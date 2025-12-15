Cultura inteligente: lo que necesitamos

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería de Navidad
Gordo de la Primitiva hoy
Leire, Antxon y el ex de la SEPI
Martínez Sola, el español que hundió Air Madrid
Tiroteo Universidad de Brown
Propietario 200 pisos decide venderlos
Salario churrero
Productividad dueño bar
Mar Flores infancia años 70
Números a evitar en la Lotería
Dueño negocio de oficinas compartidas
Churrero
Jubilación maquinista
Carpintero autónomo en Esaña
Montse Anglada vidente Lotería número 8 y 88
Impacto económico baliza V16
Experto en consumo y radiadores
Baliza V16
Mario Casas precios en Navidad
Pedro Ruiz efectivo
Joaquín Sabina casa Madrid antiminimalista
Consumo coches eléctricos
Premios Forqué
Cobrar el Gordo sin décimo
Moncloa reprocha sus críticas a Yolanda Díaz
El Ibex pulveriza las previsiónes
Zelenski exhibe avances
Abogado advierte cambio de Hacienda
Dueña de una administración de lotería
Fray Ángel
Susanna Griso mantenerse joven 4 mañana
Compraventa de viviendas
Iñaki Urdangarín
Dueño de un bar
Investigación de Hacienda
Mesa barata y elegante Jysk
Vestido elegante Kiabi
Colección más esperada Aldi
Chaqueta invierno Zara
Chef y las reservas que no van
Salud mental joven
Ganadores The Game Awards
Resumen The Game Awards
Ayudas vivienda jóvenes
Mario Cozma, empresario
Terminaciones Lotería de Navidad
Juanma Lorente, abogado
Confirmado por el Estatuto de los trabajadores
Alberto Murillo
Subida de la factura de la luz
Experta en vivienda
Autónomo especializado en reformas
Javier ha comprado 3 casas
Álex Rovira y los familiares difíciles
Venta de vivienda a partir de 2030
Sonia, madre de 3 hijos
Abogado que abre bar
Médico de huelga
Horario laboral
Lotería de Navidad
Dueño de un bar con 24 años
Azafrán en Castilla-La Mancha
Toñi Moreno televisión Jesús Hermida
Game Awards 2025
Faltan trabajadores mecánica
María García, hostelera
Conductor de VTC y sus duras condiciones
Susana, autónoma jubilada
Clair Obscure Expedition 33
Impuesto de Patrimonio
Manuel Carrasco yoga chucherías
Guardia Civil
Bajada del IVA a alimentos
Coste abrir carnicería
Pago por trabajar en festivo
Premio Lotería de Navidad
Sánchez y la condena al fiscal
Abridor de pistachos
Pueblo de Cuenca
Radicalización de los jóvenes
Empresa de árboles de Navidad
Gordo de Navidad
Pueblo 230 habitantes Zamora
Experto en vivienda
Polémica balizas V-16
Ilustración sobre inteligencia artificial

Ilustración sobre inteligencia artificial Reuters

El Cultural Lo mejor de 2025

Cultura inteligente: lo que necesitamos

Empezamos el año preocupados por el algoritmo selectivo y lo terminamos más preocupados, si cabe, por la inteligencia artificial generativa, que ha marcado el debate y la conversación cultural.

Más información: ¡Viva México! Madrid acoge 450 piezas etnográficas como estrategia de diplomacia cultural para cerrar heridas

Publicada

Empezamos el año preocupados por el algoritmo selectivo y lo terminamos más preocupados, si cabe, por la inteligencia artificial generativa, que ha marcado el debate y la conversación cultural.

¿Hasta qué punto sustituirá/saqueará al artista, ilustrador, compositor, cineasta...? ¿Es viable una convivencia entre IA y creación artística armónica y enriquecedora? ¿Será capaz el legislador de adaptar a tiempo la normativa en este campo? ¿Lo hará de una manera eficaz y con ciertos estándares éticos?

Mientras, el Ministerio de Cultura lanzó en julio el Plan de Derechos Culturales 2025-2030 como hoja de ruta para democratizar el acceso a la cultura, con 146 medidas que la conciben como derecho efectivo y no como lujo. Buenas intenciones a las que deberían sumarse el debate sobre la reducción del IVA cultural y el empeño por rematar las leyes de Mecenazgo, del Cine, el Estatuto del Artista...

