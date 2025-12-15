Cultura inteligente: lo que necesitamos

Empezamos el año preocupados por el algoritmo selectivo y lo terminamos más preocupados, si cabe, por la inteligencia artificial generativa, que ha marcado el debate y la conversación cultural.

¿Hasta qué punto sustituirá/saqueará al artista, ilustrador, compositor, cineasta...? ¿Es viable una convivencia entre IA y creación artística armónica y enriquecedora? ¿Será capaz el legislador de adaptar a tiempo la normativa en este campo? ¿Lo hará de una manera eficaz y con ciertos estándares éticos?

Mientras, el Ministerio de Cultura lanzó en julio el Plan de Derechos Culturales 2025-2030 como hoja de ruta para democratizar el acceso a la cultura, con 146 medidas que la conciben como derecho efectivo y no como lujo. Buenas intenciones a las que deberían sumarse el debate sobre la reducción del IVA cultural y el empeño por rematar las leyes de Mecenazgo, del Cine, el Estatuto del Artista...

LETRAS. Tremendo impacto mediático y social el que tuvo la polémica que enfrentó, en vísperas del X Congreso de la Lengua Española en Arequipa, a la RAE con el Instituto Cervantes. Un dislate, pues lo que le iría bien a nuestra lengua, ante amenazas varias, es que ambas instituciones unieran fuerzas en aras de defenderla y promoverla.

También fue turbulento el lanzamiento de El odio, de Luisgé Martín, sobre el caso Bretón, al punto que Anagrama acabó renunciando al libro.

Por otro lado, el sector editorial ha aumentado su facturación un 6,3 por ciento, hasta alcanzar los 3.000 millones, con la desmesurada publicación de 87.542 novedades. Sin las tensiones diplomáticas de 2024, cuando España fue su protagonista, la FIL de Guadalajara acogió este año a Barcelona, con Serrat por bandera.

ARTE. Con la mirada puesta en la diversidad y en superar el eurocentrismo y el colonialismo sobre los que se fundaron, nuestros museos han orientado hacia ese discurso sus exposiciones. La más grande, La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, ha reunido 450 piezas en cuatro sedes (Arqueológico, Thyssen, Instituto Cervantes y Casa de México).

También el MACBA, que ha celebrado sus 30 años, inauguró una gran muestra del panafricanismo.

El Museo de América y el de Antropología se preparan para la revisión de sus colecciones con nada menos que un presupuesto de 13,6 millones de euros. Movimientos: Jimena Blázquez ha dejado el CAAC de Sevilla y Blanca de la Torre y Semíramis González se han incorporado al IVAM (Valencia) y LABoral (Gijón), respectivamente.

TEATRO. Apreciamos una tendencia en los últimos años de montajes en los que se apuesta más por contar que por interpretar. Responde a la demanda atávica de historias de los humanos y, quizá, también a una reacción a excesos experimentales previos poco ‘legibles’.

En esta tesitura, el repertorio cobra fuerza en Madrid, con resultados desiguales. Diríase que vivimos un impasse en el que no termina de refulgir ninguna sorpresa que nos convulsione y nos ilumine. Y que, sobre todo, suscite la atracción entre los jóvenes, que son los que, a medio plazo, deben revertir la tendencia a la baja en taquilla.

MÚSICA. Buena noticia que entre lo mejor del año estén tres óperas contemporáneas de autores españoles, Hildegart de Juan Durán (estrenada en el meritorio festival LittleOpera Zamora), Benjamin a Portbou de Antoni Ros-Marbà (Liceu) y El enemigo del pueblo de Francisco Coll (producción Les Arts/Real). Es un hito que celebramos, y animamos a los programadores a que sigan dando cancha a este tipo de aventuras líricas.

Aparte, hay también motivos para congratularse: contra lo que se cree, se está dando un progresivo rejuvenecimiento de la audiencia. Llamativo es también el aumento de mujeres sobre el podio: de Alondra de la Parra a Kim Eun Sun. Y tantas más.

CINE. Oliver Laxe y Alauda Ruiz de Azúa son los nombres propios en 2025. El primero se hizo con el Premio del Jurado en Cannes con Sirat y la segunda, con la Concha de Oro en San Sebastián por Los domingos. Ambas películas han funcionado de maravilla en los cines, donde también ha rendido Romería de Carla Simón.

Sin embargo, a la espera de la tercera entrega de Avatar, la taquilla mundial sigue lejos de los datos previos a la pandemia, aunque 2025 parece que mejorará –poco– lo recaudado el año anterior, gracias al músculo de la industria china y a fenómenos como el anime. Hollywood, en cambio, entregado a caras secuelas, remakes y sagas de superhéroes que ya no funcionan como antaño, debería replantearse su estrategia.

CIENCIA. La IA también se ha convertido en el centro de innumerables investigaciones en las que ciencia y técnica van de la mano, con hitos como MaterGen y GPT-5. La generación de especies animales extinguidas, la fusión nuclear controlada con fines civiles y la observación, cada vez más precisa, de los agujeros negros, nos acercan un poco más al futuro.