Esta semana en tu quiosco: László Krasznahorkai, en El Cultural

Galardonado con el último Premio Nobel de Literatura "por su obra fascinante y visionaria que, en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, László Krasznahorkai se muestra bienhumorado mientras responde a la entrevista con El Cultural, aunque sus libros ahonden en lo más oscuro de la vida (la codicia, la intolerancia, el miedo), ofreciendo, casi a su pesar, un refugio a los lectores.

Ahora publica en España Herscht 07769, una monumental novela compuesta de una sola frase de cuatrocientas páginas sobre un personaje que quiere alertar del fin del mundo a Angela Merkel mientras trabaja como limpiador de grafitis para un director de orquesta amateur neonazi.

Y además:

LETRAS. Entrevistamos a Enrique Moradiellos con motivo del 90.º aniversario de la guerra civil. Nuestro Libro de la semana es Norman Mailer. La vida de un tipo duro, la biografía de uno de los popes del Nuevo Periodismo.

ARTE. Recorremos la exposición Ouka Leele & Co. Mitologías modernas en Alcalá 31. La pieza que vertebra todo es la famosa fotografía de este icono de la Movida en la Cibeles.

BALLET. El Ballet Nacional de España (BNE) presenta un programa doble en el que rinde homenaje a la mítica banda de rock andaluz Triana y a Medea, la composición de José Granero sobre el mito griego. Hablamos con el director del BNE.

TEATRO. Pepe Viyuela protagoniza la shakespeariana Timón de Atenas, estreno –absoluto– en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Hablamos con Hernán Gené, director escénico.

CINE. Entrevista con Milagros Mumenthaler, que conquistó el Leopardo de Oro de Locarno en 2011 con su ópera prima y ahora estrena Las corrientes. Uno de los grandes nombres del cine argentino actual.

CIENCIA. El historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron se sumerge en el discurso de Ramón y Cajal en la Academia de Ciencias. Buscaba despertar en la juventud docente la pasión hacia la investigación.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 10 de julio en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.