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, saluda a la activista Asaari Bibang durante la presentación del Plan de Derechos Culturales, este martes en Museo Reina Sofía. Foto: EFE/Pablo R. Seco

LETRAS. Tremendo impacto mediático y social el que tuvo la polémica que enfrentó, en vísperas del X Congreso de la Lengua Española en Arequipa, a la RAE con el Instituto Cervantes. Un dislate, pues lo que le iría bien a nuestra lengua, ante amenazas varias, es que ambas instituciones unieran fuerzas en aras de defenderla y promoverla.

También fue turbulento el lanzamiento de El odio, de Luisgé Martín, sobre el caso Bretón, al punto que Anagrama acabó renunciando al libro.

Montaje del caso José Bretón

Por otro lado, el sector editorial ha aumentado su facturación un 6,3 por ciento, hasta alcanzar los 3.000 millones, con la desmesurada publicación de 87.542 novedades. Sin las tensiones diplomáticas de 2024, cuando España fue su protagonista, la FIL de Guadalajara acogió este año a Barcelona, con Serrat por bandera.

ARTE. Con la mirada puesta en la diversidad y en superar el eurocentrismo y el colonialismo sobre los que se fundaron, nuestros museos han orientado hacia ese discurso sus exposiciones. La más grande, La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, ha reunido 450 piezas en cuatro sedes (Arqueológico, Thyssen, Instituto Cervantes y Casa de México).

También el MACBA, que ha celebrado sus 30 años, inauguró una gran muestra del panafricanismo.

Sandra Gamarra: Máscaras Mestizas V (Retrato de niño y familia de fondo), 2024

El Museo de América y el de Antropología se preparan para la revisión de sus colecciones con nada menos que un presupuesto de 13,6 millones de euros. Movimientos: Jimena Blázquez ha dejado el CAAC de Sevilla y Blanca de la Torre y Semíramis González se han incorporado al IVAM (Valencia) y LABoral (Gijón), respectivamente.

TEATRO. Apreciamos una tendencia en los últimos años de montajes en los que se apuesta más por contar que por interpretar. Responde a la demanda atávica de historias de los humanos y, quizá, también a una reacción a excesos experimentales previos poco ‘legibles’.

'El entusiasmo' o cómo lo pierden las clases medias urbanitas

En esta tesitura, el repertorio cobra fuerza en Madrid, con resultados desiguales. Diríase que vivimos un impasse en el que no termina de refulgir ninguna sorpresa que nos convulsione y nos ilumine. Y que, sobre todo, suscite la atracción entre los jóvenes, que son los que, a medio plazo, deben revertir la tendencia a la baja en taquilla.

MÚSICA. Buena noticia que entre lo mejor del año estén tres óperas contemporáneas de autores españoles, Hildegart de Juan Durán (estrenada en el meritorio festival LittleOpera Zamora), Benjamin a Portbou de Antoni Ros-Marbà (Liceu) y El enemigo del pueblo de Francisco Coll (producción Les Arts/Real). Es un hito que celebramos, y animamos a los programadores a que sigan dando cancha a este tipo de aventuras líricas.

Aparte, hay también motivos para congratularse: contra lo que se cree, se está dando un progresivo rejuvenecimiento de la audiencia. Llamativo es también el aumento de mujeres sobre el podio: de Alondra de la Parra a Kim Eun Sun. Y tantas más.

CINE. Oliver Laxe y Alauda Ruiz de Azúa son los nombres propios en 2025. El primero se hizo con el Premio del Jurado en Cannes con Sirat y la segunda, con la Concha de Oro en San Sebastián por Los domingos. Ambas películas han funcionado de maravilla en los cines, donde también ha rendido Romería de Carla Simón.

Sergi López (a la derecha), en 'Sirat'. Foto: Quim Vives

Sin embargo, a la espera de la tercera entrega de Avatar, la taquilla mundial sigue lejos de los datos previos a la pandemia, aunque 2025 parece que mejorará –poco– lo recaudado el año anterior, gracias al músculo de la industria china y a fenómenos como el anime. Hollywood, en cambio, entregado a caras secuelas, remakes y sagas de superhéroes que ya no funcionan como antaño, debería replantearse su estrategia.

CIENCIA. La IA también se ha convertido en el centro de innumerables investigaciones en las que ciencia y técnica van de la mano, con hitos como MaterGen y GPT-5. La generación de especies animales extinguidas, la fusión nuclear controlada con fines civiles y la observación, cada vez más precisa, de los agujeros negros, nos acercan un poco más al futuro.

Más en El Cultural