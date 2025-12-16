Los Chichos, Borja-Villel, Estrella Morente y Luis Tosar obtienen la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
Entre los galardonados por el Ministerio de Cultura también figuran Christina Rosenvinge, Alauda Ruiz de Azúa, Óscar Mulero, Primavera Sound e Irene Vallejo.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado hoy la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondientes al año 2025 a 35 personalidades e instituciones del mundo de la cultura.
Del ámbito de la música han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte; la cantaora Estrella Morente; el grupo musical Los Chichos; la entidad músico social Fundación Vozes y el Festival de música Primavera Sound.
En cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau; la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa; y la familia de cómicos Pla-Solina. También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova; y el coreógrafo Marcos Morau.
Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan en esta edición a diversas personalidades de la literatura: al escritor Manuel Vicent; a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles; y a la filóloga y escritora Irene Vallejo. En este mismo campo ha sido galardonada la librería Rafael Alberti.
Del campo de las bellas artes y el patrimonio cultural se ha reconocido al grafitero y artista multidisciplinar Suso 33; a la arqueóloga Teresa Chapa; al antropólogo forense Francisco Etxeberría; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández.
León. Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris; y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.
A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero; al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola; al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello; y a la actriz Verónica Echegui.
"La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico", recuerdan desde el Ministerio de Cultura.