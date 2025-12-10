Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962 y galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, mientras que su agencia de comunicación lo ha destacado, entre otras facetas, como filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social.
Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años
El único consejo de Robe a los jóvenes: "Aprended lo que os salga de los cojones"
Oskar Matute menciona a Robe Iniesta en el Congreso
Oskar Matute, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, ha mencionado a Robe Iniesta, fallecido esta madrugada a sus 63 años, durante su alocución esta mañana en el Congreso de los Diputados.
"Si no somos útiles, la gente nos detestará. Como decía un extremeño universal que hoy nos ha abandonado, Robe Iniesta, para algunos la vida es cabalgar un camino empedrado de horas, minutos y segundos".
Lorenzo González, integrante de Extremoduro, se despide de su excompañero
Lorenzo González, excompañero de Robe Iniesta, ha expresado sus condolencias tras la muerte de su excompañero y fundador de Extremoduro.
"Hoy, con el corazón roto, sólo quiero darte las gracias por el sueño de haberte conocido. Las lágrimas que empañan esta profunda tristeza no borrarán nunca tu recuerdo. Mi familia y yo te echaremos tanto de menos... Hasta siempre, siempre, siempre, querido Robe", ha manifestado en su perfil de X.
Cepeda, concursante de OT 2017: "DEP Robe Iniesta"
Luis Cepeda, cantante y concursante de Operación Triunfo 2017, ha escrito en X: "Hoy se ha ido uno de los mejores compositores del mundo. Hoy un ratón se va a poner las botas. DEP Robe Iniesta".
¡Hasta siempre, Robe!
La agencia de comunicación de Robe Iniesta ha publicado esta mañana un comunicado en la web de Extremoduro para confirmar la noticia de su fallecimiento. Así arranca la nota:
"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones."
Spotify España se despide de Robe Iniesta
La plataforma Spotify, en concreto su delegación española, ha expresado su agradecimiento a Robe Iniesta por toda su trayectoria.
En el perfil de X de la plataforma han publicado este mensaje: "Gracias por tantísimo, maestro".
Gracias por tantísimo, maestro 💔
Robe Iniesta | El poeta abrasivo
Robe Iniesta, fallecido este miércoles a los 63 años, deja una de las obras más sólidas del rock y la música española en general como compositor y vocalista de Extremoduro y Robe, proyecto con el que vivía una segunda juventud tras la disolución del primero, deseoso siempre de sorprenderse a sí mismo y de "despertar conciencias".
En un mundo en el que, en su opinión, había "demasiada música de usar y tirar", este "poeta" a ras de suelo rehusó casarse con lo que no le convencía, fuesen excompañeros de banda, una multinacional que le reclamaba millones o con la idea de lo políticamente correcto. "A veces hay que molestar un poco, sobre todo si quieres hacer pesar", decía él sobre sus letras, en unas declaraciones recogidas por EFE.
El único consejo de Robe a los jóvenes
"Que aprendan a hacer lo que les salga de los cojones, que sepan que se puede salir adelante haciendo eso, que se puede ser libre y se puede vivir haciendo y diciendo lo que uno quiere, que no hay por qué someterse y resignarse a lo que te toca", dijo Robe Iniesta en una entrevista para la revista Rolling Stone.
Extremoduro se separó en 2019
¿Por qué se separaron los miembros de la banda Extremoduro en 2019? Tras 32 años, la banda anunció su separación y anunciaron una gira de despedida que finalmente nunca se produjo.
El anuncio oficial del desmantelamiento de la banda tuvo lugar el 17 de diciembre de 2019 por falta de "compenetración" imprescindible entre los miembros del grupo.
"Por eso hemos preferido dejarlo aquí: para quedarnos siempre con el recuerdo de tantos años felices, y porque nos parece lo más honesto", manifestaron en el comunicado.
Robe Iniesta | La SGAE lamenta la pérdida del líder de Extremoduro
La Sociedad General de Autores (SGAE) ha rendido un último homenaje al cantante de rock Robe Iniesta, quien ha fallecido esta madrugada a los 63 años.
La entidad ha recordado que Robe fue socio de la sociedad desde 1990 y "autor de más de 150 obras que marcaron a varias generaciones".
"Gracias por tanta música", concluyen el mensaje en su cuenta de X.
🖤 𝗦𝗚𝗔𝗘 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗲́𝗿𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗥𝗼𝗯𝗲 𝗜𝗻𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 (𝟭𝟵𝟲𝟮–𝟮𝟬𝟮𝟱)
Poeta del rock y fundador de @Oficina_Extremo, socio de nuestra entidad desde 1990 y autor de más de 150 obras que marcaron a varias generaciones.
Rebelde, carismático y dueño de un…
Robe Iniesta | La política y la cultura dan su último adiós
Diversos representantes del mundo de la política y la cultura se han despedido del cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, fallecido este miércoles a los 63 años, y han aprovechado para compartir en redes sociales muchas de sus míticas letras.
