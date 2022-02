8 premios para celebrar la edición 40 (+1) de ARCO

Noticias relacionadas Especial ARCO 2022 en El Cultural

ARCO es una de esas citas que congrega a una gran cantidad de galerías, artistas y coleccionistas durante unos días. Mientras dura la fiesta con el arte contemporáneo se conceden algunos premios que este año han recaído sobre artista como June Crespo, Lúa Coderch, Ana Estruch Mata o la galería East Contemporary, que ha sido distinguida como mejor stand de la feria. Descubre aquí la lista completa:

VIII Premio Opening

Las galardonadas de la sección Opening

La galería milanesa East Contemporary ha sido galardonada con el VIII Premio Opening by Allianz. Este galardón premia al mejor stand de la sección con la devolución del valor de su espacio en esta edición de la feria. El jurado, formado por Yina Jimenez, Curator at large, Caribbean Art Initiative; Adeena Mey, Afterall Managing Editor; Claudia Segura, MACBA; Bernardo Mosqueira, ISLAA New Museum Curatorial Fellow, ha reconocido así el trabajo de los artistas Nour Jaouda y Anna Bak, representados por la galería ganadora, que ha sido reconocida por su fuerte enfoque curatorial que el jurado considera extremadamente relevante desde el punto de vista estético y político. A través de una exposición cuidadosamente orquestada, las obras de Anna Bak y Nour Jaoudia crean una conversación entre diferentes tradiciones y medios que complican la comprensión de los movimientos de los artistas y las geografías a través de las cuales la escena de Europa del Este se encuentra con el Mediterráneo Negro.

VI Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente

Laia Estruch Mata

En la sexta edición del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, un galardón que invita a crear piezas inspiradas en Granada y su monumento más emblemático, la Alhambra, ha distinguida a Lara Estruch Mata. Su obra Zócalo, realizada en colaboración con el artesano Eloi Bonadona, es una estructura de cerámica cilíndrica, basada en la tradición alfarera local del pueblo de Quart, en Girona, que recuerda a un instrumento de viento y que parte de las cubiertas horadadas y abovedadas de los baños del Palacio de Comares, en la Alhambra. En Zócalo varios de los elementos se organizan libremente en la superficie de las piezas con la intención de poner en danza un lenguaje, el de la cerámica popular, que parece cobrar sentido a partir de su infinita e invariable repetición a través del tiempo. Además de esta pieza, en el stand del galardón se pueden ver las propuestas de Álvaro Albaladejo, Fuentesal Arenillas (Julia Fuentesal y Pablo M. Arenillas), Nadia Barkate y Lois Patiño, también finalistas del certamen.

I Premio Martin Miller's Gin

Imagen del stand de la galería Walden

El jurado de la primera edición del Premio Martin Miller’s Gin, que premia al mejor Solo / Duo, formado por Rosa Ferrer y Andrea Bellini, ha galardonado el proyecto de la artista Marta Palau expuesto en la galería Walden de Buenos Aires. Palau (Albesa, Lérida, 1934) es una artista española, nacionalizada mexicana, reconocida en el panorama artístico internacional por sus tapices. A lo largo de su trayectoria ha utilizado el textil para desarrollar una singular forma de expresión artística: abordando los materiales para repensar tanto lo pictórico como lo escultórico.

II Premio Lexus al mejor stand

Stand de la galería Rolf Art

Lexus ha otorgado el II Premio al Mejor Stand y Contenido Artístico, dotado con 10.000 euros, a la galería argentina Rolf Art. El galardón tiene como fin destacar no solo el trabajo que todos los artistas realizan en sus galerías, sino también a aquellos que despuntan por su presentación. El jurado de esta segunda edición ha estado formado por Estrella de Diego y José Luis Blondet.

V Premio de Arte Catalina D’Anglade ARCOmadrid

'Cuando nuestros ojos se tocan'

La obra Cuando nuestros ojos se tocan (2020) de June Crespo (Pamplona, 1982), que puede verse en el stand de la galería Carreras Múgica ha sido distinguida con el V Premio de Arte Catalina D’Anglade. Se trata de dos gorras fundidas directamente en acero que incorporan partes del proceso de fundición, como bebederos y revestimiento de cerámica. "Los dos elementos soldados entre sí y anclados en la pared funcionan como receptáculos enfrentados generando un espacio vacío activo entre ellos, como el espacio entre dos manos, dos cabezas... El título está extraído de una cita de Derrida: Cuando nuestros ojos se tocan, ¿Es de día o de noche? La segunda parte del galardón conlleva el desarrollo, a lo largo del año, de un proyecto inédito del artista que unirá arte y diseño en una pieza seriada pensada en acercar el arte a nuevos públicos. June Crespo es representante de una nueva generación de artistas que están rompiendo fronteras. La navarra estará en la exposición central de la próxima edición de la Bienal de Venecia.

