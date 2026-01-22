Esta semana en tu quiosco: los pequeños placeres romanos de Isabel Coixet, en El Cultural

La directora barcelonesa Isabel Coixet, que estuvo en 2025 dando clases de cine en la Universidad de Nueva York, estrena el 6 de febrero Tres adioses, adaptación de la novela póstuma y semiautobiográfica de la escritora e intelectual de izquierdas Michela Murgia.

Rodada en Roma y en italiano, con Alba Rohrwacher como protagonista, se trata de una película que reivindica los pequeños placeres como remedio contra los reveses de la vida. Entrevistamos a la cineasta.

Y además:

LETRAS. Cruz del Sur, de Claudio Magris, es nuestro Libro de la Semana. A partir de tres vidas apasionantes, convierte el ensayo en relato y la erudición en experiencia con su estilo envolvente. Y ofrecemos un adelanto del nuevo libro de Salman Rushdie.

ARTE. Entrevista con el artista Jordi Colomer, que pone patas arriba la racionalidad de las metrópolis. Después de su retrospectiva del MACBA, reimagina la utopía de Ciudad Lineal en la galería Albarrán Bourdais.

MÚSICA. Charlamos con Nacho Vegas por su nuevo disco, Vidas semipreciosas. Folk, rock y canción de autor, géneros aunados para reivindicar la belleza y la luz del compromiso.

TEATRO. Estreno de Grito, boda y sangre, versión muy visual de la obra casi homónima de Lorca. Charlamos con la directora, la actriz sorda Ángela Ibáñez Castaño, debutante en las tablas.

CINE. Crítica extensa de Hamnet, premiada en los Globos de Oro y una de las favoritas a los Oscar. Parece como si la novela hubiera pedido en todo momento llegar a convertirse en esta película.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron escribe sobre el Instituto Paster, dedicado a una de las figuras que más contribuyó a la vacunación moderna.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural.