Esta semana en tu quiosco: Premios Goya, 40 años de cine español

Los Goya celebran el 28 de febrero en Barcelona cuatro décadas con un duelo entre Los domingos (13 nominaciones), de Alauda Ruiz de Azúa, y Sirat (11), de Oliver Laxe. Analizamos las claves de esta edición, repasamos la trayectoria del Goya de Honor Gonzalo Suárez y recordamos los momentos más destacados de las galas pasadas.

También hablamos con Miguel Rellán, el primer ganador del premio al mejor actor de reparto, que

vuelve a estar nominado por El cautivo, y con Manuel Gómez Pereira, director de La cena, la más inesperada candidata a la mejor película.

Y además:

LETRAS. Crítica de Koljós, la nueva novela de Emmanuel Carrère. No solo es nuestro libro destacado de la semana, también es uno de los relatos más hermosos sobre una madre (la prestigiosa historiadora y secretaria de la Academia Francesa Hélène Carrère d’Encausse) que se hayan escrito en los últimos años.

ARTE. Irma Álvarez-Laviada presenta su gran retrospectiva de media carrera en el Museo Thyssen-Bornemisza. Su trabajo minimalista de abstracción geométrica brillará acompañado de piezas de Kurt Schwitters, Moholy-Nagy o Degas, pertenecientes a su colección. La entrevistamos para ver qué se siente compartiendo sala con los grandes.

MÚSICA. Maria Arnal, siempre en la vanguardia experimental, ha explotado su talento como compositora en danza y cine. La artista catalana publica ahora Ama, su primer disco en solitario, una catarsis donde se sirve de la inteligencia artificial para darle voz al duelo.

FLAMENCO. La pareja de bailaores y coreógrafos Estévez y Paños, reconocidos con el Premio Nacional de Danza, estrena en el Festival de Jerez Doncellas (Juerga permanente). El espectáculo hunde sus raíces en el Poema del cante jondo de Lorca y en la historia del mítico guitarrista Ramón Montoya, un transgresor convertido en clásico.

CINE. Entrevista con Kleber Mendonça Filho. El cineasta brasileño estrena este viernes El agente secreto, un drama ambientado en los años de la dictadura militar que se presenta como el gran obstáculo de Sirat para el Oscar internacional. Con toques de thriller, el filme está protagonizado

por Wagner Moura, que da vida a un profesor que huye de su pasado.

CIENCIA. La publicación de Si Einstein lo hubiera sabido, de Alain Aspect, un físico experimental francés, vuelve a traer a debate la no localidad cuántica, una de las cuestiones heredadas de Newton, que rechazó más tarde la teoría de la relatividad de Einstein y que, más tarde, Schrödinger volvió a plantear. Se trata esta de una cuestión que, según José Manuel Sánchez Ron, abre grandes y muy novedosas posibilidades en los campos de la criptografía, de la computación cuántica y... de la ciencia-ficción.