XV Premio illySustain-ART

Obra de Ana Navas

El jurado del premio, formado por la coleccionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Catalina Lozano, Pily Estrada y Carlo Bach, ha reconocido a Ana Navas, “joven artista” representada por la galería de Múnich Sperling. En su obra la creadora investiga sobre la genealogía de los objetos combinando varias formas de arte, como esculturas, video, pintura y performance. Navas (Quito, 1984), que se crió en Venezuela y ahora vive y trabaja en Rotterdam, utiliza un enfoque tanto histórico como ficcional para cuestionar la relación entre forma y función y entre “original” y "copia” de los objetos cotidianos y aparentemente inofensivos. El premio está dotado de 15.000 euros.

Premio ARCO-BEEP de Arte Electrónico

La obra 'Echo'

El premio BEEP ha sido concedido a Echo, una obra realizada por Lúa Coderch, Julia Múgica, Lluís Nacenta e Iván Paz, presentados en la Galería àngels barcelona. El jurado ha valorado esta creación colectiva que reformula, en clave contemporánea, el mito de la ninfa Eco, materializándose en un objeto post-humano junto al que se encuentra un pequeño taburete que posibilita la interacción del espectador. Echo responde y conversa en el límite de lo (in)congruente y, en cierto sentido, plantea una alegoría de nuestra necesidad de encontrar correspondencia. Los artistas indican que esta obra “funciona como un cuerpo entre los cuerpos”, opera en sociedad articulando enunciados que revelan nuestra dificultad para entender lo que se dice y tratar de hablar con un mínimo sentido.

Premios “A” al Coleccionismo

Los galardonados con el Premio "A" al coleccionismo

La Fundación ARCO ha otorgado los Premios “A” al Coleccionismo que este año ha reconocido cuatro colecciones: Francesca Thyssen-Bornemisza, fundadora de TBA21 -Premio Filantropía y Colección Internacional-; Colección cmb – coleção moraes-barbosa -Colección Privada Latinoamericana-; Jimena Blázquez Abascal -Fundación y Colección Privada Nacional- y Eduardo Salazar y Juliana Hernández -Colección Joven-.

Para Francesca Thyssen-Bornemisza, presidenta de TBA21, "coleccionar consiste en permitir que algo que te ha llamado la atención se convierta en algo que sientes como tuyo y al final es inevitable que te veas ayudando al artista a producir ese siguiente paso tan importante".

La colección ha sido fraguada y moldeada a través de las relaciones de colaboración a largo plazo entre Francesca Thyssen-Bornemisza y los comisarios y artistas involucrados en los diversos encargos de obras, relaciones que han sido forjadas gracias a un proceso de apoyo recíproco, una profunda confianza mutua y un diálogo continuo.

Desde 1999, Pedro Barbosa y Patricia Moraes han adquirido obras de arte conceptuales realizadas en todo tipo de medios. Una importante sección de su colección está formada por arte efímero de los 60 y 70 y por obras de arte conceptuales del mismo período. En los últimos 20 años, la colección moraes-barbosa ha incorporado una numerosa cantidad de arte conceptual, en todo tipo de formatos y de variada procedencia.

En el año 2000, Jimena Blázquez centró su trayectoria profesional en la creación de la Fundación NMAC (Montenmedio Art contemporáneo), en Cádiz. Hoy en día, está centrada en la producción de obras site specific siendo una plataforma de creación contemporánea con becas y residencia abierta al público y pionera en Europa dentro de la red de Museos al aire libre. La colección se caracteriza por su implicación y compromiso con los artistas internacionales de su generación.

Eduardo Salazar y Juliana Hernández conforman una pareja de coleccionistas con una singular mezcla de intuición estética y profundidad conceptual, de miradas sobre el cuerpo como objeto y como medio artístico, y un especial interés en el arte que hace eco de los tiempos que vivimos y de las realidades que deben entenderse y transformarse. En el año 2014 la ambición y dinámica de la colección se intensificó a través del circuito de ferias internacionales y la expansión del diálogo de la colección con otros artistas latinoamericanos y europeos.

