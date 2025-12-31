Agenda cultural 2026: libros, películas, discos, obras de teatro y exposiciones que darán que hablar

Madonna, Pedro Almodóvar, una obra de Jasper Johns, Fernando Aramburu y Victoria Szpunberg, son algunos de los protagonistas de 2026. Diseño: Rubén Vique

Cada comienzo de año invita a asomarse a la cultura que está por venir, y 2026 llega repleto de citas destacadas en todos los frentes.

En literatura tendremos los recuerdos de Julian Barnes y el regreso de Fernando Aramburu al convulso País Vasco de los años 90. El año trae también a los dos últimos nobel, Han Kang y László Krasznahorkai, además del nuevo libro de Sara Barquinero tras su fenómeno Los escorpiones.

En cine, Chloé Zhao adapta Hamnet de Maggie O'Farrell, Christopher Nolan estrenará su versión de La Odisea y Spielberg retoma el contacto con los extraterrestres en El día de la revelación. Pedro Almodóvar estrenará Amarga Navidad, una nueva reflexión sobre pérdida y creación.

Los museos acogerán grandes nombres: Jasper Johns en el Guggenheim, Felix Gonzalez‑Torres en el Reina Sofía, Ester Partegàs entre Palma y el CA2M, Cristina de Middel en el IVAM y Anselm Kiefer también en Valencia.

En música tendremos el esperado regreso de Madonna, la despedida de Megadeth tras 40 años de carrera, lo nuevo de Nacho Vegas y Gorillaz y una Charli XCX que se encarga de la prometedora banda sonora de la nueva adaptación de Cumbres borrascosas.

El teatro español afronta un año especialmente activo. Alfredo Sanzol abrirá la temporada con La última noche con mi hermano; la CNTC recuperará El escondido y la tapada de Calderón; y Juan Carlos Fisher adaptará Las gratitudes en la Abadía. También destacan el regreso de Una noche sin luna de Juan Diego Botto y Contra Antígona, la nueva propuesta de Andrea Jiménez y Victoria Szpunberg en el Teatre Lliure.

Con estos buenos mimbres, 2026 promete un panorama diverso y ambicioso que confirma la buena salud del panorama cultural.

Libros

Despedidas, de Julian Barnes

Anagrama. 28 de enero

En su nuevo trabajo, el ganador del Booker en 2011 por El sentido de un final explora a sus ochenta años el territorio íntimo e inestable de los recuerdos en un texto atravesado por el humor melancólico que lo caracteriza.

Moviéndose en la frontera de la no ficción, el novelista británico nos descubrirá la truncada relación de amistad que lo unía con otros dos jóvenes, Jean y Stephen, en los tiempos en los que los tres estudiaban en Oxford. Barnes los presentó y se enamoraron, pero, después de la universidad, se separaron y cada uno acabó siguiendo su camino. El autor jamás les perdonó.

El reencuentro de estas personas cuarenta años después, de nuevo propiciada por Barnes, dará lugar al reinicio de las alegrías, traiciones y decepciones que provocaron la ruptura en la primera ocasión.

Como es de esperar en Barnes, a buen seguro nos encontraremos en este libro con una narrativa de primer nivel que se apoyará en la combinación de ficción, ensayo y memorias.

Maite, de Fernando Aramburu

Tusquets. 4 de marzo

Estaremos también atentos a lo que en marzo traerá Fernando Aramburu de la mano de Tusquets. El autor de Patria ambienta su próxima novela, Maite, en el San Sebastián de julio de 1997.

Coincidiendo con los días del secuestro por parte de ETA del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, se ocupa de la enmarañada relación entre dos hermanas y una madre.

En paralelo corren las dos historias. Una, la que todos conocemos, que desembocó en el asesinato del político y supuso un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. La otra, la de las gentes vascas anónimas, que vivían su vida cotidiana mientras los ojos de toda España estaban puestos sobre su región.

Tinta y sangre, de Han Kang

5 de marzo. Random House

Después de La vegetariana, Han Kang publicó Tinta y Sangre, un sofisticado thriller que llegará a las librerías de nuestro país el próximo 5 de marzo. Una de las primeras obras de Han Kang que hasta este año continuaba inédita en España.

