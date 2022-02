Un banco italiano en liquidación pone a la venta un 'caravaggio' para compensar a sus clientes

Una nueva obra de Caravaggio sale al mercado. El artista barroco está siendo sin duda el gran protagonista del mundo del arte en los últimos meses. Primero con la aparición de un supuesto Ecche Homo de su mano en la madrileña casa Ansorena y hace escasos días con la subasta del palacio romano con su único mural conocido, que se declaró desierta. La historia del nuevo lienzo del maestro del tenebrismo, una Coronación de espinas que podría comprar cualquier persona, es todavía más rocambolesca.

El cuadro en cuestión se conserva en el Palazzo degli Alberti, en la localidad de Prato, cerca de Florencia, que cuenta con un enorme tesoro cultural que incluye más de un centenar de obras de Tintoretto, Tiepolo o Bellini, entre otras joyas pictóricas y escultóricas. El palacio se utilizaba hasta fechas recientes como las oficinas de la Banca Popolare di Vicenza, quebrada en 2017 y actualmente en liquidación. Ahora, la entidad, obligada por la sentencia de un tribunal, espera hacer (mucha caja) con el caravaggio y el resto de pinturas para poder indemnizar a los clientes que perdieron sus ahorros.

"La coronación de espinas podría valer por sí sola más de 500 millones de euros y el valor de la colección completa, que contiene obras de algunos de los artistas más famosos de Italia, es enorme", ha señalado Gloria Gatti, una abogada especializada en cuestiones del mundo del arte y colaboradora de la publicación Giornale dell'Arte. El lienzo, de 178 centímetros por 125, representa el momento en el que se coloca sobre la cabeza de Cristo la corona de espinas. Autentificada como un caravaggio en 2017, la tela refleja a la perfección la maestría del artista en el uso del claroscuro.

'La coronación de espinas' de Caravaggio. / Wikimedia Commons.

No obstante, el nuevo propietario del cuadro -el plazo para presentar ofertas a la Banca Popolare finaliza en el último minuto del 28 de febrero-, no podrá moverlo de su actual localización: una ley de protección del patrimonio histórico impide su traslado. Los liquidadores, no obstante, están apelando contra esta orden, pero si nada cambia, el caravaggio podría adjudicarse por un precio de ganga en comparación con sus últimos movimientos: el misterioso Judith y Holofernes encontrado en 2014 en una buhardilla de Toulouse se vendió por un precio nunca revelado, pero que oscilaría entre los 100 y 150 millones de euros.

"Es poco probable que alguien quiera pagar el precio de mercado si no puede disfrutarlo", ha valorado Gatti. La lujosa Villa Aurora que salió a subasta el mes pasado y contenía el único mural atribuido a Caravaggio estaba valorada en 471 millones de euros. Se repetirá el próximo 7 de abril a un precio un 20% más bajo. "La pintura de Roma se valoraba en 350 millones de euros y La coronación de espinas debería ser más valiosa porque está en un lienzo, no en un techo", ha opinado la experta.

Fundada en 1866, la Banca Popolare di Vicenza acumuló su colección de arte mientras compraba otros bancos en el noreste de Italia antes de entrar en ruina hace cinco años. En total, es propietaria de 124 pinturas de gran valor que se conservan tanto en el palacio de Prato como en otro museo de Vicenza.

