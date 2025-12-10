Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

Oskar Matute, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, ha mencionado a Robe Iniesta, fallecido esta madrugada a sus 63 años, durante su alocución esta mañana en el Congreso de los Diputados.

"Si no somos útiles, la gente nos detestará. Como decía un extremeño universal que hoy nos ha abandonado, Robe Iniesta, para algunos la vida es cabalgar un camino empedrado de horas, minutos y segundos".