Asistiremos a la historia de Cheonghee, una mujer que se embarca en una investigación obsesiva para desmentir los rumores de suicidio de su mejor amiga, la reconocida artista Inju, propagados por un crítico artístico de renombre. Cheonghee descubrirá entonces a una mujer muy diferente de la que creía conocer, cuya vida ha estado marcada de forma indeleble por la fragilidad y el desamparo.

Convergen aquí temas recurrentes en la literatura de la nobel, como la violencia y la crudeza. Habrá otros con los que también trufará la novela, como el arte, la astrofísica y la poesía.

La chica más lista que conozco, de Sara Barquinero

12 de marzo. Lumen

Sara Barquinero entregará también en marzo su esperado regreso tras su monumental Los escorpiones.

Un más que probable cambio de tercio en la prosa de la zaragozana, pues todo apunta a que pasará de la narrativa desbordante y polifónica heredera de David Foster Wallace de su anterior trabajo a una de corte más tradicional. O eso, al menos, es lo que deja entrever la información compartida por la editorial.

Lo hará con una historia en la que una joven llega a Madrid para estudiar filosofía con la esperanza de codearse con amantes de la cultura como ella. Un deseo que primero se verá frustrado para más tarde arrastrarla a un dilema ético, cuando se embarque en una relación sentimental con un profesor mayor que ella.

Herscht 07769, de László Krasznahorkai

Mayo. Acantilado

Recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura, László Krasznahorkai sale del territorio húngaro para ambientar su última novela. No es la primera vez que hace tal cosa. Ya lo hizo en Y Seiobo descendió a la Tierra y Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río, que situó en Japón después de que el mismo autor pasará una época en el país del sol naciente.

Esta vez se decanta por Alemania, donde el autor también pasa periodos muy extensos. Nos transportará a Kana, un pueblo perdido de Turingia, región del este donde se asienta un grupo de neonazis.

Por su parte, Florian Herscht, un inocente huérfano local escribirá una carta tras otra a Angela Merkel convencido como está de que el mundo está a un paso del colapso. Todo narrado, como ya ha ensayado en otras ocasiones el escritor magiar, con una prosa torrencial en la que la voces del narrador y los personajes se confunden.

Películas

Hamnet, de Chloé Zhao

23 de enero

Son muchos los alicientes que presenta Hamnet. En primer lugar, se trata de la adaptación de la novela homónima de la escritora británica Maggie O’Farrell, una de las más celebradas por el público y la crítica en lo que llevamos de siglo XXI. En segundo lugar, nos acerca a comprender un poco mejor a una de las figuras más importantes de la historia de la literatura, William Shakespeare, aunque realmente esté protagonizada por Agnes, la que fuera su esposa.

En tercer lugar, los papeles principales están interpretados por dos magníficos intérpretes: Jessie Buckley, a la que hemos visto en Estoy pensando en dejarlo (Charlie Kauffman, 2020) y Men (Alex Garland, 2022) y que protagoniza otro de los estrenos destacados del principios de año, The Bride!, una nueva reinterpretación de Frankenstein a cargo de Maggie Gyllenhaal, y Paul Mescal, que tras protagonizar Gladiator II (Ridley Scott, 2024) se pondrá en la piel de Paul McCartney en el ambicioso proyecto que prepara Sam Mendes sobre The Beatles.

En cuarto lugar, Hamnet está dirigida por Chloé Zhao, directora china afincada en EE.UU. que con Nomadland ganó los Oscar a mejor película y mejor dirección, y que regresa al drama tras probar sin demasiada suerte el cine de superhéroes en Eternals (2021). Y, por último, la película cuenta con la siempre emotiva música del compositor Max Richter.

Marty Supreme, de Joshua Safdie

30 de enero

Tras entregar dos intensos thrillers como Good Time (2017) y Diamantes en bruto (2019), los hermanos Safdie han decidido emprender sus propias trayectorias por separado. Ben estrenó a principios de octubre The Smashing Machine, un filme a medio camino entre la comedia negra y el drama familiar que narraba la historia del pionero de la lucha libre Mark Kerr, por la que ganó el premio a la mejor dirección en Venecia.

