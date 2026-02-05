Esta semana en tu quiosco: La vivienda, el gran problema nacional, en El Cultural

2026 ha comenzado con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según el Barómetro de Opinión de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El 42,6 % de los españoles sitúa el acceso a una casa como el gran problema nacional. Estos datos cobran cada vez más vida en la ficción, retratista fecunda de los males contemporáneos.



Novelas, películas, series, discos... La crisis habitacional se cuela en las historias a través de caseros negligentes, pisos compartidos, vecindarios vacíos y barrios destruidos. El Cultural habla con los escritores Rosa Ribas y Rodrigo Gervasi, así como con Pepón Montero y Juan Maidagán, guionistas de la serie Poquita fe, sobre esta crisis.



También con el ensayista Javier Burón y el cineasta José Luis Guerin, que en el documental Historias del buen valle nos confronta con los desmanes urbanísticos. Sigue así la estela de su emblemático filme En construcción (2001), sobre el que Laura Chivite reflexiona en estas páginas.

La vivienda, apunta la escritora, es un tema urgente que debemos seguir señalando y denunciando por todos los medios posibles.

Y además:

LETRAS. Como si de un reino exótico se tratara, cuando en 1840 viajó por España, el escritor francés Théophile Gautier aseguró que visitarnos era “una empresa peligrosa y novelesca”. Mientras, a Juan Valera le preguntaban si era tierra de leones. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que, pese a la propaganda franquista, España no es tan diferente. El historiador Nigel Townson publica ahora un volumen para demostrarlo.

ARTE. Austera e introspectiva, la abstracción de Jordi Teixidor se declina en geometrías mates y planas, como discretas tentativas de lo sagrado. Hablamos con el pintor, que prepara una completa exposición para la Sala Alcalá 31, sesenta años de pintura en 70 obras que celebran el pensamiento pictórico de un esteta.

MÚSICA. La Orquesta Nacional y la Fundación Juan March se alían un año más en el Festival Focus, una edición dedicada a las compositoras españolas que, tras la Guerra Civil, se vieron forzadas a salir del país. El mexicano Carlos Miguel Prieto, nieto de María Teresa Prieto, inaugura un programa que reúne también piezas de María de Pablos, Rosa García Ascot y Montserrat Campmany, entre otras.

TEATRO. Chéjov, de la estepa rusa a El jardín de los cerezos. Juan Carlos Pérez de la Fuente nos traslada a la Rusia de 1904 con esta historia de una familia aristocrática expulsada del paraíso. Ignacio García May firma esta versión que podrá verse en el Teatro Fernán Gómez del 15 de febrero al 12 de abril.

CINE. Este viernes se estrena Hellboy. El hombre retorcido, película que deja atrás la épica superheroica de las anteriores adaptaciones del personaje de Mike Mignola para ofrecer pura serie negra hard boiled: un recital de frases cortantes, humoradas crueles, ambigüedad moral, métodos violentos y conocimiento infernal de primera mano.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron cuenta cómo los eclipses solares, antes temidos y envueltos en mitos, se explican hoy científicamente, y detalla el excepcional eclipse total del 12 de agosto de 2026, que será visible en gran parte de España.