En el ámbito político, destacan los comentarios de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición o de Ernest Urtasun, ministro de Cultura.
En el mundo de la cultura, muchos cantantes, escritores e instituciones han querido rendir un último homenaje al artista. Destacan las palabras de Rozalén, Viva Suecia, el Museo del Prado o la SGAE (Sociedad General de Autores y Escritores).
Robe Iniesta: más de 30 años de carrera
En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como ‘Agíla’ (1996) o ‘La ley innata’ (2008).
Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas’ en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ (2016), ‘Mayéutica’ (2021) y ‘Se nos lleva el aire’
Robe Iniesta | El Real Valladolid C.F. expresa sus condolencias
El Real Valladolid C.F, ahora mismo en la segunda división del fútbol español, ha reaccionado en sus redes sociales a la muerte de Robe Iniesta, fundador y líder de Extremoduro.
Ha hecho un juego de palabras con la mítica canción 'Standby' y la posibilidad de que el el club vuelva a levantar un trofeo, como ocurrió cuando levantaron la Copa de la Liga 1983/1984.
Sueña que sueña con ella.
D.E.P. Robe 🕊️
D.E.P. Robe 🕊️ pic.twitter.com/eresNYZyDW
Patxi López da el pésame a Robe Iniesta
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha compartido en sus redes sociales la canción de Robe Iniesta 'Puntos suspensivos', quien ha muerto esta madrugada a sus 63 años. El político vasco ha escrito en mayúsculas "ROBE INIESTA".
Recuérdame de qué está hecha la vida— patxilopez (@patxilopez) December 10, 2025
Que a veces se me olvida la razón
Y alégrame esta amarga despedida
Recuérdame de qué está hecho el amor
ROBE INIESTA pic.twitter.com/aFMJtcjgxv
Plasencia (Cáceres) decreta tres días de luto oficial
El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento, este miércoles, del músico placentino Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, a los 63 años.
"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha escrito su agencia de comunicación en una nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.
Por este motivo, el ayuntamiento de su ciudad natal ha decretado tres días de luto oficial durante los cuales mantendrá las banderas a media asta.
'Caída libre', un traje a medida de Leiva para Robe
El fallecimiento repentino de Robe Iniesta a los 63 años deja muchos huérfanos por el camino. Hace apenas un año que conocimos la noticia de la cancelación de su gira de conciertos por un tromboembolismo pulmonar, pero solo tres meses después Leiva publicó la canción Caída libre, que acabaría integrada en su álbum Gigante.
Y ahí estaba Robe, engrandeciendo una composición que recogía los demonios de la psique, un caldo de cultivo esencial en el cancionero del alma mater de Extremoduro. Fue la última vez que lo vimos. En una colaboración histórica para el rock español.
-
El Museo del Prado se despide del cantante
El Museo de Prado, uno de los museos más emblemáticos de España y de incluso Europa, ha dado su pésame por la muerte del cantante y referente del rock español, Robe Iniesta.
Además, han adjuntado un vídeo de una colaboración del museo con su canción 'El poder del arte'.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento del músico Robe Iniesta. En febrero tuvimos la ocasión de colaborar con este vídeo que une la colección del Museo del Prado y su canción 'El poder del arte'.
Lamentamos profundamente el fallecimiento del músico Robe Iniesta. En febrero tuvimos la ocasión de colaborar con este vídeo que une la colección del Museo del Prado y su canción "El poder del arte"
Mikel Izal, cantante: "Gracias por regalarme una pasión y una profesión"
Mikel Izal, cantante español de música indie pop, ha expresado su tristeza por la muerte del mítico cantante de rock Robe Iniesta a sus 63 años.
En un comentario en Instagram a la publicación oficial, el artista ha comentado un bonito mensaje: "Descansa en paz. Gracias por regalarme una pasión y una profesión. A mí y a tantos otros".
-
Cultura lamenta la muerte de Robe Iniesta
El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha lamentado el fallecimiento este miércoles del líder de Extremoduro, Robe Iniesta, "icono del rock y figura esencial" de la música en España.
El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Robe Iniesta, icono del rock y figura esencial de nuestra música.— Ministerio de Cultura (@culturagob) December 10, 2025
Galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las BBAA, sus letras han acompañado y acompañarán a muchas generaciones. Descanse en paz.
Feijóo destaca que su música dejó "una huella imborrable"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado sus condolencias por la muerte del cantante de rock Robe Iniesta, líder de la mítica banda de rock Extremoduro.
En su cuenta de X ha escrito que "su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable. Descanse en paz Robe Iniesta, artista inolvidable".
Su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable.
Descanse en paz Robe Iniesta, artista inolvidable.
Descanse en paz Robe Iniesta, artista inolvidable.