Por su parte, Joshua presenta el 30 de enero Marty Supreme, que aborda la figura de Marty Mauser, un buscavidas que se convirtió en una leyenda del ping pong, desde el mundo de las apuestas clandestinas en Manhattan hasta ganar 22 títulos oficiales, el último de ellos a los 67 años. Se trata de un thriller frenético y caótico marca de la casa, protagonizado por un Timothée Chalamet al que no han parado de lloverle elogios por su trabajo.

El reparto lo completan Gwyneth Paltrow y la pujante Odessa A’zion, a la que podemos ver en la serie I Love LA, que ha creado Rachel Sennot para HBO. Un oscuro retrato del sueño americano que apunta a grandes conquistas en la temporada de premios.

Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar

20 de marzo

A sus 76 años, Pedro Almodóvar sigue trabajando a un ritmo muy elevado. Amarga Navidad es la quinta película -tras Julieta (2016), Dolor y gloria (2019), Madres paralelas (2021) y La habitación de al lado (2024)- que estrena en la última década, en donde también ha alumbrado dos magníficos cortos, La voz humana (2020) y Extraña forma de vida (2023). Tras cumplir su sueño de rodar en inglés con La habitación de al lado, película por la que conquistó el León de Oro de Venecia, el frenético ritmo de trabajo del manchego le lleva a estrenar en 2026 Amarga Navidad.

La película narra la historia de Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso.

Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad. Porque Amarga Navidad desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones.

En el reparto encontramos a Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez, con la colaboración especial de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.

El día de la revelación, de Steven Spielberg

12 de junio

Tras estrenar una obra maestra como Los Fabelman (2022), en donde rendía cuentas con su propia biografía, apenas hemos sabido nada de Steven Spielberg en casi cuatro años (un periodo de tiempo inusualmente largo en la carrera de un director bastante prolífico).

Sin embargo, el 17 de diciembre se lanzó el tráiler de El día de la revelación, una producción que ha estado rodeada de bastante secretismo y que ya sabemos que supone el regreso del rey Midas de Hollywood a uno de sus temas favoritos: el contacto con alienígenas, algo que ya estaba presente en Encuentros en la tercera fase (1977), E. T. El extraterrestre (1982), A.I. Inteligencia Artificial (2001), La guerra de los mundos (2005) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008).

Poco se sabe todavía de la trama de la película, cuya sinopsis reza estas enigmáticas palabras: “Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas”. El guion parte de una idea de Spielberg y ha sido escrito por David Koepp, colaborador habitual del cineasta. Además, el legendario John Williams compone una vez más la música, en su trigésima colaboración con el director de La lista de Schindler (1993).

El reparto es de altura también: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo. Veremos si Spielberg mantiene su idilio con la taquilla con El día de la revelación.

La Odisea, de Christopher Nolan

17 de julio

Tras arrasar en los Oscar con Oppenheimer (2023), Christopher Nolan sigue empeñado en arrastrar a las masas a las salas de cine. Para ello, ahora estrena una gran superproducción de 250 millones de dólares -la más cara de su carrera- en la que adapta el célebre poema de Homero.

El filme sigue a Odiseo (Matt Damon), el legendario rey griego de Ítaca, en su largo y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, narrando sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las sirenas y la diosa bruja Circe, mientras intenta reencontrarse con su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland), que lidian con los pretendientes que le dan por muerto.

Universal la define como una “historia épica de acción mítica” en la que se mezcla aventura fantástica, acción marítima, drama humano y una reflexión sobre el tiempo y la identidad. La película, rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm, cuenta con escenarios de Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia y el Sahara Occidental.

En el reparto, además de Damon, Hathaway y Holland, encontramos a Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Joe Bernthal.

Exposiciones

Ester Partegàs. Arquitectura menor

Es Baluard, Palma de Mallorca, y CA2M, Móstoles, Madrid. 29 de enero y 14 de febrero, respectivamente

Ester Partegàs: detalle de 'knead, penetrate, let go (lighting bolt pretzel)', 2024. Cortesia Garth Greenan Gallery, NY. Fotografía Heather Rasmussen

Concebida como una gran exposición en dos sedes, esta muestra de Ester Partegàs (La Garriga, Barcelona, 1972) supone una amplia revisión de su trabajo desarrollado durante las tres últimas décadas.

