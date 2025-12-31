Esta semana en tu quiosco: Linklater, escapada a la 'nouvelle vague', en El Cultural

Richard Linklater estima que si te dedicas al cine el tiempo suficiente, terminas rodando una película sobre cómo hacer películas.

El director estadounidense lleva 37 años dedicado a este oficio, desde su debut con Slacker en 1988, así que había llegado el momento de materializar esa profecía.

El próximo viernes 9 de enero estrena Nouvelle Vague, su mirada hacia uno de los momentos que cambiaron la historia del séptimo arte: el rodaje de Al final de la escapada por parte de Jean-Luc Godard en 1959.

El responsable de Boyhood (2014) y de la trilogía Antes de... desgrana en El Cultural un filme en el que reconstruye la agitada génesis de una de las obras más influyentes del siglo XX, detonante del movimiento que da título al filme.

Y además:

ESPECIAL CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA 2031. En el año 2031 una ciudad de nuestro país compartirá con otra de Malta la Capitalidad Europea de la Cultura. Hasta nueve municipios han hecho oficiales sus candidaturas a lucir esa vitola. Son Toledo, Granada, Oviedo, Cáceres, Palma de Mallorca, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Burgos y el pequeño pueblo valenciano de Potries. La carrera está muy abierta.

LETRAS. Llega a las librerías El tumulto de las bestias (Alianza), un libro inédito en español de Yukio Mishima, el escritor más grande en lengua japonesa de la posguerra. La obra posee un estilo de límpida belleza, una delicadeza refinada y una atmósfera luminosa y exquisita.

ARTE. Nos acercamos a la exposición Rodoreda, un bosque, del CCCB, que se acerca a la biografía y a la obra de la escritora catalana partiendo de La muerte y la primavera, el texto más extraño y oscuro, trágico y misterioso, de cuantos escribió.

TEATRO. La Nave 10 de Matadero acoge a partir del 8 de enero Todos los ángeles alzaron el vuelo, nuevo estreno de La Zaranda, siempre haciendo del teatro rito y liturgia. Aquí pone el foco en “seres marginados que arrastran sus alas por las esquinas de la vida”.

CINE. Entrevistamos a Daniel Sánchez Arévalo, que regresa a las salas de cine con Rondallas,una película sobre el derecho a ser feliz después de una tragedia. Javier Gutiérrez y María Vázquez protagonizan una historia entre el drama y la comedia con personajes imperfectos y cercanos.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron aborda el plural espectáculo que se observa en las formas y colores de las especies animales y vegetales que pueblan la Tierra. "La creatividad en grado sumo generada por la dinámica de la evolución de la vida", apunta.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 2 de enero en los quioscos por 2,50 euros.