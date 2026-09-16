El Gobierno sacará el jueves a información pública la ley que regulará el uso de la IA en el sector cultural

El Gobierno sacará este jueves 17 de septiembre a información pública el anteproyecto de ley que regulará y limitará el uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IA) en el ámbito del Estatuto del Artista.

Así lo han explicado este miércoles fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, impulsor de la norma en colaboración con el Ministerio de Cultura.

El texto recoge el artículo 13 del Estatuto del Artista, que perdió fuelle tras el posicionamiento en contra del Consejo de Estado, algo que los sindicatos CCOO, UGT, UAA y Conarte criticaron por situar a los trabajadores del sector "en una posición claramente vulnerable".

Así, el Ministerio de Trabajo ha decidido elaborar un anteproyecto de ley que contempla las recomendaciones del Consejo de Estado, que cuenta con los informes preceptivos y con el apoyo del sector cultural y artístico.

De esta forma, el anteproyecto de ley establece unos usos de la inteligencia artificial generativa en el ámbito creativo que sean compatibles con el mantenimiento de los derechos de imagen y laborales, la seguridad jurídica, la garantía de las condiciones de trabajo y el mantenimiento del empleo. También se da especial relevancia a la negociación colectiva.

En concreto, se reconoce la posibilidad de realizar réplicas digitales (por el método habitualmente denominado ultrasuplantación) y de nuevos contenidos mediante IA generativa solo en el marco del contrato de trabajo, es decir, con consentimiento y retribución; y solo para la utilización en el periodo de desarrollo, tareas de explotación y publicidad de la obra según sea reconocido contractualmente.

De esta forma, no se podría utilizar la réplica de un actor o actriz para realizar una secuela o una segunda temporada, si el contrato es para una primera temporada, siempre y cuando no se contemple tal posibilidad en el acuerdo de trabajo firmado previamente.

Además, se fija que cuando se cree un nuevo contenido con IA generativa este debe permanecer significativamente como fueron grabadas, ejecutadas o interpretadas. Por tanto, no se podrá realizar un contenido absolutamente nuevo, ajeno al trabajo del artista, partiendo de la imagen digital de un actor o de sus voces.

Las citadas fuentes han destacado que se trata de una norma pionera, ya que en países como Estados Unidos o Alemania se han producido acuerdos sobre el uso de la IA generativa pero no cuentan con una ley específica. De hecho, han adelantado que productoras estadounidenses ya estaban preparando contratos contemplando esta ley.

Además, según las fuentes del Ministerio mencionadas, el anteproyecto de ley también pretende garantizar los derechos de artistas y creadores fuera de lo audiovisual, como músicos y escritores. Sin embargo, no han dado ejemplos de estos casos.