Lejos de una mirada retrospectiva, lo que propone su comisaria, Bea Espejo, es un recorrido circular en el que entrelaza unas obras con otras y abre un diálogo poroso y permeable entre ellas.

La máxima de la artista, que afirma que no sabe estarse quieta en el ámbito creativo, sirve de metáfora del tono que propone esta muestra: un itinerario lleno de gestos y balanceos, de equilibrios y resistencias, de giros y saltos, de idas y venidas.

Partegàs, que vive y trabaja en Nueva York desde finales de los años noventa, ha expuesto en instituciones como CCA Wattis Institute for Contemporary Art, San Francisco (2025), Palazzo Esposizioni, Roma (2023) y Drawing Center, Nueva York (2019), entre otras. En España la hemos visto en el Museo Reina Sofía (2007) y, más recientemente, en la Fundación Joan Miró, Barcelona (2021). También en su galería, NoguerasBlanchard (2022).

Ha recibido reconocimientos como el Guggenheim Fellowship (2025) y el VI Premio Catalina d’Anglade - ARCOmadrid (2023) y ha sido profesora en la Yale School of Art.

Anselm Kiefer

Centro de Arte Hortensia Herrero, Valencia. 28 de abril

Anselm Kiefer: 'Walhalla', 2015-2017. Foto: Cortesía CAHH

Esta de Anselm Kiefer (Donaueschingen, Alemania, 1945) es la primera exposición temporal que realiza el Centro de Arte Hortensia Herrero. Será una muestra diseñada especialmente para este espacio para lo que el comisario Javier Molins, asesor artístico del CAHH, va a trabajar en estrecha colaboración con el artista.

“Después de dos años y medio desde la apertura del centro de arte, es un honor y todo un desafío traer a Valencia la obra de uno de los artistas más presentes en mi colección y que ha expuesto en los museos más prestigiosos de todo el mundo”, ha dicho la propia Hortensia Herrero, que cuenta con tres obras de gran tamaño del alemán en su colección.

Y es que la obra de Kiefer ha sido objeto de exposiciones en instituciones tan prestigiosas como el Louvre y el Pompidou de París, el Metropolitan Museum de Nueva York, el Guggenheim de Bilbao, la Royal Academy of Arts de Londres, la Fondation Beyeler de Basilea o el Hermitage de San Petersburgo, entre muchos otros.

La exposición, que podrá visitarse hasta octubre de 2026, ocupará seis galerías del centro de arte valenciano y pretende ahondar en la temática de las obras presentes en la colección, centradas en el paisaje que, junto con la historia, la mitología y la literatura constituyen el núcleo central y la principal fuente de inspiración del artista.

Además, la muestra incluirá una de las obras más grandes realizadas hasta la fecha por Anselm Kiefer, Danaë, de más de trece metros de ancho.

Cristina de Middel. Apoteosis Now

IVAM, Valencia. 7 de mayo

Cristina de Middel: de la serie 'Pop Totem', 2012. Foto: Cortesía del IVAM

La fotógrafa Cristina de Middel (Alicante, 1975) ha sido presidenta de la prestigiosa agencia Magnum Photos desde 2022 y hasta junio de 2025. Fue la primera mujer en ocupar este cargo y la segunda española en entrar en la agencia, después de Cristina García Rodero.

Sus proyectos se pueden ver con regularidad por museos e instituciones de toda Europa, y aquí la vimos hace poco en la galería barcelonesa SELTZ. Pero hacía mucho que no disfrutábamos de su trabajo en un museo.

El IVAM inaugurará en mayo Apoteosis Now, un trabajo con el que nos alerta de que la avalancha de fotografías que se nos ofrece es tan peligrosa como aquellas que se nos usurpan…

En la galería 6 del museo nos encontraremos con unas 250 imágenes dispuestas en distintos formatos y soportes que, en su dimensión temática, combinan sin jerarquías asuntos vitales, insólitos, políticos, casuales, vulgares, instantáneos o eternos.

El propósito es que las piezas —capítulos del sistema entre racional y aleatorio de la artista— conviertan la sala en un Aleph: ese “lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos”, explica.

