participa en Vive le cinéma! con Close-Up una intervención multipantalla basada en la ubicuidad de las cámaras de vigilancia. En la China contemporánea, todos los rincones de las ciudades o de los pueblos están llenos de cámaras de vigilancia CCTV. Casi no hay puntos ciegos en los espacios públicos. Estas cámaras se llaman "ojo del cielo" y son el mayor productor de imágenes. Sin embargo, los individuos se vuelven "inespecíficos" e "insignificantes" entre esas imágenes de vigilancia de gran angular.

En Close-Up, cuatro cámaras escanean una intersección de tráfico con un gran flujo de movimiento de personas, mientras que una quinta se centra en un hombre herido. Lo que empieza siendo un plano general se convierte en un primer plano que permite que las personas visitantes puedan seguir la historia de este individuo, y ver cómo las cámaras observan, controlan, constriñen, encuadran y dirigen, al mismo tiempo, la mirada del público a la exposición.

Al contraponer la sobreabundancia de imágenes de vigilancia con la mirada del cineasta sobre una sola persona, Jia Zhang-ke reivindica la capacidad del cine para una observación cercana del individuo y, con ello, de la condición humana.

Como introducción a las cuatro instalaciones, la exposición ofrece videoensayos sobre las filmografías de cada artista. En el caso de los de Kulumbegashvili y Lacuesta, las autoras han sido las cineastas vascas Irati Gorostidi y Maider Oleaga.

Con la apertura de Vive le cinéma!, Tabakalera se vuelca en el septuagésimo aniversario del Festival de San Sebastián. La exposición se completa con un programa de actividades en el que destacan una serie de proyecciones de los directores protagonistas que se desarrollará a lo largo del próximo otoño y el VII Seminario Internacional de Cine, que se celebrará en noviembre y contará con la presencia de los cuatro artistas de la exposición, además de Rabih Mroué, Alex Reynolds, Maddi Barber y Mirari Echávarri.

