Esta semana en tu quiosco: libros para llevarte este verano en la maleta, en El Cultural

"No vaciles nunca en irte lejos, más allá de todos los mares, de todas las fronteras, de todos los países, de todas las creencias". Aunque estos días abrasadores convierten el consejo de Amin Maalouf casi en una certeza, nunca ha sido tan fácil hacerlo. De hecho, solo se necesita un buen libro, sabio, hondo, entretenido...

Además de ofrecer nuestra selección de lecturas veraniegas (novelas, thrillers, clásicos, libros de viajes, de arte, ensayos, de historia, de música), hemos contado con la complicidad de siete grandes de nuestra cultura, Alana S. Portero, Lana Corujo, Benjamín Prado, Andrea Canepa, Laila Ripoll, Kiko Amat y Alauda Ruiz de Azúa, que nos recomiendan los títulos más jugosos.

Y además:

LETRAS. La visita al Festival Celsius 232 de Avilés del escritor estadounidense Chuck Palahniuk, célebre por su novela El club de la lucha, coincide con la publicación en nuestro país de su último libro, Inducción por shock. En esta sátira distópica, recupera el pulso narrativo de sus títulos más aclamados y volvemos a encontrar su versión más perturbadora, incómoda e imprevisible que nos deja noqueados durante la lectura.

ARTE. La artista portuguesa Joana Vasconcelos presenta en el Museo Picasso de Málaga su muestra Transfiguración. Visitamos una exposición en la que varias de sus obras más famosas se funden con el entorno, como ya acostumbra a hacer en espacios emblemáticos como el Palacio de Liria de Madrid en Flamboyant.

TEATRO. Rakel Camacho (dirección) y Juan Mayorga (dramaturgia) estrenan en Almagro una versión libre de El coloquio de los perros, de Cervantes. Una fábula luminosa sobre la identidad, la libertad y la igualdad protagonizada por Jimmy Castro, Cecilia Solaguren y Jorge Kent.

ÓPERA. Rita Cosentino y Laura Vega presentan en el Little Opera Él, la adaptación operística de la novela de Mercedes Pinto sobre un joven sin escrúpulos. El director aragonés la llevó al cine en 1953.

CINE. Hablamos con el cineasta mexicano David Pablos, que acaba de estrenar En el camino, una película que mezcla el drama queer, el thriller de narcos y la road movie para hablar de dos seres rotos que establecen una intimidad inesperada en la carretera. El largometraje se impuso en la sección Orizzonti del Festival de Venecia.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron nos presenta algunos de los espacios que más peso han tenido en nuestro continente en el campo de la física. Entre ellos nos encontramos con el Real Observatorio Astronómico de Madrid, que ha recibido recientemente un reconocimiento por parte de la European Physical Society por su labor.