Comisariada por Iván de la Nuez, Apoteosis Now comparte la intuición de que las tendencias ya no se cazan, nos cazan a nosotros; que las redes nos atrapan más de lo que nos emancipan; y que, más allá de la inteligencia artificial, el arte ha de plantarse como un artificio inteligente.

Felix Gonzalez-Torres. Sweet Revenge

Museo Reina Sofía, Madrid. 27 de mayo

Felix Gonzalez-Torres: 'Untitled', 1992-1993. Foto: Ben Blackwell. © Estate Felix Gonzalez-Torres, Cortesía Felix Gonzalez-Torres Foundation

Es una de las exposiciones más esperadas de este primer semestre y una de las grandes de la programación del Reina Sofía en este año en el que celebra el 40 aniversario de la inauguración del centro de arte en el edificio de Sabatini.

Comisariada por el artista Alejandro Cesarco y la prestigiosa conservadora norteamericana Nancy Spector, la muestra aborda la obra de Felix Gonzalez-Torres (Guáimaro, Cuba 1957- Miami 1996), revistando algunos de sus principales trabajos e instalaciones, que ejercieron una influencia fundamental en varias generaciones de artistas en España y fuera de ella.

Fallecido a causa de las complicaciones provocadas por el sida, el artista es uno de los latinoamericanos más reputados y con más peso del arte reciente.

La muestra entrelazará muchos conceptos clave de la práctica de Gonzalez-Torres y abordará la relación del artista con la ciudad de Madrid, donde llega en 1971 como parte de un programa para sacar a niños de Cuba. Volvería en 1990, tras estancias en Puerto Rico y Nueva York, donde da comienzo una importante etapa en su trayectoria.

A través de un conjunto de obras que unen lo formal y lo experiencial, lo íntimo y lo colectivo, la exposición también trazará los contornos sociales y afectivos de la década de los noventa en Estados Unidos, el ascenso del conservadurismo moderno y la respuesta a la epidemia del sida que hacía estragos en la población homosexual.

Veremos sus paradigmáticos “retratos” y “fotocopias”, así como sus conocidos “manifestable works”, como las pilas de papeles amontonados o las montañas o alfombras de caramelos que cubren el suelo, con las que el artista cuestionaba conceptos fundamentales de la historia del arte occidental.

Jasper Johns. Night Driver

Museo Guggenheim Bilbao. 29 de mayo

Jasper Johns: '0 through 9', 1961. Museo Guggenheim Bilbao. © Jasper Johns, VEGAP, Bilbao, 2025

Aunque hemos visto su trabajo en exposiciones colectivas sobre arte americano y pop art, como en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, desde 2011 no había habido una retrospectiva de Jasper Johns en España. Aquella fue en el IVAM de Valencia.

Esta próxima primavera, siete salas del Guggenheim de Bilbao se destinarán a la gran exposición dedicada a Jasper Johns (Augusta, 1930). Un recorrido completo de la trayectoria de este artista estadounidense reconocido como una de las figuras más relevantes del arte de posguerra.

Con aproximadamente un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, el punto de partida de esta retrospectiva serán sus icónicas pinturas de banderas, dianas, letras, números y mapas de los años cincuenta, que supusieron la definitiva ruptura con el Expresionismo Abstracto.

A lo largo de la muestra veremos la evolución de Johns, desde las obras más impersonales a las más emocionales, que le convirtieron en un artista fundamental en la aparición y desarrollo del Arte Pop, el Minimalismo y el Arte Conceptual. También su paso por la abstracción de los 70 y los 80, la serie de las cuatro estaciones o las piezas repletas de referencias y citas visuales a otros artistas de distintas épocas.

La exposición, comisariada por Enrique Juncosa, concluirá con una selección de creaciones realizadas en las décadas de 1990 y 2000, en las que el artista revisita algunos de sus célebres temas, al tiempo que explora nuevas ideas, como en la serie Catenaria (Catenary).

Discos

Madonna

Título y fecha por determinar.

La reina del pop vuelve en 2026. No es un rumor, sino una noticia confirmada por ella misma el pasado mes de septiembre, aunque aún no tiene título ni fecha de lanzamiento confirmada.

Será su primer álbum de estudio en siete años (desde Madame X en 2019), el periodo de silencio discográfico más largo de su carrera.

El nuevo álbum marca su vuelta a Warner, el sello con el que lanzó sus discos más legendarios (desde Like a Virgin hasta Ray of Light) y del que se separó en 2008.

Será un nuevo álbum de música dance y se plantea conceptualmente como una secuela de su disco de 2005 Confessions on a Dance Floor, que contenía éxitos como “Hang Up” y “Sorry”.

Para garantizar esa continuidad sonora, Madonna se ha reunido en el estudio con Stuart Price, el arquitecto sonoro de aquel disco y director musical de su reciente gira Celebration Tour.

Megadeth, de Megadeth

23 de enero

Megadeth, uno de los cuatro pilares del thrash metal —junto a Metallica, Slayer y Anthrax— dice adiós después de 40 años de carrera con el que será su último disco.

La banda liderada por Dave Mustaine —expulsado de Metallica en 1983 por sus adicciones— ha decidido, de forma poética, que sea homónimo (Megadeth), simbolizando el cierre del círculo.

Hasta el momento se han adelantado tres canciones: "Tipping Point", "I Don't Care" y "Let There Be Shred".

Un día antes de su publicación se estrenará en cines de todo el mundo el documental Megadeth: Behind the Mask, sobre el legado de la banda.

La gira de despedida arrancará el 15 de febrero en Canadá, y Mustaine ha aclarado que, aunque es el último disco, el tour se extenderá "fácilmente de tres a cinco años", y es bastante probable que el próximo verano pasen por España, en festivales como Resurrection Fest y Rock Imperium.

Vidas semipreciosas, de Nacho Vegas

23 de enero

A principios de año también tendremos lo nuevo de Nacho Vegas. El cantautor asturiano, conocido por aunar reivindicación social, poesía e ironía en sus delicadas canciones, publicará un álbum que se presenta como la continuación natural de Mundos inmóviles derrumbándose (2022).

Si aquel disco exploraba el colapso, este parece centrarse en la resistencia vital, la belleza frágil y la capacidad de asombrarse ante lo cotidiano. Esa es, de hecho, “su única gran habilidad”, confiesa en la lenta y emotiva Los asombros, una de las dos canciones ya adelantadas de un disco que le llevará de gira por todo el país a partir del 30 de enero.

Wuthering Heights, de Charli XCX

13 de febrero

Lo nuevo de la cantante británica que revolucionó el año 2024 con Brat supone un giro drástico en su carrera. Se trata de Wuthering Heights, su banda sonora para la película Cumbres borrascosas, adaptación de la célebre novela de Emily Brontë a cargo del director Emerald Fennell, con Jacob Elordi y Margot Robbie en el elenco. Tanto el disco como la película verán la luz el 13 de febrero de 2026.

Por el momento se puede escuchar la intro del disco, "House", que suena grandiosa y lúgubre con sonidos orquestales chirriantes, la voz profunda de John Cale —de Velvet Underground— recitando, distorsiones y efectos electrónicos apabullantes. El otro adelanto es "Chains of Love", una balada pop igualmente épica como anticipo de un disco que promete ser memorable.

The Mountain, de Gorillaz

27 de febrero

La banda “virtual” más famosa del planeta, liderada en el mundo real por Damon Albarn, lleva varios meses adelantando sencillos del que será su noveno disco.

El álbum narra el viaje ficticio de los personajes de dibujos animados que componen la banda (Murdoc, Noodle, Russel y 2D) tras mudarse a Bombay, India, utilizando pasaportes falsos. Está profundamente influenciado por los viajes reales de Damon Albarn y Jamie Hewlett a la India, abordando temas de vida, muerte y transición espiritual.

Fieles a su tradición colaborativa, participan músicos tan dispares como los argentinos Bizarrap y Trueno (este último apareció por sorpresa en el concierto que dio la banda en Madrid el pasado verano), los británicos IDLES y la estrella siria Omar Souleyman.

Obras de teatro

La última noche con mi hermano, de Alfredo Sanzol

Teatro María Guerrero. 13 de febrero

La conmovedora anécdota de una amiga que hizo compañía a su hermano la noche en la que murió le sirve a Alfredo Sanzol como motor argumental para este nuevo montaje que verá la luz en el Teatro María Guerero el próximo mes de febrero.

Una reflexión sobre el duelo en la que seguiremos la historia de Nagore, una mujer a la que diagnostican cáncer, y Alberto, su hermano, que sume en un estado de negación ante la posible muerte de quien ha estado con él toda su vida. Los dos hijos de este último, así como la relación que sostiene su esposa con su propio hermano, servirá para construir un complejo tríptico sobre la fraternidad.

El director de la CDN escribe y dirige esta nueva obra después de haber estrenado Ensimismada en 2024, en la que realizó las mismas funciones.

Contra Antígona, de Andrea Jiménez y Victoria Szpunberg

Teatre Lliure. 20 de mayo

La creadora de Casting Lear, Andrea Jiménez, llevará a las tablas del espacio barcelonés la reinterpretación del clásico de Sófocles que ha escrito a cuatro manos junto a Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025.

Un montaje que se pregunta quién, como hiciera la hija de Edipo al enfrentar la ley impuesta por su tío, estaría hoy en día dispuesto a enfrentar la voz dominante y nadar a contracorriente para defender aquello en lo que cree. No solo eso, sino también quién es el enemigo y quién "el pueblo griego" en estos tiempos de realidad líquida.

Será una nueva colaboración de Szpunberg y Jiménez después de Vulcano , que pudimos ver en el Teatro Valle-Inclán de Madrid este mismo año que termina.

Imagen promocional de 'Contra Antígona'. Foto: Teatre Lliure

El escondido y la tapada, de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Beatriz Argüello

Teatro de la Comedia. 12 de marzo

La Compañía Nacional de Teatro Clásico nos tiene reservado para el mes de marzo una comedia delirante firmada por Calderón de la Barca en su período de madurez. Una crítica a las normas sociales impuestas sobre el honor de la mujer y su control por parte del hombre en la que ella es quien enreda y desobedece.

La obra fue encargada para la compañía del autor de comedias Antonio del Prado, aunque también se sospecha que fue una petición directa de la Casa Real. Allí precisamente se representó el 3 de abril de 1636. La obra es heredera de títulos más tempranos de Calderón, como La dama duende, Casa con dos puertas, mala es de guardar o El galán fantasma.

Auguramos aquí las altas dosis de duelos de honor, identidades ocultas, confusiones y humor a las que nos tiene acostumbrados uno de los más grandes maestros del Siglo de Oro español.

Una noche sin luna, de Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta

Teatro Español. 30 de abril

En el año del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, el Teatro Español recupera la celebrada obra escrita por Juan Diego Botto Una noche sin luna. En ella, el también actor reconstruye la vida del poeta y dramaturgo granadino a través de entrevistas, charlas y retazos de sus obras.

Será así como el propio Lorca, encarnado por Botto, nos acerque a su mundo, desde sus días en la residencia de estudiantes, a las tensiones de los últimos años, pasando por las críticas recibidas por Yerma, su experiencia con La Barraca, sus amores o su relación con la prensa.

La obra recibió la admiración de crítica y público en su estreno original en 2021. Una oportunidad de oro para volver a ver este excelente recorrido por la vida del poeta que dialoga con el presente.

Juan Diego Botto en 'Una noche sin luna'. Foto: Marcos G Punto

Las gratitudes, de Juan Carlos Fisher

Teatro de la Abadía. 9 de abril

Juan Carlos Fisher llevará a los escenarios de La Abadía la adaptación de Las gratitudes, novela de la superventas francesa Delphine de Vigan.

Nos encontramos aquí con la historia de Michka, una célebre editora septuagenaria que pierde progresivamente la voz por culpa de una afasia. Sin embargo, recobra vitalidad ante una decisión de lo más particular: encontrar y dar las gracias al matrimonio que le salvó de las garras de nazismo cuando era niña.

Mientras tanto, Marie, su joven vecina, de la que se hizo cargo durante su infancia, sufre una culpa que la consume por haber decidido ingresarla en una clínica como última esperanza para su cuidado. Jérôme, el logopeda de la editora, y Marie serán el apoyo de la mujer en esta curiosa búsqueda en la que el agradecimiento y el amor es una auténtica fuerza motora.